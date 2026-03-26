BSH roste navzdory krizi. Táhnou ji USA a Evropa, Čína dál padá
Tržby 15 miliard eur, růst v klíčových regionech a masivní sázka na AI. BSH ale stále brzdí propad v Číně a nejisté trhy.
Německý výrobce domácích spotřebičů BSH zvládl rok 2025 lépe, než by naznačovalo nepříznivé ekonomické prostředí. Tržby dosáhly 15 miliard eur. Zatímco v eurech firma mírně klesla o 1,6 procenta, v lokálních měnách naopak rostla o 2,8 procenta.
Hlavním tahounem byly Spojené státy, kde tržby v místních měnách vzrostly o více než pět procent. Dařilo se především prémiovým značkám a vestavným spotřebičům. Evropa se po předchozích poklesech vrátila k růstu a přidala 1,2 procenta, zatímco rozvíjející se trhy zrychlily díky silné poptávce a investicím do výroby. Na opačné straně stojí Čína, kde prodeje klesly o více než sedm procent a dál zůstává největší brzdou celého byznysu.
Chytrá domácnost už dávno není jen o dálkovém ovládání některých spotřebičů. Do popředí se dostávají ještě mnohem důležitější věci, třeba bezpečnost nebo úspora. „V poslední době se lidé začali více zajímat o chytré funkce, větší propojení domácnosti a také možnosti, jak snížit spotřebu energií a obecně co nejvíc ušetřit," vysvětluje Barbora Bártíková, PR manažerka společnosti BSH domácí spotřebiče, která na našem trhu nabízí mimo jiné spotřebiče německé značky Siemens.
Čína brzdí, růst drží prémiové segmenty
Z produktového pohledu rostly především trouby, varné desky, myčky a malé spotřebiče. Naopak segmenty chlazení a péče o prádlo oslabily, a to hlavně kvůli silné konkurenci na čínském trhu. BSH zároveň pokračuje v masivních investicích do inovací. Na výzkum a vývoj vynaložila 847 milionů eur, tedy 5,6 procenta obratu, a zaměřuje se mimo jiné na umělou inteligenci a chytré spotřebiče.
„Úspěšně jsme překonali těžké časy. 2025 byl rokem s mnoha nepříznivými vlivy, ale ukázalo se, že náš plán pro budoucnost funguje,“ uvedl generální ředitel Matthias Metz.
Výhled na rok 2026 zůstává opatrný. Firma neočekává výrazné zlepšení trhu, chce ale dál růst díky investicím a technologickým inovacím.
Leckterá nejnovější pračka nebo myčka nádobí už dnes umí nastavit prací nebo mycí procesy často lépe než její majitel. Díky tomu šetří chytré spotřebiče přírodní zdroje, peněženku i lidské zdraví. Do budoucna ale budou chytré přístroje v domácnosti umět ještě mnohem více, upozorňuje Christof Jaeger, generální ředitel společnosti BSH domácí spotřebiče, českého zastoupení značek Bosch, Siemens a Gaggenau.
