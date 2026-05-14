Komárkovi uniká vliv ve Ferretti. Akcionáři dali přednost Číňanům
Komárkova KKCG Maritime neuspěla v boji o kontrolu nad představenstvem italského výrobce jachet Ferretti. Akcionáři podle zdrojů Reuters podpořili kandidátku čínské Weichai Group, která je největším akcionářem firmy. Hlasování ale může mít dohru. KKCG výsledek hlasování napadla.
Akcionáři italského výrobce luxusních jachet Ferretti se ve čtvrtek přiklonili na stranu čínské společnosti Weichai Group ve sporu, v němž Weichai bojovala o kontrolu nad představenstvem Ferretti s firmou KKCG Maritime podnikatele Karla Komárka. S odkazem na dva zdroje obeznámené se situací o tom informuje agentura Reuters. KKCG výsledek hlasování napadla.
Ve funkci by tak měl skončit generální ředitel Alberto Galassi, který firmu Ferretti vedl 12 let. Akcionáři podle zdrojů zvolili nové představenstvo. Hlasování ale kvůli postupu KKCG nejistotu ohledně řízení Ferretti neukončuje. Investiční skupina KKCG Maritime vedla výzvu proti společnosti Weichai.
Dnešní valná hromada Ferretti se konala za zavřenými dveřmi a měla rozhodnout, zda kontrolu nad představenstvem italského podniku udrží jeho největší akcionář Weichai, nebo zda ji převezme kandidátka podporovaná českým podnikem.
KKCG na valné hromadě požádala předsedu, aby pozastavil hlasovací práva společnosti Weichai, a to s odkazem na možné porušení italských pravidel, která dávají vládě možnost vetovat nebo podmiňovat firemní transakce u společností považovaných za strategické z hlediska národní bezpečnosti.
Alternativně KKCG navrhla odložení valné hromady do doby provedení dalších kontrol, uvedla firma ve svém prohlášení. Podle zdrojů byly oba návrhy zamítnuty.
Weichai získala většinu hlasů
Kandidátka Weichai, která navrhla bývalého manažera společnosti Procter & Gamble Stassiho Anastassova jako nového generálního ředitele, získala přibližně 52 procent hlasů. To jí podle jednoho ze zdrojů dává právo jmenovat všechna místa v představenstvu kromě jednoho. Valné hromady se zúčastnilo přibližně 95 procent akcionářů, uvedly zdroje.
KKCG Maritime ve středu uvedla, že informovala italskou vládu o možném porušení pravidel. Italský deník MF totiž napsal, že investoři napojení na Čínu bez požadovaného oznámení zvýšili ve Ferretti nákupy akcií. Pokud se tvrzení deníku potvrdí, mohla by vláda v Římě případnou akvizici zablokovat nebo stanovit podmínky, kdo bude mít ve firmě jaký vliv.
Podle Reuters ale nebylo bezprostředně jasné, zda Ferretti a jeho současná vlastnická struktura skutečně splňují předpoklady k tomu, aby stát ve věci intervenoval a využil svých mimořádných pravomocí.
Ferretti má pod kontrolou sedm značek jachet, včetně Riva a Wally. Podnik má také menší divizi vyrábějící hlídková plavidla pro bezpečnostní složky, kterou označil za méně významnou a snažil se ji prodat.
Šéf KKCG Maritime před dvěma týdny agentuře Reuters řekl, že skupina chce expandovat v oblasti obrany a že firmu Ferretti vnímá jako potenciální nástroj pro konsolidaci trhu rekreačních lodí.
Skupina KKCG působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a ve správě má aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.
