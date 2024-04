Nový vládce luxusu? Na současného krále Louis Vuitton se dotahuje jeho konkurent

Značka luxusního zboží Hermès má potenciál překonat v příštích letech značku Louis Vuitton ze skupiny LVMH a stát se největší luxusní značkou podle tržeb. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na zprávu analytiků banky Citigroup.

Tržby výrobce kabelek Birkin by nejpozději v roce 2027 měly dosáhnout „symbolické“ hranice 20 miliard eur (507 miliard korun), uvedl analytik Thomas Chauvet. Značka Louis Vuitton tohoto milníku dosáhla v roce 2022. Loni tržby skupiny Hermès činily 13,4 miliardy eur.

„Hermès se těší jednomu z nejpředvídatelnějších profilů růstu, marží a cashflow v luxusním odvětví,“ uvedl Cauvet. Analytik upozornil na cenovou strategii francouzské firmy, která sahá od cenově dostupných po velmi luxusní, její kontrolu nad distribuční sítí a příležitosti k růstu mimo kategorii koženého zboží, jako je oblečení, hodinky, šperky a nádobí.

Přestože se objevily obavy ze zpomalení růstu poptávky po luxusním zboží po postpandemickém prudkém zvýšení, akcie firmy Hermès překonaly výkonnost ostatních akcií výrobců luxusního zboží. Od počátku letošního roku si připsaly 20 procent, zatímco index sledující toto odvětví vzrostl za stejnou dobu jen o 6,8 procenta a akcie skupiny LVMH o 8,2 procenta.

Firma Hermès je považována za více izolovanou od poklesu odvětví díky své expozici na velmi bohaté klienty a jedinečnému obchodnímu modelu, kdy je zájem o produkty firmy podporován jejich nedostatkem.

Konglomerát LVMH je největší luxusní skupinou na světě. Jeho 75 značek vyrábí řadu produktů, od kabelek po šampaňské. Analytici HSBC odhadují, že samotná značka Louis Vuitton má na zisku celé skupiny zhruba poloviční podíl a na tržbách podíl 26 procent.