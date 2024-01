Motorola bude do tří let konkurovat Samsungu i Applu, plánuje Lenovo

Čínská technologická společnost Lenovo věří, že její značka chytrých telefonů Motorola se do tří let stane trojkou na světovém trhu, kterému nyní vévodí firmy Samsung a Apple. V rozhovoru se zpravodajskou televizí CNBC to řekl výkonný viceprezident Lenova Matthew Zielinski.

Lenovo je největším výrobcem osobních počítačů na světě, Motorolu firma koupila v roce 2014 od americké společnosti Google. V posledních letech se Lenovo snaží značku Motorola posílit a prosadit ji na trhu s dražšími chytrými telefony, kde by konkurovala firmám na prvních dvou příčkách. V roce 2020 firma Lenovo obnovila věhlasný model Motorola Razr, což je ohebný chytrý telefon.

Zielinski uvedl, že firma změnila směr podnikání Motoroly a dala značce vyšší prioritu, což se nyní vyplácí. „Vsadil bych se o výplatu, že do tří let budeme třetí na světě,“ řekl Zielinski.

Firmě se daří v Latinské Americe

Největšími hráči v odvětví smartphonů jsou teď Apple a Samsung, dohromady mají na trhu asi 40procentní podíl. Motorola a Lenovo měly podle společnosti Counterpoint Research ve třetím čtvrtletí na trhu společně podíl kolem čtyř procent, což z nich dělá osmého největšího hráče. Na některých trzích se jim však daří lépe, například v USA byla Motorola třetím největším prodejcem chytrých telefonů podle podílu na trhu. V Latinské Americe je Motorola druhým největším hráčem. Původně byla Motorola americká značka.

Zielinski dodal, že firma bude cíleně zvyšovat podíl na trzích geograficky. Motorola se podle něj snaží o stabilní růst na trzích, na kterých působí, dokud tam nedosáhne desetiprocentního podílu. To zvýší její podíl na trhu i celosvětově.

Za jednu z hlavních strategických zemí pro Lenovo označil Zielinski Indii. Dodal, že v případě potřeby je firma připravena zvýšit výrobu ve své indické továrně ve městě Puduččéri.