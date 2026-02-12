Draslovka získala 6,6 miliardy korun z dluhopisů. Míří na severské investory i do bateriového byznysu
Chemická společnost Draslovka poprvé vstoupila na severský dluhopisový trh, kde upsala zajištěné dluhopisy za 325 milionů dolarů (zhruba 6,6 miliardy korun). Získané prostředky chce využít ke zlepšení finanční struktury a snížení nákladů na financování. Firma zároveň rozvíjí nové aktivity v oblasti materiálů pro sodíkové baterie.
Kolínská chemická skupina Draslovka oznámila, že úspěšně upsala seniorní zajištěné dluhopisy na severském trhu v objemu 325 milionů dolarů. V přepočtu jde přibližně o 6,6 miliardy korun. Dluhopisy nesou úrokovou sazbu 11 procent ročně a jejich splatnost je stanovena na rok 2030.
Společnost zdůraznila, že se jedná o historický milník. Dle svých informací je první českou firmou, která na tento typ severského dluhopisového trhu vstoupila.
Generální ředitel Pavel Brůžek označil debut za velmi úspěšný. Silný zájem investorů a jejich institucionální struktura podle něj potvrzují odolnost obchodního modelu firmy i kvalitu jejích peněžních toků.
Refinancování a posílení rozvahy
Vydané dluhopisy jsou seniorní a zajištěné, tedy kryté majetkem společnosti a s přednostním právem na splacení. Získaný kapitál chce Draslovka využít především k optimalizaci své finanční struktury. Podle firmy by měla operace přinést významné finanční úspory a větší stabilitu do budoucna.
Silná pozice v těžebním průmyslu
Draslovka patří mezi největší světové výrobce kyanidu sodného, klíčové chemikálie využívané při těžbě zlata. Právě těžební sektor tvoří zásadní část jejího byznysu a generuje většinu tržeb skupiny.
Vstup do bateriového odvětví
Jedním z kroků diverzifikace je letošní oznámení partnerství se švédským výrobcem sodíkových baterií Altris. V kolínském závodě Draslovky má vzniknout výroba materiálu pro katody sodík-iontových baterií.
Úpravy výrobní linky už byly zahájeny a plánovaná roční kapacita má dosáhnout až 350 tun katodového materiálu.
Sodík-iontové baterie jsou považovány za perspektivní doplněk k dnes dominantním lithium-iontovým technologiím. Jejich výhodou jsou nižší náklady a menší závislost na vzácných surovinách, což z nich činí zajímavé řešení zejména pro energetická úložiště a vybrané typy elektromobility.
Švédský výrobce sodíkových baterií Altris a chemická společnost Draslovka uzavřely strategické partnerství, jehož cílem je vybudovat první plně evropský dodavatelský řetězec pro katody sodíkových baterií. Součástí dohody je investice Draslovky ve výši 19,3 milionu eur do společnosti Altris a společný rozvoj integrované výroby aktivního materiálu sodíkových bateriových katod.
Aktuální emise dluhopisů tak podle všeho sleduje dvojí strategii: na jedné straně finanční stabilizaci a zlevnění dluhu, na straně druhé vytvoření prostoru pro investice do nových technologických oblastí.
