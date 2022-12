Luxus se vším všudy. Emirates koupily exkluzivitu na šampaňské Dom Pérignon

Dubajská aerolinka Emirates vypálila rybník konkurenci. Na několik let dopředu si koupila exkluzivní práva na servírování několika nejznámějších značek šampaňského.

Aerolinka Emirates koupila exkluzivní právo na podávání výběrového šampaňské Dom Pérignon, Veuve Cliquot a Moët & Chandon. Exkluzivní dohody platí až do roku 2024, což znamená, že Emirates jsou nyní jedinou mezinárodní aerolinkou, která může tato šampaňská vína výšce 12 kilometrů nad zemí podávat.

Tisíc korun za dvě deci

Emirates podávají Dom Pérignon, jehož maloobchodní cena je okolo pěti tisíc korun za lahev, v první třídě, Veuve Clicquot v byznys třídě na trasách do Ameriky a Evropy. Moët & Chandon je nabízen v obchodní třídě na trasách do Afriky, na Blízký východ, do Asie a Tichomoří, včetně Austrálie. Tato šampaňská vína v obchodech stojí okolo tisíce korun za lahev.

Cestující v Economy Class si mohou za 43 dolarů (zhruba tisíc korun) na palubě zakoupit dvě deci šampaňského Moët & Chandon s dortem. Právě Moët & Chandon je nejznámější značkou šampaňského. Při produkci okolo 30 milionů lahví ročně je tím nejmasověji vyráběným šampaňským a není tak divu, že na něj lze narazit po celém světě.

Všechny tyto značky šampaňských vín patří do majetku skupiny LVMH, která sdružuje luxusní značky všech myslitelných odvětví v čele s Louis Vuitton a která z poloviny patří čerstvě korunovanému nejbohatšímu muži planety – Bernardu Arnaultovi.

Aerolinka a zároveň vinařství

Emirates mají unikátní přístup k nákupu vína. Letecká společnost za posledních 16 let investovala více než miliardu dolarů (23 miliard korun) do svého vinařského programu, což z velké části zahrnuje nákup co nejmladších vín a následně je nechá zrát.

To často obnáší nákup vína ještě předtím, než je vůbec nalahvováno. Ve Francii má aerolinka svůj vlastní vinný sklep, kde je aktuálně uskladněno na 6,5 milionu lahví vína. Některá z nich nebudou v připravena ke konzumaci dříve než v roce 2035.

Exkluzivita jen ve vzduchu

Zajímavé je, že ročníkové šampaňské Veuve Clicquot La Grande Dame se nabízí také v byznys třídě tchajwanské EVA Air. Jde o prémiové šampaňské s cenovkou okolo čtyř tisíc korun. Exkluzivita Emirates se tak pravděpodobně vztahuje pouze na neročníkové šampaňské této značky.

Veuve Clicquot La Grande Dame je k dispozici také v salonku první třídy Qatar Airways Al Safwa a v salonku Air France La Première. Vzhledem k tomu, že exkluzivita se vztahuje jen na podávání „ve vzduchu,“ nic pravděpodobně nebrání žádným leteckým společnostem podávat toto šampaňské na zemi.

