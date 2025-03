Už za tři týdny proběhne v Praze další ročník konference Equal Pay Day. Akce, která upozorňuje na v české společnosti stále přetrvávající nerovnosti v odměňování mužů a žen. Zúčastní se jí stovky úspěšných osobností z řad managementu, podnikání a zástupců firem, které prosazují rovnost pohlaví a odměňování ve firmách. Komunita takových osvícených firem se rozrůstá, a to i díky iniciativě Women's Empowerment Principles.

Women's Empowerment Principles (WEPs) neboli Principy posilování postavení žen slouží jako efektivní nástroj pro společnosti usilující o zajištění rovnosti pohlaví a podporu žen v rámci Cílů udržitelného rozvoje OSN.

WEPs jsou založeny na mezinárodních pracovních a lidskoprávních standardech. Tento soubor zásad zdůrazňuje odpovědnost firem za zlepšení pracovních podmínek a poskytuje jasný návod v 7 krocích. Organizace UN Women a UN Global Compact společně vyhlásily tyto zásady, aby pomocí tohoto návodu pomohly podnikům nejen implementovat genderovou rovnost, ale aby také podporovaly aktivní posílení postavení žen na pracovišti a v širší společnosti. Projekt WEPs se také umístil na druhém místě v prestižních Diversity Awards 2024, které organizuje Nordic Chamber of Commerce.

Firmy, které uplatňují WEPs, mohou vytvořit inkluzivní pracovní kulturu, která podporuje růst všech zaměstnanců. Vyjadřují tím také zájem o vytváření rovných podmínek pro ženy a muže, při kterém dochází i k samotnému posilování postavení žen. Jedná se o „vodítko“ pro společnosti, jak na implementaci diverzity či inkluzi na pracovišti. Uplatnit jej mohou jak začínající startupy, tak i mezinárodní korporace. Implementace těchto principů může vést ke konkurenční výhodě, protože klienti a stejně tak i investoři preferují společnosti s jasným závazkem k rovnosti. Je to zároveň i cesta k naplnění povinnosti vyplývající z nefinančního reportingu (ESG) o udržitelnosti podnikání.

V České republice se komunita WEPs postupně rozšiřuje, zejména díky aktivitám organizace Business & Professional Women CR (BPWCR), která je ambasadorem těchto principů u nás. Organizace se velmi aktivně podílí na upozorňování na existující gender pay gap pomocí rozsáhlé mediální kampaně za rovné odměňování, kterou vede již 16 let. BPWCR v praxi podporuje firmy v implementaci těchto principů a je připravena je podporovat i nadále.

V rámci této celoroční osvěty organizace se 25. – 26. 3. v Clarion Congress Hotel Prague koná konference Equal Pay Day 2025. Letošním podtitulem konference, kromě již tradičního tématu nerovnosti odměňování mužů a žen, je Potenciál.

Pokud se na tuto akci, kde je Newstream mediálním partnerem, chystáte, budete mít příležitost naslouchat významným osobnostem, které neopomíjejí principy posilování postavení žen. Mezi ně se řadí například: Francesca Burack, viceprezidentka Membership BPW International, Dušan Quis, předseda představenstva a generální ředitel Allianz pojišťovna v České republice, Lenka Simerská, gestorka projektu rovná odměna, Manu Chilaud, Manufacturing Director pro Českou republiku, Mondelez International, Gabriela Bechynská, Senior Manager pro Government and Public Affairs, EMEA, The LEGO Group či Jasmína Houdek, spoluzakladatelka Moderní sebeobrany a spoustu dalších.

Konference a projekt Equal Pay Day, ke kterému se pojí i její kampaň zvítězila v cenách veřejnosti Good Company Circle Awards, což je ocenění příkladné spolupráce mezi neziskovými organizacemi a byznysem. Jejím cílem je vyvolat celospolečenskou diskuzi o budoucnosti společnosti a propojení mezi businessem, veřejným a neziskovým sektorem.

Dle Gender Gap Indexu 2024 se Česká republika nachází na 104. místě ze 146 zemí v celkovém hodnocení, které se týká rovných příležitostí. To poukazuje na potřebu zlepšení v oblastech jako jsou ekonomické příležitosti a zastoupení žen v politice a státní správě a to i vzhledem k tomu, že v kontextu Evropské unie jsme na místě posledním. Ve světovém kontextu 8 500 signatářů se mezi ty české řadí 18 firem, které se veřejně zavázali aktivně pracovat na nastavení rovných podmínek pro ženy a muže na pracovišti. Signatáři této Charty získávají přístup k rozsáhlému know-how, návodným a vzdělávacím materiálům. Otevírá se jim tím vstup do nového společenství se sdílenými cíli, nabízející příklady dobré praxe a zkušeností z celého světa.

