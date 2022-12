Babiš mimo hru, ukazuje model. O vítězi se rozhodne mezi Nerudovou a Pavlem

Předseda ANO Andrej Babiš by se podle volebního modelu agentury Median poprvé ocitl až na třetím místě, a nedostal by se tak do druhého kola prezidentské volby. Na prvním místě by byl generál Petr Pavel se ziskem 28 procent a druhá bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová s 27,5 procenta.

Babiš by podle modelu Medianu, který zveřejnil ve středu, získal 24,5 procenta hlasů. V druhém kole by Nerudová porazila Pavla.

Pavla by Nerudová porazila poměrem 54 ku 46 procentům hlasů. Předsedu ANO by Nerudová překonala poměrem 65 ku 36 procentům. Pavel by nad Babišem vyhrál podobným poměrem.

Čtvrtý by v prvním kole prezidentské volby nyní skončil senátor Pavel Fischer. O půl procentního bodu méně by získal senátor Marek Hilšer. Odborový předák Josef Středula by dostal čtyři procenta, Jaroslav Bašta 3,5 procenta. Po jednom procentu hlasů by získali od voličů Tomáš Zima a Karel Diviš.

Průzkum pro volební model se konal mezi 8. až 19. prosincem. Zapojil se do něj reprezentativní vzorek 1000 respondentů ve věku 18 let a více.