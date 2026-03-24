Elektrická pečicí trouba způsobila před sto lety revoluci, dovolit si ji ale mohly jen vyšší vrstvy
Kuchyň plná kouře a sazí byla ještě začátkem minulého století běžnou praxí mnoha domácností. Vařilo se na otevřeném ohni nebo uhlí. Přelomovým vynálezem se tak stala elektrická pečicí trouba. Kvůli vysokým nákladům a potřebě elektřiny se ale na dlouhou dobu stala luxusem, na který nedosáhl každý. Dnes je to přitom samozřejmost, nad kterou už se ani nezamyslíme – a díky umělé inteligenci se možnosti spotřebičů posouvají mílovými kroky.
Dvacátá léta minulého století znamenala průlom. Na trhu se objevily sériově vyráběné modely, které byly dostupné i evropským domácnostem. Jedním z tehdejších výrobců byl Siemens, který svou první elektrickou troubu představil přesně před sto lety, v roce 1926. V době, kdy elektřina do domácností teprve pozvolna vstupovala, se jednalo o revoluční výrobek. Elektrická trouba tehdy bez nadsázky změnila pravidla hry, levné to ale nebylo.
„Pořízení elektrické trouby bylo koncem dvacátých let značně nákladnou a exkluzivní záležitostí. Samotná trouba tehdy stála kolem padesáti říšských marek, což byla investice odpovídající zhruba polovině platu průměrného dělníka,“ vysvětluje Barbora Bártíková, PR manažerka společnosti BSH domácí spotřebiče, která na našem trhu nabízí spotřebiče německých značek Bosch, Siemens a Gaggenau.
Elektřina nebyla samozřejmostí
Bártíková zmiňuje, že kromě vysoké ceny byla velkou překážkou i omezená dostupnost elektřiny: „V roce 1927 měla zavedenou elektřinu asi polovina berlínských domácností. Elektrické trouby tak byly luxusním zbožím dostupným pouze pro bohatší vrstvy s přístupem k elektrické síti. V prvních letech si je pořizovali především průkopníci moderního životního stylu, kteří doma chtěli nejnovější technologické výstřelky.“
Posun od kouře, sazí a popela k čistým a bezpečným kuchyním byl zejména pro ženy, které v té době trávily u sporáku dlouhé hodiny, vítanou změnou. „Postupně se začaly měnit i požadavky na design kuchyní, které se stávaly funkčnějšími a estetičtějšími, připravenými na nové elektrické spotřebiče,“ pokračuje Bártíková. Říká se, že s jídlem roste chuť – a platí to i o nových vynálezech. Zatímco ve dvacátých letech stačila samotná možnost vařit s pomocí elektřiny, brzy se objevila poptávka po lepších výsledcích: „V roce 1935 proto přišla první trouba s automatickou regulací teploty, což otevřelo dveře i ke složitějším kulinářským technikám. Vaření tehdy přestalo být pouhou nutností, postupně se stávalo uměním.“
Důraz na design i funkčnost
Požadavky zákazníků pak poháněly vývoj i v dalších letech. A stále víc se řešily nejen funkce, ale i design. V šedesátých letech Siemens představil první vestavnou troubu na světě a v sedmdesátých letech přišla i revoluce v čištění. „Díky funkci pyrolytického samočištění, která je i dnes součástí mnoha moderních spotřebičů, došlo k velkému skoku v uživatelském komfortu. Skončila tím éra namáhavého drhnutí trub, které bylo pro mnohé hospodyně noční můrou,“ popisuje Bártíková. Dalším milníkem se stal rok 1984, kdy na trh vstoupila první evropská kombinovaná trouba s mikrovlnami. Ta zkrátila dobu vaření o víc než dvě třetiny a spotřebu energií snížila na polovinu.
Důraz na spotřebiče a funkce, které šetří čas a námahu, podle Bártíkové přetrvává dodnes: „Projevuje se zvýšenou poptávkou po chytrých funkcích, které umožňují ovládání spotřebičů na dálku, oblíbená je i možnost stahování receptů nebo funkce využívající integrovanou kameru a umělou inteligenci. Díky nim už trouba umí automaticky rozpoznat vložený pokrm a doporučí správné nastavení spotřebiče.“
A důležitý je i design, jen už dávno neplatí, že může vítězit nad funkčností. Zákazníci dnes chtějí obojí. „Zájem je o materiály, které se snadno udržují. Trendem jsou v tomto ohledu matné povrchy, na kterých nejsou tolik vidět otisky prstů a jsou odolnější vůči škrábancům,“ doplňuje Bártíková s tím, že jejich letošní matná kolekce spotřebičů reaguje i na další požadavky zákazníků. Především jsou to snaha o esteticky sladěnou kuchyň nebo propojení všech spotřebičů v rámci chytré domácnosti.
