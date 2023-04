Škoda šlape do elektromobility. Do roku 2026 bude mít šest modelů na baterky

Škoda Auto chce mít do roku 2026 celkem šest plně elektrických modelů. Vedle modernizovaných vozů Enyaq a Enyaq Coupe nabídne malé SUV s pracovním názvem Small, kompaktní SUV pojmenované Elroq, velké sedmimístné SUV pod označením Space a nově do svých plánů zařadila také elektrické Combi. Kromě toho ještě letos uvede nové generace modelů Superb a Kodiaq, včetně hybridních verzí, a později také modernizovanou Octavii, Kamiq a Scalu, uvedli to zástupci společnosti.

„Se šesti novými plně elektrickými modely ve všech segmentech do roku 2026 směřuje Škoda Auto ještě rychleji k udržitelné individuální elektromobilitě. Společně s našimi novými modely s úsporným konvenčním pohonem a hybridy nabízíme to nejlepší z obou světů. Jsme tak v tomto přechodném období schopni uspokojit potřeby stávajících i nových zákazníků po celém světě,“ uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer.

Do tří let šest elekromobilů

Během přechodné fáze k elektromobilitě budou podle Zellmera modely s moderními a úspornými spalovacími motory a plug-in hybridním pohonem i nadále tvořit základ modelové nabídky. V polovině dekády tak chce mít automobilka nejrozmanitější portfolio ve své historii.

Prvním připravovaným elektromobilem bude v příštím roce elektrický nástupce kompaktního SUV Karoq pod názvem Elroq, který s délkou přibližně 4,50 metru nabídne podobnou kombinaci kompaktních rozměrů a prostorného interiéru. O rok později přijde budoucí základní model, který nese pracovní název Small. Půjde o malý městský dostupný crossover s cenou kolem 25 tisíc eur (asi 588 tisíc korun), který se bude vyrábět v továrně koncernu VW ve Španělsku. S délkou přibližně 4,10 metru nabídne podobný objem zavazadlového prostoru jako Scala.

V roce 2025 projdou modely Enyaq a Enyaq Coupé modernizací a převezmou nový designový jazyk Modern Solid, který byl loni představený ve studii Vision 7S. Mezi čtyřmi novými modely bude hrát klíčovou roli Combi o délce přibližně 4,70 metru, které bude prvním plně elektrickým kombi značky Škoda, které převezme výhody této oblíbené karosářské varianty. Čistě elektrické kombi bude uvedeno na trh v roce 2026. Největší budoucí elektromobil Škoda nese pracovní název Space a představuje sériovou verzi konceptu Vision 7S. Bude měřit zhruba 4,90 metru a bude vrcholem nabídky značky Škoda.

Uhlíkově neutrální výroba do roku 2030

Spalovací motory budou pro značku Škoda i v období přechodu na elektromobilitu nadále velmi důležité, zejména kvůli různému tempu přechodu na elektřinu v různých zemích. Škoda také v rámci koncernu Volkswagen přebírá odpovědnost za vývoj celé motorové řady EA 211. Kromě nových generací modelů Superb a Kodiaq, které přijdou na podzim v benzinové, dieselové i plug-in hybridní verzi, Škoda Auto brzy zmodernizuje i řadu Octavia a kompaktní modely Kamiq a Scala.

Automobilka plánuje do elektromobility v příštích pěti letech investovat 5,6 miliardy eur. Škoda bude také do konce desetiletí provozovat své tři české závody s nulovými čistými emisemi oxidů uhlíku, a proto se zavázala využívat elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů.

