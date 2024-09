Zlato nastavilo nový rekord

Cena zlata pokračuje v lámání rekordů, poprvé v historii dnes překonala hranici 2600 dolarů (přes 58 tisíc korun) za troyskou unci (31,1 gramu). K jejímu růstu přispívá snížení úrokových sazeb ve Spojených státech.

Krátce po 9:00 SELČ vykazovala cena žlutého kovu podle údajů agentury Bloomberg narůst o zhruba 0,8 procenta a pohybovala se v blízkosti 2608 dolarů za unci.

Americká centrální banka (Fed) tento týden podle očekávání zahájila snižování úrokových sazeb, aby podpořila domácí ekonomiku. Svou základní sazbu zredukovala o půl procentního bodu do rozpětí 4,75 až 5,00 procenta.

Nižší úrokové sazby jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy. Zlato je rovněž vnímáno jako bezpečná investice v období nejistoty, takže těží z geopolitického napětí, napsala agentura Reuters.

„Současné trendy jsou pro zlato velmi pozitivní,“ uvedl analytik Kyle Rodda ze společnosti Capital.com. Pokud budou příznivé podmínky pokračovat, mohla by se podle něj cena zlata během příštích 12 měsíců vyšplhat až na 2800 dolarů za unci.

„Předpokládá se, že cena zlata bude mít v příštích měsících silnou podporu díky slabšímu dolaru, nižším výnosům u dluhopisů a zvýšenému geopolitickému napětí,“ uvedli analytici ze společnosti BMI. Slabší kurz dolaru snižuje ceny zlata i dalších komodit z pohledu držitelů jiných měn, což obvykle podporuje poptávku.

Úrokové sazby mají klesat dlouhodobě, do konce roku se může zlato dostat až k ceně 2700 dolarů za troyskou unci, řekl analytik Golden Gate CZ Pavel Ryba. Očekává, že v této dekádě se cena zlata může více než zdvojnásobit. Důvodem je například to, že státní dluhy budou v budoucnu spíš růst, než klesat. Dalším je dlouhodobě zvýšená inflace, která zlatu prospívá. Zlato bude tlačit nahoru i nedostatečné množství pracovní síly pro firmy a vysoká cena práce, což se bude propisovat do růstu cen zboží, tedy i zlata, dodal.