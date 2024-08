Férové odměňování přispívá k růstu. Iniciativa WEPs ho pomáhá nastavit ve firmách

Rovné příležitosti pro ženy a muže velmi úzce souvisí s udržitelným podnikáním, nicméně obecné povědomí o této spojitosti je zatím velmi nízké. Rovné podmínky jsou přitom přímo ukotveny jako jeden z Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) 2030 a zároveň i součástí pilířů S a G v rámci ESG.

Reklama

Iniciativa Women's Empowerment Principles (WEPs) razí sedmero zásad zaměřených na podporu rovnoprávnosti žen a mužů v pracovním prostředí. Nejen pro české podniky tak představuje příležitost ke zlepšení vnitřních procesů a vytvoření pozitivního dopadu na společnost jako celek bez nadměrné administrativní zátěže a auditů.

Jakým způsobem souvisí tyto zásady s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) a s konceptem environmentální, sociální a správní odpovědnosti (ESG)?

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) byly přijaty OSN v roce 2015 a zahrnují 17 globálních cílů, které mají do roku 2030 vést k lepšímu a udržitelnému světu. WEPs přispívají k dosažení hned několika z nich:

Cíl 5: Rovnost žen a mužů – Tento cíl usiluje o odstranění diskriminace a násilí na základě pohlaví, zajištění rovného přístupu k příležitostem a podporu ženského vedení. WEPs přímo podporují tyto principy tím, že poskytují firmám návod a nástroje k vytvoření rovných příležitostí pro ženy ve všech úrovních řízení a k zajištění bezpečného pracovního prostředí bez násilí a obtěžování.

Reklama

Cíl 8: Důstojná práce a ekonomický růst – Podpora zaměstnávání (nejen) žen, inkluzivní a hospodářský růst, férové odměňování a vyrovnané pracovní podmínky jsou základními prvky tohoto cíle. WEPs povzbuzují firmy, aby vytvořily pracovní podmínky, které podporují rozmanitost, inkluzi a rovné příležitosti pro všechny zaměstnance, což přispívá k ekonomickému růstu jak dané firmy, tak celé společnosti.

Cíl 10: Méně nerovností – Cílem je snížit nerovnosti uvnitř států i mezi nimi a podporovat sociální, ekonomické a politické začleňování všech. Jde především o nastavování politik, které nerovnosti mezi lidmi odstraňují tak, aby všichni měli přístup k základním potřebám. K tomu mohou firmy přispět svým postojem jak v rámci firemní kultury, tak v komunitách v nichž působí. WEPs motivují společnosti k prosazování zásad rovnosti a k tomu, aby ženy měly stejný přístup k pracovním příležitostem, vedoucím rolím a podnikatelským aktivitám.

Lenka Šťastná: Neziskovky musí být schopné ukázat své konkrétní úspěchy a přínos Filantropie Rozdíl mezi mzdovým ohodnocením žen a mužů v Česku zůstává propastný. Aktuálně činí téměř 18 procent. „Mezi zeměmi EU jsme poslední, před námi jsou i takové země jako Bangladéš či Etiopie,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka organizace Business & Professional Women CR a konference Equal Pay Day. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

Koncept ESG se zaměřuje na tři oblasti: environmentální odpovědnost, sociální odpovědnost a správu a řízení firem. WEPs mají významný vliv zejména na sociální a správní aspekty ESG.

Sociální aspekt (S) – Zaměření na sociální odpovědnost zahrnuje rovnost příležitostí, inkluzi, diverzitu a férové pracovní podmínky. Implementace WEPs přispívá k lepšímu sociálnímu profilu firmy tím, že podporuje práva žen, nabízí jim bezpečné pracovní prostředí a zajišťuje rovné příležitosti.

Implementace WEPs přispívá k lepšímu sociálnímu profilu firmy tím, že podporuje práva žen, nabízí jim bezpečné pracovní prostředí a zajišťuje rovné příležitosti. Správa a řízení (G) – Firemní kultura, etické chování a transparentnost jsou klíčovými prvky dobrého řízení. WEPs povzbuzují organizace, aby měly rovné zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích a zohledňovaly genderovou rovnost při rozhodování, což posiluje správu a řízení firem.

Pro české firmy mohou WEPs představovat důležitý nástroj pro zlepšení pracovních podmínek, posílení firemní kultury a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. V České republice je ambasadorkou programu veřejně prospěšná společnost Business & Professional Women CR (BPWCR), která jej nejen propaguje, ale usiluje především o navýšení počtu signatářů u nás (zatím je jich celkově jen 15).

„Firmy, které implementují WEPs, nejenže přispívají k rovnosti a spravedlnosti, ale také zvyšují svou atraktivitu pro zaměstnance a investory, kteří kladou důraz na sociální odpovědnost a udržitelnost. Zapojením do komunity signatářů mohou těžit z bohatých vzdělávacích materiálů a ze sdílení zkušeností s ostatními firmami z celého světa. Nespornou výhodou tohoto nástroje je minimální administrativní a finanční zátěž,“ vysvětluje Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR.

Češky na stejnou roční odměnu pracují o 65 dní déle než muži Zprávy z firem Různé platy za stejnou práci mužů a žen, předsudky, málo částečných pracovních úvazků a neochota nastavit přijatelné pracovní podmínky pro zaměstnance ve firmách, ale i pro poslankyně ve sněmovně. To jsou problémy pracovního trhu v Česku v roce 2024. Situace se u nás v těchto věcech mění jen pomalu, a když to půjde dál tímto tempem, budou prý platy vyrovnány za více jak 100 let. A to je třeba zrychlit, protože to bude přínosem pro celou společnost, shodují se diskutující 15. ročníku mezinárodní konference Equal Pay Day v Praze. Věra Tůmová Přečíst článek

Rovnost znamená byznys: Diverzita a rovnocenné podmínky mají své obchodní opodstatnění Zprávy z firem Podle Gender Equality Indexu dosahuje v České republice podíl žen mezi členy představenstev největších kótovaných společností a dozorčích rad pouhých 21 procent. V porovnání se zeměmi EU se tak ČR nachází na 20. místě. Spolu se 17,7procentním rozdílem v odměňování v neprospěch žen patříme na evropském kontinentu k těm horším. Na sedmém setkání signatářů a podporovatelů Women's Empowerment Principles (WEPs) s podtitulem Rovnost znamená byznys se hovořilo především o tom, proč jsou změny tak pomalé a těžko se prosazují a jak přesvědčit ty, kteří mohou změnu urychlit. Panelovou diskuzi vedla Radmila Pinkavová Jirkovská, která se nedávno ujala role evropské koordinátorky WEPs. nst Přečíst článek