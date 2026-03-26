newstream.cz Zprávy z firem BSH roste navzdory krizi. Táhnou ji USA a Evropa, Čína dál padá

BSH roste navzdory krizi. Táhnou ji USA a Evropa, Čína dál padá

Tržby 15 miliard eur, růst v klíčových regionech a masivní sázka na AI. BSH ale stále brzdí propad v Číně a nejisté trhy.

Německý výrobce domácích spotřebičů BSH zvládl rok 2025 lépe, než by naznačovalo nepříznivé ekonomické prostředí. Tržby dosáhly 15 miliard eur. Zatímco v eurech firma mírně klesla o 1,6 procenta, v lokálních měnách naopak rostla o 2,8 procenta.

Hlavním tahounem byly Spojené státy, kde tržby v místních měnách vzrostly o více než pět procent. Dařilo se především prémiovým značkám a vestavným spotřebičům. Evropa se po předchozích poklesech vrátila k růstu a přidala 1,2 procenta, zatímco rozvíjející se trhy zrychlily díky silné poptávce a investicím do výroby. Na opačné straně stojí Čína, kde prodeje klesly o více než sedm procent a dál zůstává největší brzdou celého byznysu.

Zprávy z firem

Čína brzdí, růst drží prémiové segmenty

Z produktového pohledu rostly především trouby, varné desky, myčky a malé spotřebiče. Naopak segmenty chlazení a péče o prádlo oslabily, a to hlavně kvůli silné konkurenci na čínském trhu. BSH zároveň pokračuje v masivních investicích do inovací. Na výzkum a vývoj vynaložila 847 milionů eur, tedy 5,6 procenta obratu, a zaměřuje se mimo jiné na umělou inteligenci a chytré spotřebiče.

„Úspěšně jsme překonali těžké časy. 2025 byl rokem s mnoha nepříznivými vlivy, ale ukázalo se, že náš plán pro budoucnost funguje,“ uvedl generální ředitel Matthias Metz.

Výhled na rok 2026 zůstává opatrný. Firma neočekává výrazné zlepšení trhu, chce ale dál růst díky investicím a technologickým inovacím.

Zprávy z firem

Blízký východ a burzy krvácejí. Válka má jen pár akciových vítězů

Když na ulicích teče krev, je příležitost nakupovat. Tak zní slavné investiční pravidlo. A akciové tituly téměř ve všech sektorech na konflikt na Blízkém východě skutečně reagovaly značným propadem. Pokles akcií se nevyhnul ani těm, u nichž se očekával růst. A kdo na aktuálním vývoji skutečně vyhrál?

Již téměř měsíc vede Izrael a USA válku proti íránskému režimu. A nepřekvapivě to vede ke značné nejistotě na finančních trzích, které i bez aktuálního konfliktu byly značně rozkolísané. Globální investory však děsí krátkodobé i dlouhodobé dopady přiškrcení klíčové dopravní tepny v Hurmuzském průlivu, které žene nahoru ceny ropy a zemního plynu zejména v Evropě a USA. To se následně propíše do koncových cen pro spotřebitele a lze již velmi brzy očekávat nárůst inflace se všemi dopady, které to může mít.

Tento scénář je pro investory dostatečně jednoduchý, proto z trhu stahují velké sumy peněz a trhy propadají. Jasně to vyjadřují slavné indexy zahrnující klíčové firmy jednotlivých zemí. Například široký index S&P 500 obsahující 500 největších veřejně obchodovaných firem USA od začátku konfliktu propadl o téměř pět procent, obdobný evropský index Stoxx 600 dokonce odepsal více než sedm procent, pražská burza oslabila o více než šest procent, ačkoli včerejší oživení část ztrát umazalo.

A neméně zle na tom jsou také asijské trhy, například japonský Nikkei se propadl o více než osm procent, v nejhorších dnech během války ale celkový propad od začátku konfliktu představoval i více než deset procent.

Paradox: Padají i zbrojaři

Ale padají i další aktiva, u nichž se v podobné situaci tradičně očekává růst. Zlato odepsalo téměř 12 procent, stříbro dokonce 17 procent, ačkoli sázka na ropu zní jako velmi dobrá strategie, její cena natolik kolísá a reaguje na jakoukoli zprávu z války extrémním výkyvem, že je složité na to jakkoli sázet.

A tím paradoxy aktuální situace na burze nekončí. Stabilní růst nezaznamenaly ani akcie firem, které těží, zpracovávají nebo obchodují s ropou. Velmi rozkolísané jsou také akcie výrobců baterií do elektromobilů, po nichž sice roste poptávka, ale u nichž je složité reagovat na zvýšenou poptávku dostatečně rychle.

Možná největší paradox pak představují propady cen akcií zbrojařských firem. Všechny indexy zahrnující tento sektor jsou v posledních čtyřech týdnech v červených číslech. Například americký index Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index odepisuje téměř sedm procen, evropský STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index dokonce osm procent. Vliv na to má jednak drahá ropa, zároveň fakt, že součástí indexu bývají i firmy, které nejsou typicky zbrojařské a na které aktuální situace dopadla také negativně.

Jenomže ani konkrétní zcela otevřeně zbrojařské tituly na tom nejsou nijak slavně. Rheinmetall propadl o více než 11 procent, americký Lockheed Martin navzdory velkým zakázkám z Pentagonu zaznamenal také pokles ceny akcií o necelých pět procent.

Vítězové? Palantir, BYD a bitcoin

Hledat vítěze, kterému se v posledních týdnech daří a zároveň jeho činnost alespoň částečně souvisí s aktuálním děním, pak je složité. Přesto několik konkrétních titulů najít lze. Optikou celého sektoru je takovým vítězem zejména oblast kybernetické bezpečnosti, která v uplynulých týdnech zaznamenala všeobecný růst. Indexově vyjádřeno to vystihuje například First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF, které posílilo o procento. Konkrétními tituly, které rostly, pak jsou například Crowdstrike či Palo Alto (oba + 7 procent).

A pak tu jsou akcie, které mimořádně posilují, protože naplňují představy o tom, jak by měly firmy v podobné situaci fungovat. Jasným vítězem tak je Palantir, dílem cybersecurity, dílem defense společnost, která dodává nejen americké vládě komplexní obranná řešení a analytiky dat. Její akcie posílily o více než 15 procent a dál rostou.

Z oblasti elektromobility to pak je čínská automobilka BYD, která nabízí vývojovou i výrobní vertikálu. Díky tomu posílila o více než 16 procent.

A pak tu je ještě bitcoin, který v posledních měsících sice výrazně propadal a postupně ztrácel status alternativního oběživa pro časy nejistoty. V posledním měsíci ale opět našel část příznivců a posílil o více než osm procent a aktuálně se drží nad hranici 70 tisíc za bitcoin.

Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra povede Ondřej Felix

Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra povede Ondřej Felix
Profimedia
ČTK
ČTK

Novým generálním ředitelem druhé největší zdravotní pojišťovny v tuzemsku, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (ZPMV), bude od května Ondřej Felix. Správní rada ho vybrala na svém mimořádném jednání ve středu, informovala pojišťovna v tiskové zprávě.

Zdeněk Kostka, který pojišťovnu se zhruba 1,3 milionu pojištěnců vedl od roku 2015, v únoru avizoval, že na konci dubna z osobních důvodů odejde.

Silná konkurence ve výběrovém řízení

„Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 16 uchazečů, deset z nich splnilo podmínky a zúčastnilo se pohovorů před výběrovou komisí,“ uvedla mluvčí ZPMV Jana Schillerová.

Felix od ledna 2024 působil jako ředitel Zdravotnických zařízení ministerstva spravedlnosti. Předtím podle údajů na serveru LinkedIn pracoval jako ředitel nemocnice pro výkon zabezpečovací detence pankrácké věznice nebo lékař Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

Odchod provázely spory

Důvody Kostkova odchodu pojišťovna blíže neupřesnila. Loni v červnu správní rada pojišťovny v prohlášení pro média vyjádřila nespokojenost s komunikací ředitele Kostky a snížila mu odměny. S řízením pojišťovny ale výtky nesouvisely, sdělila tehdy rada.

Server iROZHLAS.cz loni uvedl, že se dozorčí a správní rada pojišťovny zabývaly spornými zakázkami na marketing za desítky milionů korun zadanými podnikateli Davidu Trávníčkovi, který čelí obžalobě z manipulace zakázek. Zadávání zakázek v ZPMV kritizoval na základě svých prověrek také Nejvyšší kontrolní úřad.

Změny napříč zdravotními pojišťovnami

Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří v letošním roce s 560 miliardami korun, působí v něm sedm zdravotních pojišťoven. Změny na postu ředitelů jsou od začátku roku ve čtyřech z nich, včetně tří největších.

Správní rada největší Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), jejíž složení se obměnilo po nástupu nové vlády, odvolala v únoru ředitele Zdeňka Kabátka, nahradil ho jeho náměstek Ivan Duškov.

V polovině března rezignoval ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Vladimír Matta, správní rada místo něj zvolila bývalého náměstka ředitele VZP a někdejšího poradce ministra Adama Vojtěcha (za ANO) Davida Šmehlíka.

Finanční tlak na celý systém

Novou ředitelku má po 33 letech také nejmenší Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Darinu Ulmanovou na začátku letošního roku vystřídala vedoucí klientského centra pojišťovny Gabriela Kadlecová.

Ztrátově hospodařila v letech 2022 až 2024 každá ze sedmi zdravotních pojišťoven působících v ČR. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví (MZd). Pojišťovny dosud čerpaly z rezerv z předchozích let.

Sněmovna vw středu projednává návrh ministra Vojtěcha na přerozdělení rezerv VZP, které vznikly po registraci ukrajinských uprchlíků. Rozdělit je chce menším zdravotním pojišťovnám, což má vést k jejich finanční stabilizaci.

