Drážní zakázka za 100 miliard. Správa železnic hledá, kdo postaví trať na pražské letiště

Správa železnic vypsala výběrové řízení na dodavatele PPP projektu pro železniční trať z Prahy-Veleslavína na pražské letiště. Má to být první spolupráce státu se soukromým sektorem na železnici. Vítěz výběrového řízení zajistí vybudování trati a její údržbu po dobu 25 let. „Jedná se o historický milník v přípravě prvního PPP projektu na naší železnici,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Reklama

Správa železnic hledá dodavatele pro stavbu a provoz trati na letiště v Praze. Pro první železniční PPP projekt v ČR hledá dodavatele se zkušenostmi jak s realizací železničních staveb, tak i s následnou údržbou. Rozhodovat budou i zkušenosti se zajištěním jejich financování soukromými bankami nebo finančními institucemi jako Evropská investiční banka.

Předpokládaná hodnota zakázky je 84 miliard korun bez DPH včetně plateb za dostupnost. Se započítáním možného navýšení rozsahu prací až 109 milionů korun, píše server Zdopravy.cz. Podle serveru má jít o vůbec nejdražší drážní zakázku v historii.

Do soutěžního dialogu správa vybere čtyři uchazeče, se kterými si upřesní návrhy jednotlivých řešení trati. Začátkem roku 2026 by měl být dialog u konce a firmy by měly podat finální nabídky. Vítězný dodavatel vybuduje a bude spravovat trať v úseku Praha-Veleslavín - Praha-Ruzyně - Praha-Letiště Václava Havla, pokračování tratě ve směru na Kladno a novou stanici, která vznikne na letišti.

Hlavní výhodou PPP projektů je pro veřejný sektor podle ekonomického náměstka generálního ředitele Správy železnic Tomáše Čočka využití zkušeností firem v oblasti stavebních řešení i následné údržby. „Stát totiž bude platit soukromému investorovi za službu zahrnující bezchybně fungující infrastrukturu, kterou po uplynutí stanovené doby převezme zpět,“ uvedl Čoček.

Reklama

V takzvané PPP spolupráci vzniká dlouhodobý smluvní vztah, uzavřený většinou na 15 až 30 let. Dodavatel provede zakázku, přebírá všechna smluvní rizika a zajišťuje údržbu. Po zprovoznění zadavatel zakázku financuje pravidelnými platbami po dobu trvání smluvního vztahu. Zároveň je už od začátku vlastníkem všech staveb, produktů a dodaných služeb a po uplynutí smlouvy převezme od soukromého sektoru i provoz a údržbu.

Formou PPP v ČR doposud vznikala jen dálnice D4, aktuálně stát hledá v soutěži také dodavatele na dostavbu dálnice D35.

Most na Výtoni se možná přesune do Modřan. Předražený nesmysl, zaznívá od kritiků Zprávy z firem Železniční most na pražské Výtoni se v případě nahrazení novou konstrukcí přesune na místo poblíž modřanského jezu, kde bude sloužit jako lávka pro pěší a cyklisty. O výběru lokality na základě studie možných umístění zpracované Institutem plánování a rozvoje (IPR) rozhodli radní. Správa železnic (SŽ) plánuje most, který je ve špatném stavu, nahradit novým, což kritizují památkáři, spolky či místní radnice. ČTK Přečíst článek

Miliardáři tlačí na stát, aby zachránil železniční most na Výtoni Reality Železniční most na Výtoni není nutné bourat. Stačí ho zrekonstruovat a dostavět třetí kolej. Bude to levnější. A také rychlejší. Ukazuje projekt zadaný Nadačním fondem pro záchranu Vyšehradského železničního mostu. Petra Nehasilová Přečíst článek

Budoucnost dopravy v Praze je ve vlacích, vzniknou dvě nové linky Zprávy z firem Na území Prahy by mohly vzniknout dvě nové vlakové linky S61 z Vršovic do Malešic a S71 z Radotína do Běchovic. Cílem je zlepšit síť vlakových spojení. Kdy budou zavedeny, není jasné, záležet bude na vybudování potřebné infrastruktury včetně některých zastávek. ČTK Přečíst článek