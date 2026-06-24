Doornite má nový showroom v Praze. Na Žižkově představuje dveře, podlahy i designové panely
Společnost Doornite otevřela nový značkový showroom v Praze na Žižkově. Moderní prostor na adrese J. Želivského 2934 slouží zákazníkům, architektům i developerům a představuje aktuální trendy v oblasti interiérových dveří, podlah, akustických panelů a ocelových příček.
Výrobce interiérových dveří Doornite otevřel nový showroom v Praze na Žižkově. Nová vzorková prodejna se nachází na adrese J. Želivského 2934 a nahrazuje dosavadní pobočku ve Dřevčické ulici.
Pro společnost jde o další krok v rozvoji prodejní sítě. Žižkovský showroom je již 38. vzorkovou prodejnou Doornite v České republice a celkově 60. v rámci česko-slovenského trhu.
Dveře, podlahy i akustické panely
Showroom je koncipován jako moderní pracovní a komunikační prostředí. Návštěvníkům nabízí komplexní pohled na současné trendy v oblasti dveří a podlah. Součástí expozice jsou také designové akustické panely Wallnite a ocelové dveře a příčky Steel design.
Prostor zároveň slouží jako zázemí pro schůzky interiérových architektů a designérů s jejich klienty. Využívat jej mohou také developeři při řešení klientských změn v rezidenčních projektech. Individuálním zákazníkům showroom nabízí službu interiérového designéra.
Interiér navrhlo studio Schwestern
Za návrhem nového showroomu stojí architektonické studio Schwestern. Interiér klade důraz na variabilitu, nadčasovost a efektivní práci se světlem.
„Chtěli jsme vytvořit showroom, který není jen výstavní síní, ale místem, kde se lidé cítí komfortně. Materiálové řešení, kterému dominuje přírodní dubové dřevo v kombinaci s neutrálními šedými tóny a jemnými zelenými akcenty, podtrhuje klidnou atmosféru celého prostoru,“ uvedli zástupci studia Schwestern.
Otevření proběhlo společně s Cravt koupelny
Slavnostní otevření se uskutečnilo v úterý 23. června formou Open Day. Doornite jej uspořádal ve spolupráci se společností Cravt koupelny, jejíž vzorkovna se nachází hned vedle nového showroomu.
Místo klasického modelu „jen dveře“ se Doornite proměňuje v dodavatele celých interiérových balíků. Tahle strategie reaguje na tlak developerů, šetří montážní kapacity a posiluje konkurenceschopnost firmy. „Developer dnes nechce na stavbě dvacet subdodavatelů. Chce tři. A my chceme být jedním z nich,“ říká spolumajitel Pavel Šatný.
Developeři chtějí méně dodavatelů. Doornite proto staví byznys na kompletních interiérech
Reality
Místo klasického modelu „jen dveře“ se Doornite proměňuje v dodavatele celých interiérových balíků. Tahle strategie reaguje na tlak developerů, šetří montážní kapacity a posiluje konkurenceschopnost firmy. „Developer dnes nechce na stavbě dvacet subdodavatelů. Chce tři. A my chceme být jedním z nich,“ říká spolumajitel Pavel Šatný.
Návštěvníci se během odpoledne mohli seznámit s novinkami v oblasti dveří, podlah i koupelen a využít odborné konzultace.
Doornite posiluje svou pozici na trhu
Otevřením nové pobočky na Žižkově společnost pokračuje v posilování své přítomnosti v regionech i velkých městech. Síť 60 značkových prodejen v Česku a na Slovensku podle firmy potvrzuje dlouhodobou strategii být co nejblíže koncovým zákazníkům i odborné veřejnosti.
Doornite navazuje na historii Jihomoravských dřevařských závodů. Jejich nástupce po privatizaci získala německá společnost Kronodoor a následně americký Masonite, největší světový výrobce dveří. Poté, co se Masonite rozhodl opustit evropský trh, prodal českou továrnu tehdejšímu managementu v čele s Pavlem Šatným. Ten firmu pod značkou Doornite rozvíjí pátým rokem.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.