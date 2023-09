Princezna Diana překonala Kurta Cobaina. Její ikonický svetr se prodal za desítky milionů

V aukci v New Yorku se za 1,14 milionu dolarů (26,3 milionu korun) vydražil červený svetr s ovečkami, který na sebe ještě před svatbou oblékla princezna Diana a zpopularizovala jej natolik, že se prodává dodnes, informuje zpravodajský web BBC.

Podle televize CNN jde o nejvyšší cenu, za kterou byl kdy svetr vydražen. Dosud rekord držel olivově zelený svetr frontmana kapely Nirvana Kurta Cobaina, který se v roce 2019 vydražil za 334 tisíc dolarů.

Odhadovaná cena Dianina svetru byla 50 tisíc až 80 tisíc dolarů. Aukce začala 31. srpna a nejvyšší nabídka se až do posledních minut dražby držela pod hranicí 200 tisíc dolarů. Jméno kupce aukční síň Sotheby's nezveřejnila.

Svetr značky Warm&Wonderful, na kterém jsou řady bílých ovcí a jediná černá, měla na sobě Diana v roce 1981, když se šla podívat, jak princ Charles hraje zápas v pólu. Fotografie snoubenky následníka trůnu na titulní straně nedělníku posléze pomohla zakladatelkám značky Sally Muirové a Joanně Osborneové k úspěchu. Právě Osborneová v březnu originální svetr objevila na půdě, protože princezna Diana jí ho kvůli poškozenému rukávu poslala na opravu. Místo opraveného ale dostala zbrusu nový.

Svetr s černou ovcí po princezně Dianě se v aukci prodal za 1,1 milionu dolarů

Vzor svetru je často popisován jako symbol Dianina místa v královské rodině. Módní historici se však domnívají, že se Diana tímto kouskem, který si oblékla měsíc před svatbou s tehdejším princem Charlesem, nesnažila vyslat žádný vzkaz, na rozdíl například od ikonických malých černých šatů „pomsty“, které si na sebe vzala v roce 1994 po rozchodu, píše BBC.