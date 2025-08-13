Rusko utahuje šrouby. Omezí volání přes Telegram a WhatsApp

Nový magazín právě vychází!

ČTK
Rusko začne částečně blokovat volání přes Telegram a WhatsApp, aby podpořil vývoj vlastní komunikační platformy MAX. Kreml tvrdí, že zahraniční aplikace nedostatečně brání zneužívání k trestné činnosti, a jejich provozovatelé odmítají spolupracovat s ruskými úřady.

Ruské úřady začnou omezovat volání přes aplikaci Telegram, kterou vlastní ruský rodák s francouzským občanstvím Pavel Durov, a aplikaci WhatsApp provozovanou americkou společností Meta. Země tím chce snížit závislost na zahraničních platformách ve prospěch své vlastní, kterou vyvíjí, napsala agentura Reuters s odvoláním na ruskou agenturu Interfax. Meta ani Telegram na žádosti o komentář zatím nereagovaly.

„V rámci potlačování zločinců přijímáme opatření k částečnému omezení hovorů na těchto zahraničních komunikátorech. Na jejich fungování nebyla uvalena žádná další omezení,“ citoval Interfax vládní úřad pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzor.

Regulátor dodal, že majitelé Telegramu i WhatsAppu ignorovali opakované žádosti o zavedení opatření, která by zabránila využívání jejich platforem k aktivitám jako je vydírání a terorismus.

Rusko se dlouho snaží o zavedení tzv. digitální suverenity podporou domácích služeb. Snaha nahradit zahraniční technologické platformy se stala naléhavější poté, co se některé západní společnosti po zahájení invaze na Ukrajinu v únoru 2022 stáhly z ruského trhu. Ruský prezident Vladimir Putin v červnu podepsal zákon, který umožňuje vývoj státní komunikační aplikace propojené s vládními službami, jež se bude jmenovat MAX.

Meta, jejíž WhatsApp v Rusku denně používá 68 procent lidí, je v zemi označována za extremistickou organizaci. Sociální sítě Facebok a Instagram, rovněž spadající pod Metu, jsou od února 2022 zakázány.

Telegram, založený ruským podnikatelem Pavlem Durovem, se Rusko snažilo zablokovat v letech 2018 až 2020, ale neúspěšně. Sám Durov, který má francouzské občanství, na konci července vypovídal před francouzským soudem kvůli obviněním, že se na Telegramu objevovaly materiály o sexuálním zneužívání dětí a o obchodování s drogami. Platforma podle obvinění odmítla s vyšetřovateli sdílet informace nebo dokumenty, třebaže to vyžadoval zákon.

