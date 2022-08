REPORTÁŽ: Kultovní thajská pláž Maya Bay je znovu krásná jak před lety. Kazí to však zákazy a omezení

Pláž Maya Bay v roce 2000 proslavil film Pláž s Leonardem DiCapriem. Davy turistů, které následovaly přinesly křehký ekosystém na pokraj kolapsu. Pláž se musela uzavřít na téměř čtyři roky, když se letos v lednu otevřela, ukázalo se, že to již nebude stejné. Po sedmi měsících od otevření navíc přišlo další uzavření. Zatím dočasnému.

Bylo krátce po 11. hodině dopoledne jednoho lednového rána a my se vylodili na druhé straně thajského ostrava Phi Phi Lee, kde leží slavná Maya Bay. Bylo to teprve pár týdnů od chvíle, co thajské úřady poprvé od června 2018 otevřely jednu z nejoblíbenějších turistických atrakcí v zemi. Ta musela projít rozsáhlým rehabilitačním programem.

Davy turistů necelou hodinu před polednem již kráčely po dřevěném chodníku od kotviště směrem ke slavné pláži, ostré sluneční paprsky na stezku prosvítaly skrz koruny stromů a palem, na horizontu se tyčily vápencové monolity jako by pluly nad vodní hladinou.

V dálce zátokou vždy plavou žraloci černocípí, jejichž ploutve se občas zablesknou nad hladinou. Tito žraloci jsou pro člověka neškodní, jejich populaci výrazně pomohla dlouhá uzavírka pláže.

Úzký chodník se prohýbal pod náporem návštěvníků plahočících se na slavnou pláž s bílým pískem a průzračnou vodou. Telefony nachystány k rychlé selfie. Pokud chce turista mít pláž pouze pro sebe jako DiCaprio, musel by dorazit v 7 hodin ráno, alespoň to tvrdí průvodci.

Pryč jsou časy, kdy lodě mohly kotvit přímo na slavné pláži. Ta je nyní bedlivě střežena. Do vody se může jen po kotníky. Pokud se někdo odváží zabrousit dále než dva kroky do vody, čeká ho hlasité hvízdnutí strážce parku. Ten sedí ve věži schované mezi stromy nad pláží. Téměř všude platí také zákaz kouření. Za opakované porušení pravidel hrozí pokuta.

Rychločlunem za hodinu

Pro thajské úřady není skloubení turismu a ochrany přírody jednoduché. Cestovní ruch přispíval před pandemií Covidu k thajskému HDP zhruba 20 procenty. „Nejlepší řešením pro přírodu by bylo, že sem nikdo nepřijede,“ říká o pláži Maya Bay mořský biolog Thon Thamrongnawasawat. I vědci si ale uvědomují, že příjmy z turismu Thajsko potřebuje, a tedy nutné hledat kompromisy. Thamrongnawasawatovi se připisuje zásluha za to, že v roce 2018 přesvědčil úřady k uzavření zátoky s pláží na dobu neurčitou. Kvůli ekonomickému významu turismu šlo tehdy o kontroverzní rozhodnutí.

Maya Bay se stala turistickou destinací již zhruba před 40 lety. Tehdy šlo ale především o thajské turisty. Navíc jich nebylo tolik, protože nebyly k dispozici současné rychlé čluny. Nyní se většina turistů míří z ostrova Phuket či letoviska Krabi. To je asi 45 kilometrů daleko. Cesta rychločlunem trvá zhruba hodinu. Bez rychlých lodí sem mohli turisté stěží podnikat půldenní výlety.

Pak ale přišel film Pláž, který zátoku a pláž proslavil po celém světě. Po roce 2000 začal počet přijíždějících návštěvníků rychle stoupat. Z méně než tisícovky na 7 až 8 tisíc turistů denně. Ministerstvo národních parků se od znovuotevření rozhodlo počet návštěvníků zastropovat na maximálně 4125 denně. Navíc rozdělených do jednohodinových úseků. První slot je v 7 hodin ráno a žádný nesmí přesáhnout 375 lidí.

Opět zavíráme

Před uzavřením zátoky v roce 2018, v ní mohlo kotvit až sto lodí najednou. Vrtule motorů člunů vrhaly písek na korály a jejich kotvy dopadaly na jemné mořské dno. Po korálech se procházeli i turisté, kteří si většinou neuvědomovali škody, které způsobují.

Od uzavření zálivu před čtyřmi lety vysadili odborníci a dobrovolníci přes 30 tisíc kusů korálů, z nichž velká část vyrostla u pobřeží nedalekého ostrova Yung. Přesazení přežila zhruba polovina z nich. Bez vysazení korálů vypěstovaných jinde, by přirozená obnova trvala až 50 let. To není něco, co by Thajci závislí na příjmech z turistů rádi viděli.

V polovině prázdnin, pouhých sedm měsíců od znovuotevření, thajské úřady Maya Bay opět zavřely. Tentokrát je ale předem známá délka uzavírky. Potrvá jen do konce září, tedy dva měsíce. Je to období monzunů, a navíc nejklidnější období roku pro thajský turistický ruch. Hlavní sezona trvá od listopadu do března. Úřady chtějí uzavírku využít k vylepšení infrastruktury ostrova a také poskytnout chráněné oblasti možnost krátkého odpočinku od mas turistů.

Chybí čínští turisté

Podle nedávné zprávy Světové banky se očekává, že do roku 2024 přijede do Thajska 24 milionů zahraničních turistů. To je zhruba přibližně 60 procent předcovidových úrovní. Chybějícím kouskem thajského cestovního ruchu je prozatím Čína, která své občany nadále nechce pouštět do zahraničí. K jejich odrazení slouží dlouhé karantény po návratu z ciziny.

Před pandemií byli čínští návštěvníci největším zdrojovým trhem pro thajský turistický ruch.

