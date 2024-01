Klíčové dny pro Apple a investory. Co přinesou výsledky a nové brýle Vision Pro

Tak rušno jako v posledních dnech kolem Applu už dlouho nebylo. Brzy Apple zveřejní výsledky za poslední kvartál minulého roku, oznámí, jak na něj dopadly problémy v Číně, chystá uvedení nového radikálního produktu a jen tak mimochodem zcela rázně změnil podmínky pro používání aplikací v zařízeních Apple. Vynuceně. A vynuceně také dojde ke snížení poplatků v App Storu. Akcie proto připomínají křivku EKG. A nejspíš budou ještě několik dní.

Nakoupit, nebo prodat? Navýšit pozici, nebo spekulovat na pokles? Poroste, nebo půjde dolů? Tyto otázky si pokládá každý investor při každém rozhodování o nové investici. V současnosti si to ale téměř každý investor na světě říká v souvislosti s akciemi Applu. A na akciích je tato nervozita znát – tak rozkolísané jako od začátku letošního roku už dlouho nebyly.

Důvod? Očekávání. Sešlo se totiž hned několik událostí, které mohou potenciálně zamávat s cenou akcií Applu, a to oběma směry. To vše navíc v době, kdy Apple ztratil výsostné postavení nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti světa, kterou se stal Microsoft.

Co tedy bude nyní hrát zásadní vliv? Ústupky v Evropě, výsledky, a hlavně: uvedení nového, zcela radikálního produktu. To vše v rámci pouhého týdne.

Problémy App Storu

První zásadní moment má Apple již za sebou. Na konci minulého týdne došlo k razantní změně podmínek v App Storu, tedy obchodu s aplikacemi určenými pro zařízení Apple. Apple sladil své podmínky s takzvaným Aktem o digitálních trzích, který v Evropské unii začne platit letos v březnu. V důsledku toho padá monopol, který App Store měl, a uživatelé budou moci využívat také alternativní tržiště s aplikacemi.

V důsledku sporu mezi Applem a Epic Games, který neskončil vítězstvím ani jedné strany, dojde k výraznému snížení provizních poplatků v oficiálním App Storu. Ty byly nastaveny na úroveň 30 procent (a 15 procent pro „malé vývojáře“), nově budou 17 procent a malí vývojáři budou odvádět desetinu.

K čemu to povede? Pravděpodobně k menšímu objemu peněz, které Apple získá z prodeje služeb a nikoli hardwaru. Přesto je pochopitelné, že Apple vyšel EU vstříc. Podle hospodářských výsledků společnosti je Evropa pro Apple druhým největším trhem s podílem 25 procent na celkových příjmech (třetí Čína představuje 19 procent).

Výsledky aneb Čínský příběh

Právě Čína a situace Applu na tomto stále komplikovaném trhu bude patřit ke sledovaným motivům výsledků Applu. Ty společnost oznámí 1. února, mimochodem ve stejný den jako Meta Platforms.

Problémy v Číně se negativně propisují do celkového výsledku, což se ukázalo již při výsledcích za minulý kvartál (tedy 4. kvartál fiskálního roku Apple). Podle CNBC pak problémy pokračovaly, například v prvním týdnu letošního roku tu prý propadly prodeje iPhonů meziročně o 30 procent, na což Apple následně reagoval snížením ceny svých produktů.

Minulé výsledky byly již čtvrtým kvartálem v řadě, co Apple reportoval pokles tržeb. Zároveň však platí, že výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku (tedy 4. čtvrtletí kalendářního roku) mívá Apple nejsilnější v roce, zejména kvůli Vánocům.

Pokud by se Applu podařilo zvrátit klesající trend, akcionáři by to jistě ocenili. Analytici očekávají tržby ve výši 118 miliard dolarů, tedy na obdobné úrovni jako před rokem. Například podle Morgan Stanley by aktuální situace mohla být bodem obratu k růstu.

Vision Pro je tu

Analytici zároveň upozorňují, že největší vliv na vývoj akcie v nadcházejícím období bude mít uvedení Vision Pro. Jde o první komplexní nový produkt od uvedení iPadu, sama společnost i řada odborníků však nový headset pro AR přirovnávají spíše k premiéře iPhonu.

Nejspíš oprávněně. Podle představ Applu má Vision Pro přinést zcela radikálně novou zkušenost pro používání technologií. Půjde o samostatný počítač, který uživatele přenese do polovirtuálního prostoru – v něm bude moci používat aplikace, virtuálně komunikovat, sledovat film, ale zároveň bude moci nadále komunikovat i se svým bezprostředním okolím.

Vision Pro se zatím bude prodávat jen v USA, kde je již dostupný pro předprodej. Podle spekulací by však k rozšiřování do dalších teritorií mělo být rychlejší, než se původně plánovalo.

Vision Pro se do prodeje dostává již 2. února. Premiéra iPhonu v roce 2007 přinesla sice nejprve jen malý růst akcií, do jednoho měsíce od zahájení prodeje však akcie vyrostly o 16 procent. Mimochodem tehdy byly na úrovni 20 dolarů za akcii. V současnosti se obchodují za 190 dolarů. A největší podíl na tržbách mají právě iPhony.