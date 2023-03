ČSOB nefunguje internetové bankovnictví ani karty, banka čelí kybernetickému útoku

ČSOB se od rána potýká s kybernetickým útokem, kvůli kterému nefungují některé její bankovní služby. Výpadek má internetové bankovnictví, bankovní aplikace a není možné platit platební kartou na internetu. Jak dlouho výpadek potrvá, není jasné.

Reklama

„V tuto chvíli nefunguje internetové bankovnictví, aplikace Smart a také není možné platit platební kartou na internetu. Mohou být také omezeny služby v pobočkové síti skupiny ČSOB a na České poště,” uvedla banka. Dodala, že na obnovení služeb intenzivně pracuje.

ČSOB prohrála soud o 3,7 miliardy korun Money ČSOB musí podle rozhodčího nálezu jako právní nástupce zkrachovalé Investiční a poštovní banky (IPB) zaplatit 3,7 miliardy korun společnosti ICEC-Holding. Na svém webu to uvedla banka, zvažuje případné další právní kroky. Zdůraznila, že pohledávka nesouvisí s její podnikatelskou činností a verdikt nebude mít žádný vliv na stabilitu a fungování skupiny ČSOB. O rozhodčím nálezu jako první informovaly Seznam Zprávy. ČTK Přečíst článek

Skupina ČSOB patří mezi největší tuzemské bankovní instituce, má 4,34 milionu klientů. Její čistý zisk loni vzrostl o devět procent na 17,5 miliardy korun. Do skupiny patří ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB Stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring.

Zabezpečení nestačí. Hackeři loni okradli investory do kryptoměn o 3,8 miliardy dolarů Trhy Hackeři loni investory do kryptoměn připravili o rekordních 3,8 miliardy dolarů (83,7 miliardy korun). Předloni investoři přišli o 3,3 miliardy dolarů. Ukazuje to poslední analýza společnosti Chainalysis, upozornil zpravodajský server CNBC. ČTK Přečíst článek