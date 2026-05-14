Když technologie plní svou funkci, obsluhu kávovaru nebo trouby zvládnou i nevidomí

BSH domácí spotřebiče, užito se svolením
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Když co chvíli beru do rukou mobil, zapínám troubu nebo si na displeji kávovaru vybírám velikost kafe, ani mi nedochází, jak moc spoléhám na svůj zrak. Přechod od tlačítek k dotykovým displejům pro mě byl vítaným technologickým pokrokem, ne všichni ovšem sdílí stejné nadšení. „Jakmile je spotřebič kompletně dotykový, pro nevidomé je to problém,“ vysvětluje Zdeněk z organizace SONS ČR, který se sám potýká s poruchou zraku.

Žijeme v době technologické, kdy spotřebiče s mechanickým ovládáním vídáme stále méně. Nahrazují je dotykové displeje, které jsou sice intuitivní, pro handicapované ovšem představují bezmoc. „Když trouba nemá tlačítka, musím si říct o pomoc. Jinak nikdy nevím, jestli jsem ji správně nastavila,“ zmiňuje fakturantka Michaela. 

Ovládání spotřebiče přes aplikaci

Dita, předsedkyně spolku Silou hlasu, která trpí omezenou hybností končetin, je na pomoci okolí závislá čtyřiadvacet hodin denně, se vším jí musí pomáhat asistent nebo členové rodiny. Za jediný způsob, jak může být alespoň částečně samostatná, označuje moderní technologie, kdy lze spotřebičům zadávat pokyny pomocí hlasu

To je oblast, na kterou se v posledních letech zaměřují někteří výrobci spotřebičů. Pro handicapované jsou výhrou aplikace, které spotřebič propojí s chytrým telefonem. Velkou výhodou je, že není potřeba žádné další zařízení, ale právě vlastní mobil, který má každý nastavený tak, jak je zvyklý. 

„Nevidomí využívají čtecí funkce telefonu a pomocí gest mohou vše jednoduše nastavit. Lidé jako Dita pak díky hlasovým příkazům potvrzují jednotlivé volby, aniž by se museli fyzicky dotknout displeje. Kromě ovládání jsou velmi užitečná i upozornění na požadavky spotřebiče, například když je třeba doplnit vodu do kávovaru, prací prostředek do pračky nebo provést základní údržbu,“ vysvětluje Barbora Bártíková, PR manažerka společnosti BSH domácí spotřebiče, která na českém a slovenském trhu nabízí spotřebiče německých značek Bosch, Siemens a Gaggenau. Dodává, že nejen handicapovaní si jejich spotřebiče mohou vyzkoušet v showroomu a prvotní nedůvěru tady zpravidla rychle střídá nadšení.

Bezpečnost až na prvním místě

Chytré funkce nabízejí lidem s handicapem mnohem větší míru nezávislosti a zajišťují i bezpečnější provoz domácnosti. „Díky aplikaci si snadno ověřím, jestli je spotřebič zapnutý nebo vypnutý,“ říká vedoucí redakce časopisu pro nevidomé Daniela, která byla vůči ovládání pomocí mobilu zpočátku skeptická, rychle ale pochopila, jak velká pomoc to může být. 

Radost mnohdy dokáží udělat i zdánlivé maličkosti, které handicapovaným umožňují zapojit se do běžného chodu domácnosti. „Jsem rád, že si konečně můžu sám vybrat, jakou kávu si udělám a dokážu ji připravit i manželce nebo kamarádům, aniž by mi někdo musel pomáhat,“ říká Zdeněk. To potvrzuje i Dita: „V aplikaci nastavím, jaký typ, intenzitu nebo objem kávy chci. Stále potřebuji, aby mi ji asistentka odnesla, samotnou přípravu už ale zvládnu sama. To mi pak chutná ještě o trochu víc, protože mám dobrý pocit z toho, že jsem něco dokázala.“ 

K větší samostatnosti přispívají i chytré funkce

Domácí spotřebiče jsou stále častěji vybaveny řadou funkcí, které práci s nimi usnadňují. „Na trhu jsou trouby, které samy poznají, jaké jídlo se v nich peče. Pračky si zase nadávkují prášek a aviváž podle aktuální potřeby, odsavače par se automaticky zapnou podle dění na varné desce a myčka propojená s fotovoltaikou si sama počká na chvíli, kdy bude její provoz nejefektivnější,“ vyjmenovává Bártíková. Dodává, že pro většinu z nás jsou to „jen“ příjemné benefity, pro lidi s poruchou zraku nebo omezenou hybností to ale může být záchrana. 

Christof Jaeger, generální ředitel společnosti BSH domácí spotřebiče, českého zastoupení značek Bosch, Siemens a Gaggenau

„Nejvíc mě zaujala trouba se senzorem a kamerou, která mi může říct, kdy mám správně upečeno. Doma často pečeme croissanty, ale když je připravuji sama, jsou buď nedopečené, nebo spálené, takže potřebuji asistenci rodiny. Trouba s chytrými funkcemi je v tomto případě skvělým pomocníkem,“ pochvaluje si Michaela, kterou kromě větší samostatnosti láká i to, že konečně využijete širší spektrum funkcí. „Když dnes peču, používám jeden, dva programy, na víc si netroufnu,“ dodává. Jako velkou pomoc to vnímá i Dita Horochovská, podle které podobné funkce přispívají k větší efektivitě. „Když dokážu sama předehřát troubu, asistentka nebo rodina mi zatím mohou pomoci s jinými úkoly,“ vysvětluje. 

Bártíková dodává, že podobné funkce nejsou jen technologickou hračkou, ale silným nástrojem, který boří bariéry a zvyšuje komfort pro každého, nejen pro handicapované. „Pro někoho je to cesta k nezávislosti a soběstačnosti, pro jiného způsob, jak ušetřit čas a zjednodušit si život,“ zmiňuje. 

Související

Elektrifikace jako páka pro zlepšení ekonomiky provozu

Elektrifikace jako páka pro zlepšení ekonomiky provozu
ČTK
Newstream & Partner
Newstream & Partner

V kontextu rostoucích nákladů a tlaku na efektivitu se energetika stává jedním z klíčových faktorů ovlivňujících ekonomiku provozu. Rostoucí ceny energií, tlak na udržitelnost i geopolitická nejistota nutí firmy znovu promýšlet fungování provozů a technologie jako lithium-iontové baterie se rychle přesouvají do centra strategického rozhodování. Klíčovou roli přitom nehraje jen technologie, ale i to, jak s ní firmy dokážou pracovat.

Změna se přitom neodehrává pouze na úrovni technologií, ale i v přístupu k řízení nákladů. Energie už není jen položkou v rozpočtu. „Firmy téma energetické efektivity dlouho neřešily, ale vývoj je k tomu donutil. Dnes je energetický management zásadní součástí nákladů i otázkou konkurenceschopnosti,“ říká Václav Jung, produktový manažer společnosti STILL ČR. Právě intralogistika přitom nabízí výrazný prostor pro optimalizaci.

Transformace směrem k udržitelnému provozu

Tyto změny se postupně promítají i do strategického směřování firem a jejich každodenního provozu. Čím dál častěji u zákazníků vidíme, že lidé touto energetickou a technologickou změnou směrem k udržitelnému provozu skutečně žijí. Odráží se to i v jejich každodenní praxi, jezdí elektrickými vozy nebo plug-in hybridy a investují do fotovoltaiky. Nejde už jen o vnější tlak nebo regulace, ale o skutečné přesvědčení majitelů a managementu o tom, jak chtějí své firmy dlouhodobě řídit a rozvíjet.

Už jeden elektrický vozík ušetří statisíce

Firmy stále častěji nahrazují spalovací techniku elektrickou – ne kvůli ekologii, ale kvůli ekonomice. Elektrické vozíky dnes dosahují srovnatelného výkonu jako dieselové, ale s nižšími náklady, nulovými lokálními emisemi a tišším a komfortnějším provozem.

Přechod na elektřinu však často provázejí obavy z výkonu, nabíjení či životnosti baterie. „Jakmile si zákazníci vozík vyzkouší v provozu, obavy se rychle rozptýlí. Zjišťují, že výkon je srovnatelný a provoz spolehlivý i v zimě,“ doplňuje Václav Jung. Rozdíl je patrný i v provozních nákladech. U dvoutunového vozíku s nájezdem 2 000 mth ročně dosahují náklady na palivo u dieselu za pět let zhruba 730 tisíc korun, zatímco u elektřiny kolem 172 tisíc korun. Úspora na palivu tak může přesáhnout 550 tisíc korun za stejné období. Navíc servisní náklady na elektrický vozík jsou výrazně nižší. Jejich konstrukce je jednodušší než u spalovacích strojů, protože neobsahují spalovací motor, převodové systémy ani výfukový systém. Díky tomu mají méně dílů podléhajících opotřebení a vyžadují méně servisních zásahů během životního cyklu. Při dlouhodobém provozu tak mohou být celkové náklady vlastnictví elektrického vozíku (TCO) výrazně výhodnější.

Máme řadu praktických příkladů z různých odvětví, od firem ve stavebnictví až po provozy v horském prostředí, kde panovaly náročné zimní a sněhové podmínky. I v těchto situacích se podařilo flotilu úspěšně převést na elektrickou a zákazníci se dnes k dieselovým vozíkům už nechtějí vracet.

ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Americká komoditní burza CME má další nápad jak rozšířit své služby. Chystá se spustit trh s budoucím výpočetním výkonem zejména pro velké firmy, které si budou moci tímto způsobem zajistit výhodnou cenu pro budoucí potřebu, podobně jako tomu je například u elektřiny nebo ceny ropy. Velký zájem projevuje hedgeový fond BlackRock, který podobným způsobem spekuluje například s evropskými emisními povolenkami.

Tržní myšlení je v podstatě jednoduché: čeho je omezené množství, ale zároveň roste poptávka, cena roste. Může jít o zboží, služby, ale zejména to platí pro komodity. Chicagská komoditní burza CME Group patří k nejvýznamnějším institucím, kde se obchoduje s komoditami od sóji a kávy přes měď po elektřinu či ropu.

A nyní podle Bloombergu přichází s novinkou, která zajímá těžké investiční váhy v čele s hedgeovým fondem BlackRock, ale také velkými firmami působícími na poli AI. CME totiž plánuje uvedení nové komodity: futures na výpočetní výkon.

V principu jde o zcela logický tah. Potřeba výpočetního výkonu velkých datových center roste, jeho produkce ale zatím nestíhá pokrývat poptávku. V důsledku toho roste cena, což se stává hlavním limitem pro masivnější rozvoj a adaptaci AI. CME ale podobně jako u elektřiny nebo ropy chce nabídnout možnost koupit si výpočetní výkon s předstihem za předem danou cenu.

Komodifikace je nevyhnutelná

Šéf největšího hedgeového fondu světa BlackRock Larry Fink tak již před několika dny uvedl, že vzhledem k nedostatku a vysoké poptávce se pravděpodobně objeví nová třída aktiv v podobě nákupu futures na výpočetní výkon. A reakce Chicagské komoditní burzy na sebe nenechala dlouho čekat.

Výpočetní výkon, který tvoří páteř digitální ekonomiky, je ropou 21. století. Každý vycvičený model umělé inteligence, každá zúčtovaná transakce a každý zpracovaný bajt dat běží na výpočetním výkonu, který se sám o sobě rychle stává novou třídou aktiv,“ cituje agentura Bloomberg generálního ředitele CME Terryhy Duffyho.

Jako emisní povolenky

CME tak spojila síly se společností Silicon Data, jež dokáže vytvářet benchmark indexy pro výpočetní výkon na základě reálných dat poptávky a měnících se cen za pronájem GPU. Nyní společnosti dokončují finální podobu produktu, který následně budou posuzovat regulatorní orgány.

Podobnou komodifikací v posledních letech prošly například evropské emisní povolenky, jejichž ceny díky masivnímu přílivu spekulativního kapitálu vyrostly postupně až nad hranici 100 eur (v únoru 2023) a aktuálně se pak pohybuje na úrovni kolem 70 eur.

