Victoria´s Secret chce být zase sexy. Značka spodního prádla znovu hledá tajemství úspěchu

Jak být opět sexy? Klíčový rébus pro značku spodního prádla Victoria´s Secret, který se jí už pár let nedaří rozluštit. Americký řetězec, který proslavily opulentní přehlídky spoře oděných topmodelek s andělskými křídly, bojuje s poklesem prodejů. Na trhu ve Spojených státech sice drží ještě zhruba pětinový podíl v sektoru spodního prádla, od aféry #MeToo a propíraných kontaktů bývalého majitele Leslieho Wexnera s Jeffreym Epsteinem ale značka hledá, jak oživit zapadající slávu.

Je to už pět let, co se po molu naposledy procházeli andílci Bella a Gigi Hadid, Kendall Jenner či Adriana Lima. Přehlídka byla v roce 2019 po prudkém poklesu zájmu zrušena a vedení značky vyhlásilo ústup od „hypersexualizované image“. Zákazníkům servírovalo nový, kulturnější a inkluzivnější obraz Victoria´s Secret. Jenže přechod od divokých 90. let a uvolněné éry začátku tisíciletí k image oslovující současnou mladou generaci a zároveň držící stožár sexy symbolu se ukázal jako zapeklitý úkol.

„Navzdory našim nejlepším snahám to nestačilo k tomu, abychom to zvládli," konstatoval generální ředitel Victoria´s Secret & Co Martin Waters. Minulý týden značka ohlásila částečný návrat ke starým pořádkům. Investorům v New Yorku nastínila plán B: modernizovat a zkrášlit obchody, expandovat do nových kategorií oblečení a vrátit trochu staré dobré Victoria's Secret.

Od podvazků po mikiny

Hlavním cílem maloobchodního řetězce je zlepšit ziskovost a dosáhnout ročních tržeb přes sedm miliard dolarů. Firma v tomto fiskálním roce předpokládá tržby ve výši 6,2 miliardy dolarů, což je asi o pět procent méně než v předchozím roce a výrazně pod 7,5 miliardy dolarů z roku 2020.

Vyšších tržeb chce dosáhnout rozšířením sortimentu. To znamená návrat k plavkám a oblečení pro sport a volný čas, tedy kategoriím, které prodejce v minulých letech vyřadil z nabídky.

„Když jsme opustili obchod s plavkami, neztratili jsme zákaznici, ale o co jsme přišli, to byla cesta, kterou by podnikla, aby si koupila plavecké oblečení a přitom také něco utratila za náš hlavní sortiment,“ řekl Greg Unis, výkonný ředitel Victoria's Secret. Podle něj mají značky intimního oblečení, které v současné době generují největší růst, tendenci nabízet právě širší škálu zboží.

Proto i Victoria's Secret plánuje rozšířit nabídku o šaty, svetry nebo korzetové topy. Tedy kousky, které sousedí s její silnou stránkou v segmentu oblečení na spaní a spodního prádla, dodal Unis.

Pozor na Rihannu a Kim Kardashian

Největší hrozbou pro Victoria's Secret jsou teď ovšem nové, rychle nastupující značky cílící na mladou generaci. Především Rihannina Savage X Fenty a také American Eagle's Aerie, která je velkou konkurencí pro řadu Pink, jež Victoria's Secret uvedla na trh v roce 2004 a míří s ní na kategorii dospívajících. Dalším trendovým nováčkem, který představuje pro Pink silného soupeře, je značka Skims, na jejímž vzniku se podílela další celebrita Kim Kardashian.

Další novinkou, kterou se Victoria's Secret snaží zjemnit svůj potemnělý obraz, je vzhled prodejen. Před dvěma lety začal dekadentní interiéry nahrazovat jemný narůžovělý dekor, který má zákaznice příjemně naladit.

Na tomto trendu se svezl i první kamenný obchod Victoria´s Secret v Česku, jenž otevřel letos na jaře v pražském OC Westfield Chodov.

„Obchod budoucnosti se vyznačuje jasným, ale teplým osvětlením, jemným dekorem, širším vchodem a celkově příjemnou atmosférou. Dokonce i svítidla jsou menší a zaoblená, natřená jemným růžovým tónem, aby evokovala intimitu,“ upřesnil viceprezident pro výstavbu a design obchodů Albert Gilkey.

