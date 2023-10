Raději kašmír. Mladí opouštějí extravagantní Balenciagu či Gucci a míří za elegancí

Koupili byste si raději ikonickou kabelku Jackie od značky Gucci, anebo slavnou Birkinku od Hermès? Zatímco běžného spotřebitele nejspíš napadne, že takové starosti by chtěl mít, ne tak lidi z módní branže. Těm zamotaly hlavu v říjnu oznámené výsledky luxusních domů. Zatímco někteří jedou dál na vlně postcovidového zájmu, jiní, jako třeba právě vlastník Gucci, si lámou hlavu jak zastavit propad.

Aktuální zpomalení poptávky po luxusním zboží zasáhlo módní sektor značně nerovnoměrně. Hospodářské výsledky gigantu LVMH, do kterého spadají například značky Louis Vuitton a Dior, skončily v letošním třetím čtvrtletí za očekáváním. A to přitom tržby stouply o devět procent. Co by za to jeho rival Kering, vlastnící značky Gucci, Saint Laurent či Balenciaga, dal. Tržby Keringu o oněch devět procent naopak spadly, což vzápětí jeho akcie poslalo na pětileté minimum. A do toho ohlásil výsledky Hermés – módní světe, div se, tržby tomuto módnímu domu vyskočily o 16 procent.

Analytikům pár dnů trvalo, než výkyvy na trhu s luxusem vstřebali. Nakonec se však shodli, že mladší a méně bohatí zákazníci, kteří rádi čas od času utrácejí za módní výstřelky, v horší ekonomické situaci snáz odpadají.

„Důvěra mezi méně bohatými v USA a v Evropě se rozpadla. Naopak movití lidé dál utrácejí. Tomu odpovídá i posun módních trendů od okázalosti k rafinovanější eleganci,“ míní komentátorka Andrea Felstedová z Bloombergu. „Hermès a kašmírový král Brunello Cucinelli do této kolonky spadají. Kering ne,“ konstatuje.

Loga a názvy už nefrčí

Vlajková loď Keringu - Gucci v minulých letech reprezentovaná extravagantním až kýčovitým návrhářem Alessandrem Michelem oslovila mladé módou posedlé zákazníky, kteří však teď trpí pod tíhou inflace a vysokých úrokových sazeb. Tato skupina je také mnohem náchylnější ke změně, jednoduše vymění oblíbenou značku či návrháře za jiné. S odlivem poptávky nyní bojuje vedle Gucci i další hvězda Keringu, značka Balenciaga, mířící na mladší spotřebitele a nešetřící nápadnými nápisy a logy.

Diskrétnější značky pro konzervativní klientelu naopak dobře zvládají aktuální boom „tichého luxusu”. Do toho ideálně zapadá italská značka kašmírových svetrů a kabátů Brunello Cucinelli, jejíž meziroční obrat povyskočil o 28 procent.

„V prvních devíti měsících tohoto mimořádně krásného roku jsme dosáhli významného růstu obratu a image a vzhledem k vysokým prodejům jsme v očekávání krásného zisku. Zdá se, že existuje silná poptávka po vysoce kvalitních oděvech a řemeslném zpracování, které reprezentují myšlenku tichého a vzácného luxusu," uvedl Brunello Cucinelli, výkonný předseda a kreativní ředitel módního domu. „Na základě těchto úvah jsme se rozhodli navýšit naše odhady růstu tržeb do konce roku z 19 procent na 20 až 22 procent," dodal Cucinelli.

Na kabelky je inflace krátká

V Cucinelliho vyjádření se kromě tichého luxusu objevil i další důležitý termín – vzácnost. Právě z omezené dostupnosti svých kousků těží značka Hermès. Její ikonické kabelky Birkin a Kelly jsou už desítky let symbolem elegance a stálé hodnoty. Svojí vysokou cenou oslovují zákazníky, u nichž je méně pravděpodobné, že tváří v tvář makroekonomické nestabilitě sníží své rozpočty na módu. A i když trochu uberou na rozmařilosti, pravidelný obnos utracený u Hermès bývá až tím posledním, co si odpustí.

Podle zprávy The Wealth Report 2023 poradenské firmy Knight Frank zůstává Hermès díky svým kabelkám nejvyhledávanější značkou v aukcích. Inflačním tlakům odolává podobně jako díla výtvarníka Andyho Warhola, vozy Mercedes – Benz nebo hodinky Patek Philippe či Rolex.

