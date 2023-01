Český průmysl pokračuje v útlumu. Vlna propouštění ještě zesílí

Tuzemské podniky zpracovatelského průmyslu loni v prosinci výrazně zvýšily tempo snižování stavů svých pracovníků. A to na dosud nejvýraznější úroveň za celou dobu trvání současné inflační krize. Vyplývá to z pravidelného šetření podmínek v českém zpracovatelském průmyslu, jehož výsledky za prosinec 2022 zveřejnila společnost S&P Global.

Index nákupních manažerů (PMI) dosáhl hodnoty 42,6, zatímco v listopadu byl 41,6. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem.

Zhoršení podmínek je sice mírnější než v listopadu, svědčí ale o podstatném poklesu výroby i nových zakázek při slábnoucí zákaznické poptávce. Zhoršují se podmínky na domácím i zahraničním trhu kvůli dopadům vysokých cen energií, uvedla S&P Global.

„Odběratelé dál omezili své výdaje a nové zakázky výrazně klesly. Snížení výrobních požadavků v prosinci vedlo k redukci zaměstnanosti i skladovaných nákupů a hotových výrobků. Někde se firmy snažily omezit výdaje také využitím stávajících zásob vstupů,” uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jones. Podle ní se budou inflace i utlumená poptávka projevovat i letos, průmyslová výroba tak vykáže za celý rok růst 0,7 procenta.

Zvedá se vlna propuštění

Opět došlo k dalšímu výraznému snížení objemu produkce, když se zde negativně odrazila slabá poptávka odběratelů i pokles nových zakázek. Snižovala se jak domácí tak i zahraniční poptávka. „Firmy již vyšší vstupní ceny nepromítaly do cen pro koncové zákazníky, naopak, tam kde ušetřily, snažily se upravit výstupní ceny tak, aby podpořily své prodeje. Na pokles objemu výroby firmy reagovaly jednak nižší nákupní aktivitou ale i propouštěním zaměstnanců,” uvedla analytička Jana Steckerová z Komerční banky.

„Vysoké ceny energií zvyšují náklady zpracovatelského průmyslu, přičemž současně nahlodávají kupní sílu jeho zákazníků a jejich ochotu zadávat nové zakázky. Tuzemské průmyslové podniky se tak ocitají v kleštích snižujících se marží na jedné straně a zhoršujícího se odbytu na straně druhé. Nezbývá jim v řadě případů nic jiného než propouštět své zaměstnance nebo jinak snižovat stavy pracovníků,” dodal ekonom Lukáš Kovanda z Trinity Bank. Zaměstnanost v průmyslu tak v prosinci podle něj klesala nejvýrazněji od srpna 2020, kdy se ovšem průmysl potýkal s dopady první vlny pandemie covidu-19.

Tempo útlumu tuzemského průmyslu bylo nejpomalejší od září, ale stále jedno z největších od světové finanční krize v roce 2009. Nové zakázky klesaly rychleji než výroba.

Další zvýšení tempa snižování stavů a propouštění lze podle Kovandy očekávat za měsíc leden 2023. To proto, že ke konci roku skončily řadě zaměstnanců pracovní smlouvy na dobu určitou. A také z toho důvodu, že od nového roku firmám nabíhají nové ceníky energií, mnohdy již nezafixované na úrovni z doby před válkou na Ukrajině, takže čelí často dramaticky navýšeným, byť zastropovaným cenám energií.

Míra nezaměstnanosti v tuzemské ekonomice tak letos může vystoupat až na pět procent. To by znamenalo, že o práci by přišlo více než 100 tisíc lidí. Z velké části by se jednalo právě o pracovníky zpracovatelského průmyslu, jehož podniky často čelí vyšším nákladům na energie než většina jiných segmentů ekonomiky.

