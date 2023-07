Fanoušci Tesly se konečně dočkali. První sériový Cybertruck vyjel z gigafactory v Texasu

Po téměř čtyřech letech od představení prvního prototypu elektrického pick-upu Cybertruck Tesla ukázala první sériově vyrobený model. Sjel z výrobní linky v americkém Texasu.

„První Cybertruck postavený v Gigafactory Texas!“ stojí v sobotním tweetu Tesly, který je doplněn fotografií Cybertrucku v obložení zaměstnanců továrny tak, že z elektrického pick-upu toho moc vidět není. Šéf automobilky Elon Musk zprávu retweetnul a napsal: „Gratulujeme týmu Tesla!“.

Pro Teslu je to velký okamžik hned z několika důvodů. Pick-upy jsou zejména na americkém trhu velmi populární, patří mezi nejoblíbenější typy vozidel. Úspěch Cybertrucku je tak prakticky zaručen, pokud se Tesle podaří vyrobit co nejvíce kusů v co nejkratší době. O tom, že je Cybertruck velmi očekávaný, svědčí i předobjednávky. Tesla má pořadník čítající 1,7 milionu cybertrucků.

V květnu Elon Musk odhadl, že až se výroba rozjede naplno, Tesla by mohla prodat 250 tisíc až půl milionu cybertrucků ročně. „Vyrobíme jich tolik, kolik jich lidé budou chtít a kolik si budou moci dovolit,” řekl tehdy Musk a dodal, že bude těžké dosáhnout přijatelné ceny, protože Cybertruck je nový vůz s novou výrobní metodou - tj. exoskelet z ultra tvrdé 30X za studena válcované nerezové oceli.

Dále je tu polarizující design Cybertrucku, který nevypadá jako žádná jiná Tesla - a vlastně ani žádné jiné vozidlo na silnici. Cybertruck je nepřehlédnutelný a po zahájení dodávek bude pravděpodobně nejfotografovanějším vozidlem v ulicích. A přesně tento rozruch Tesla k jeho propagaci potřebuje.

Elon Musk při představení prvního prototypu Cybertrucku v roce 2019. ČTK

