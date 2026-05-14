Když technologie plní svou funkci, obsluhu kávovaru nebo trouby zvládnou i nevidomí
Když co chvíli beru do rukou mobil, zapínám troubu nebo si na displeji kávovaru vybírám velikost kafe, ani mi nedochází, jak moc spoléhám na svůj zrak. Přechod od tlačítek k dotykovým displejům pro mě byl vítaným technologickým pokrokem, ne všichni ovšem sdílí stejné nadšení. „Jakmile je spotřebič kompletně dotykový, pro nevidomé je to problém,“ vysvětluje Zdeněk z organizace SONS ČR, který se sám potýká s poruchou zraku.
Žijeme v době technologické, kdy spotřebiče s mechanickým ovládáním vídáme stále méně. Nahrazují je dotykové displeje, které jsou sice intuitivní, pro handicapované ovšem představují bezmoc. „Když trouba nemá tlačítka, musím si říct o pomoc. Jinak nikdy nevím, jestli jsem ji správně nastavila,“ zmiňuje fakturantka Michaela.
Ovládání spotřebiče přes aplikaci
Dita, předsedkyně spolku Silou hlasu, která trpí omezenou hybností končetin, je na pomoci okolí závislá čtyřiadvacet hodin denně, se vším jí musí pomáhat asistent nebo členové rodiny. Za jediný způsob, jak může být alespoň částečně samostatná, označuje moderní technologie, kdy lze spotřebičům zadávat pokyny pomocí hlasu.
To je oblast, na kterou se v posledních letech zaměřují někteří výrobci spotřebičů. Pro handicapované jsou výhrou aplikace, které spotřebič propojí s chytrým telefonem. Velkou výhodou je, že není potřeba žádné další zařízení, ale právě vlastní mobil, který má každý nastavený tak, jak je zvyklý.
„Nevidomí využívají čtecí funkce telefonu a pomocí gest mohou vše jednoduše nastavit. Lidé jako Dita pak díky hlasovým příkazům potvrzují jednotlivé volby, aniž by se museli fyzicky dotknout displeje. Kromě ovládání jsou velmi užitečná i upozornění na požadavky spotřebiče, například když je třeba doplnit vodu do kávovaru, prací prostředek do pračky nebo provést základní údržbu,“ vysvětluje Barbora Bártíková, PR manažerka společnosti BSH domácí spotřebiče, která na českém a slovenském trhu nabízí spotřebiče německých značek Bosch, Siemens a Gaggenau. Dodává, že nejen handicapovaní si jejich spotřebiče mohou vyzkoušet v showroomu a prvotní nedůvěru tady zpravidla rychle střídá nadšení.
Bezpečnost až na prvním místě
Chytré funkce nabízejí lidem s handicapem mnohem větší míru nezávislosti a zajišťují i bezpečnější provoz domácnosti. „Díky aplikaci si snadno ověřím, jestli je spotřebič zapnutý nebo vypnutý,“ říká vedoucí redakce časopisu pro nevidomé Daniela, která byla vůči ovládání pomocí mobilu zpočátku skeptická, rychle ale pochopila, jak velká pomoc to může být.
Radost mnohdy dokáží udělat i zdánlivé maličkosti, které handicapovaným umožňují zapojit se do běžného chodu domácnosti. „Jsem rád, že si konečně můžu sám vybrat, jakou kávu si udělám a dokážu ji připravit i manželce nebo kamarádům, aniž by mi někdo musel pomáhat,“ říká Zdeněk. To potvrzuje i Dita: „V aplikaci nastavím, jaký typ, intenzitu nebo objem kávy chci. Stále potřebuji, aby mi ji asistentka odnesla, samotnou přípravu už ale zvládnu sama. To mi pak chutná ještě o trochu víc, protože mám dobrý pocit z toho, že jsem něco dokázala.“
K větší samostatnosti přispívají i chytré funkce
Domácí spotřebiče jsou stále častěji vybaveny řadou funkcí, které práci s nimi usnadňují. „Na trhu jsou trouby, které samy poznají, jaké jídlo se v nich peče. Pračky si zase nadávkují prášek a aviváž podle aktuální potřeby, odsavače par se automaticky zapnou podle dění na varné desce a myčka propojená s fotovoltaikou si sama počká na chvíli, kdy bude její provoz nejefektivnější,“ vyjmenovává Bártíková. Dodává, že pro většinu z nás jsou to „jen“ příjemné benefity, pro lidi s poruchou zraku nebo omezenou hybností to ale může být záchrana.
Leckterá nejnovější pračka nebo myčka nádobí už dnes umí nastavit prací nebo mycí procesy často lépe než její majitel. Díky tomu šetří chytré spotřebiče přírodní zdroje, peněženku i lidské zdraví. Do budoucna ale budou chytré přístroje v domácnosti umět ještě mnohem více, upozorňuje Christof Jaeger, generální ředitel společnosti BSH domácí spotřebiče, českého zastoupení značek Bosch, Siemens a Gaggenau.
„Nejvíc mě zaujala trouba se senzorem a kamerou, která mi může říct, kdy mám správně upečeno. Doma často pečeme croissanty, ale když je připravuji sama, jsou buď nedopečené, nebo spálené, takže potřebuji asistenci rodiny. Trouba s chytrými funkcemi je v tomto případě skvělým pomocníkem,“ pochvaluje si Michaela, kterou kromě větší samostatnosti láká i to, že konečně využijete širší spektrum funkcí. „Když dnes peču, používám jeden, dva programy, na víc si netroufnu,“ dodává. Jako velkou pomoc to vnímá i Dita Horochovská, podle které podobné funkce přispívají k větší efektivitě. „Když dokážu sama předehřát troubu, asistentka nebo rodina mi zatím mohou pomoci s jinými úkoly,“ vysvětluje.
Bártíková dodává, že podobné funkce nejsou jen technologickou hračkou, ale silným nástrojem, který boří bariéry a zvyšuje komfort pro každého, nejen pro handicapované. „Pro někoho je to cesta k nezávislosti a soběstačnosti, pro jiného způsob, jak ušetřit čas a zjednodušit si život,“ zmiňuje.
Kuchyň plná kouře a sazí byla ještě začátkem minulého století běžnou praxí mnoha domácností. Vařilo se na otevřeném ohni nebo uhlí. Přelomovým vynálezem se tak stala elektrická pečicí trouba. Kvůli vysokým nákladům a potřebě elektřiny se ale na dlouhou dobu stala luxusem, na který nedosáhl každý. Dnes je to přitom samozřejmost, nad kterou už se ani nezamyslíme – a díky umělé inteligenci se možnosti spotřebičů posouvají mílovými kroky.
