Končí další cestovka. O zájezd přijdou stovky lidí

Cestovní kancelář (CK) Sunflower Tours ohlásila ukončení činnosti, chystá návrh na insolvenci. Vyzvala zákazníky, kteří mají koupený zájezd s odletem v nejbližších dnech, aby necestovali na letiště, protože nebudou odbaveni. Uvedla to na svém webu. V zahraničí má podle Slavia pojišťovny, u které je pojištěna pro případ úpadku, 90 klientů.

Lidé na rekreaci budou moci ve svých hotelech dokončit pobyt, do Prahy se vrátí původně plánovanými linkami. Celkově se úpadek Sunflower Tours týká zhruba 300 zákazníků, uvedl mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

Ke krachu podle CK významně přispěly ztráty z posledních dvou let kvůli pandemii koronaviru a omezenému cestování. „Ani prodej v letošním roce nepomohl zlepšit celkovou finanční situaci," oznámila. Informace o dalším postupu, zejména týkajícím se uhrazených záloh, slibuje uvést na svém webu.

Peníze dostanou lidé zpět

Bálek uvedl, že Slavia pojišťovna všem klientům, kteří zůstali v zahraničí, prostřednictvím asistenční služby zajistila dokončení pobytu a návrat do vlasti v plánovaném termínu. Většina z 300 klientů, kterých se celkově úpadek týká, jsou podle Bálka ti, kteří si zaplatili zájezd, ale ještě neodletěli. „Těm pojišťovna peníze vrátí poté, co CK vyhlásí insolvenci a poskytne jí všechny informace pro likvidaci této pojistné události," uvedl.

Sunflower Tours se zaměřovala na dovolené v Egyptě. Vznikla v roce 2015, jednatelem je Adel Hussein Korany Hussein. S podnikáním CK začala na Slovensku, i tam ohlásila úpadek.

Případy, kdy CK ukončí činnost a má ještě klienty v cizině, se podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové občas objeví. Následně se řeší, zda lidé dokončí pobyt a při dopravě zpět do České republiky mimo jiné záleží na tom, zda měla daná CK dopředu koupený let, uvedla. Dodala, že Sunflower Tours mezi partnerské CK Invie nepatřila.

Přísnější podmínky

CK mají ze zákona povinnost mít pro své fungování zajištěné pojištění pro případ úpadku. To kryje úhradu plateb zákazníků a náklady spojené s repatriací cestujících zpět do ČR. Pojišťovny ale podle zástupců CK v posledních letech velmi zpřísnily podmínky pro jeho získání.

„Slavia pojišťovna se pro letošní rok snažila obnovit pojištění proti krachu u všech CK, které o krytí tohoto rizika měly zájem. Kvůli požadavkům zajistitelů to ale stoprocentně nešlo, a několik cestovek proto musela odmítnout," uvedla dříve. Některé kanceláře proto pokračují jako cestovní agentury, kde pojištění proti úpadku nutné není.

V tuzemsku bylo podle ministerstva pro místní rozvoj k 21. červnu aktivních 583 cestovních kanceláři, od začátku roku vzniklo šest nových, sedm zaniklo a tři vyhlásily úpadek. Činnost jich přerušilo 36, provozování živnosti naopak obnovilo 19.