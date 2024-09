Botas připomíná legendy českého sportu. Zákazníci to ocenili

Obuvnická značka Botas letos plánuje tržby 70 milionů korun, zatím je zhruba na polovině, od posledního letošního kvartálu si ale ředitel značky Botas Vít Staněk slibuje hodně. Cílem pro letošní rok bylo prodat přes 35 tisíc párů bot. Vypadá to, že se nám cíl podaří dokonce překonat, uvedl. Botas slaví 75 let od založení, značka připravila limitovanou kolekci, která připomíná úspěchy českých a československých sportovců.

Značku Botas koupila loni na jaře zlínská obuvnická firma Vasky. Od převzetí v dubnu minulého roku se podařilo značce Botas prodat zboží za více než 20 milionů korun. „Tento rok by se měl podařit značce více než trojnásobný meziroční růst,“ uvedl Staněk. Značka od loňského jara vydala dvě nové a sedm redesignovaných kolekcí bot a dvě kolekce oblečení. Do portfolia vrátila také nohejbalovou obuv.

Značka připravila výroční kolekci šesti barevných variant botasek, uctí jí legendy českého sportu. „Úspěchů v botaskách se do historie zapsala opravdu spousta. Pro mě byl tím největším vzorem Emil Zátopek, jehož sochu jsem míval na zlínském atletickém stadionu při každém tréninku na očích. Jako připomínku jeho velkých úspěchů jsme jednu variantu navrhli v barvách Zlína - žlutočerné,“ uvedl majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk, který se věnoval atletice.

Kolekce nabídne obuv v barvách mexické vlajky k připomínce vítězství Věry Čáslavské v Mexiku roku 1968. Další varianta je inspirovaná úspěchem národního hokejového týmu v Naganu, modrá varianta odkazuje na výkon Františka Venclovského, který jako první Čechoslovák přeplaval kanál La Manche. Dominanta kolekce, celozlatá botaska, je k prodeji jen 75 hodin.

