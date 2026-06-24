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newstream.cz Zprávy z firem Doornite má nový showroom v Praze. Na Žižkově představuje dveře, podlahy i designové panely

Doornite má nový showroom v Praze. Na Žižkově představuje dveře, podlahy i designové panely

Doornite otevřel nový showroom na pražském Žižkově
Doornite, se svolením
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Společnost Doornite otevřela nový značkový showroom v Praze na Žižkově. Moderní prostor na adrese J. Želivského 2934 slouží zákazníkům, architektům i developerům a představuje aktuální trendy v oblasti interiérových dveří, podlah, akustických panelů a ocelových příček.

Výrobce interiérových dveří Doornite otevřel nový showroom v Praze na Žižkově. Nová vzorková prodejna se nachází na adrese J. Želivského 2934 a nahrazuje dosavadní pobočku ve Dřevčické ulici.

Pro společnost jde o další krok v rozvoji prodejní sítě. Žižkovský showroom je již 38. vzorkovou prodejnou Doornite v České republice a celkově 60. v rámci česko-slovenského trhu.

Dveře, podlahy i akustické panely

Showroom je koncipován jako moderní pracovní a komunikační prostředí. Návštěvníkům nabízí komplexní pohled na současné trendy v oblasti dveří a podlah. Součástí expozice jsou také designové akustické panely Wallnite a ocelové dveře a příčky Steel design.

Prostor zároveň slouží jako zázemí pro schůzky interiérových architektů a designérů s jejich klienty. Využívat jej mohou také developeři při řešení klientských změn v rezidenčních projektech. Individuálním zákazníkům showroom nabízí službu interiérového designéra.

Interiér navrhlo studio Schwestern

Za návrhem nového showroomu stojí architektonické studio Schwestern. Interiér klade důraz na variabilitu, nadčasovost a efektivní práci se světlem.

„Chtěli jsme vytvořit showroom, který není jen výstavní síní, ale místem, kde se lidé cítí komfortně. Materiálové řešení, kterému dominuje přírodní dubové dřevo v kombinaci s neutrálními šedými tóny a jemnými zelenými akcenty, podtrhuje klidnou atmosféru celého prostoru,“ uvedli zástupci studia Schwestern.

Otevření proběhlo společně s Cravt koupelny

Slavnostní otevření se uskutečnilo v úterý 23. června formou Open Day. Doornite jej uspořádal ve spolupráci se společností Cravt koupelny, jejíž vzorkovna se nachází hned vedle nového showroomu.

Pavel Šatný, šéf a majitel firmy Doornite, která se specializuje na výrobu interiérových dveří

Developeři chtějí méně dodavatelů. Doornite proto staví byznys na kompletních interiérech

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Místo klasického modelu „jen dveře“ se Doornite proměňuje v dodavatele celých interiérových balíků. Tahle strategie reaguje na tlak developerů, šetří montážní kapacity a posiluje konkurenceschopnost firmy. „Developer dnes nechce na stavbě dvacet subdodavatelů. Chce tři. A my chceme být jedním z nich,“ říká spolumajitel Pavel Šatný.

Petra Nehasilová

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Návštěvníci se během odpoledne mohli seznámit s novinkami v oblasti dveří, podlah i koupelen a využít odborné konzultace.

Doornite posiluje svou pozici na trhu

Otevřením nové pobočky na Žižkově společnost pokračuje v posilování své přítomnosti v regionech i velkých městech. Síť 60 značkových prodejen v Česku a na Slovensku podle firmy potvrzuje dlouhodobou strategii být co nejblíže koncovým zákazníkům i odborné veřejnosti.

Doornite navazuje na historii Jihomoravských dřevařských závodů. Jejich nástupce po privatizaci získala německá společnost Kronodoor a následně americký Masonite, největší světový výrobce dveří. Poté, co se Masonite rozhodl opustit evropský trh, prodal českou továrnu tehdejšímu managementu v čele s Pavlem Šatným. Ten firmu pod značkou Doornite rozvíjí pátým rokem.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Staré trámy a dlažby z kontejneru. Architekti z ruiny v Žatci udělali výčep s ubytováním

Dům v Obloukové ulici v Žatci prošel kompletní rekonstrukcí.
BoysPlayNice, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Architekti Jan a Barbora Horovi ze studia ORA osm let zachraňovali rodinný dům v Žatci. Z ruiny s děravou střechou, propadlými stropy a dřevomorkou vznikl polyfunkční dům s řemeslným výčepem, ubytováním a zázemím pro rodinu. Rekonstrukce za deset milionů korun stojí na starých trámech a recyklovaných dlažbách.

Když architekti Jan a Barbora Horovi ze studia ORA převzali rodinný dům v žatecké Obloukové ulici, nebyla to romantická nemovitost. Byla to ruina. Děravá střecha, propadající se stropy, poškozený krov a dřevomorka. Dům, ve kterém kdysi žily předchozí generace rodiny, po revoluci osiřel a pozdější pokusy o opravu mu spíše uškodily.

Osm let poté je z něj polyfunkční dům s výčepem, ubytováním a rekreačním bydlením majitelů. Projekt Oblouková 171 ve městě chmele není jen architektonickou rekonstrukcí. Je to i malý byznysový model, jak dát starému domu nový provoz, aby nebyl jen hezkou kulisou, ale dokázal žít.

Rekonstrukce vyšla podle autorů na zhruba deset milionů korun. 

41 fotografií v galerii

Opravit, ne vymazat

Základní rozhodnutí bylo jednoduché, zachovat maximum původního, ale v praxi náročné. Horovi nechtěli dům přepsat novou architekturou. Chtěli, aby nebylo úplně jasné, kde končí staré a začíná nové. „Nejde jen o projekt, jde o rodinný závazek,“ popisují autoři. Rekonstrukce podle nich spočívala v citlivé práci s ruinou tak, aby bylo možné zachovat maximum původních konstrukcí a nové vrstvy přidávat bez okázalého kontrastu.

Nejdříve bylo nutné dům stabilizovat. Konstrukce se svázala ocelovými táhly, propadlá klenba se znovu vyzdila a část stropu, kterou zničila voda a dřevomorka, nahradila betonová konstrukce. Nejtěžším úkolem byl krov. Tříetážová chmelová půda je pro Žatec typická a i v tomto domě zůstaly stopy po době, kdy se v podobných půdách sušil chmel.

Právě krov byl podle autorů momentem, kdy rekonstrukce balancovala na hraně. Místní firmy se do opravy nechtěly pustit. Nakonec se podařilo najít řemeslníky, kteří krovu vrátili konstrukční logiku i původní velkorysost.

Bytovka v Libčičích

Není bytovka jako bytovka. Ta v Libčicích dokonale zapadá do okolí, nic nepřerůstá

Reality

Ne vždy musí nová výstavba na menších obcích čnít nad tou původní. Například v Libčicích nad Vltavou stojí bytovka, která skvěle zapadá do kontextu.

Petra Nehasilová

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Když staré materiály šetří peníze

Jedním z nejsilnějších témat projektu je znovuvyužití materiálů. Architekti do domu použili staré dlažby, trámy, prkna, dveře nebo cihly. Část materiálů pocházela ze zbouraných domů, část z demoličních kontejnerů, část ze stodol. Kamenné dlažby z červeného mramoru například převáželi po menších dávkách osobním autem ze Znojma do Žatce. Některé obklady získali výměnou za basu piva.

Staré trámy nahrazují jiné staré trámy, recyklovaná dlažba se potkává s původními konstrukcemi a nové zásahy se snaží splynout s celkem. Právě v tom je byznysová lekce projektu. Oprava památkově hodnotného domu nemusí znamenat jen drahé nové materiály a technicky dokonalý povrch. Někdy může být ekonomičtější, trvanlivější a architektonicky přesvědčivější pracovat s tím, co už existuje.

Projekt společnosti PSN v Brně

Staré zdi, nový byznys. Rekonstrukce mění pravidla českého developmentu

Reality

Zatímco novostavby narážejí na složité povolování a omezenou nabídku pozemků, starší domy a brownfieldy získávají novou hodnotu. Developeři mluví o rekonstrukcích jako o plnohodnotné části trhu jen s jinými riziky, jinou ekonomikou a větší náročností na detail.

Petra Nehasilová

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Dům nemusí vypadat jako nový

Oblouková 171 stojí na opačné logice než mnoho rekonstrukcí, které staré domy vyhladí do podoby novostavby. Tady zůstaly nerovné podlahy, křivé omítky i stopy času. Některé masivní fošny v patře jsou přibíjené ještě kovanými hřeby. Suky vystupují nad okolní úroveň a podlaha je nepravidelná tak, že se po ní nejlépe chodí bosky.

Autoři staré podlahy vlastnoručně přebrousili a doplnili o malované „koberce“ lněnými barvami. Ty jsou přiznaně novou vrstvou, která se bude postupně ošlapávat a mizet. Podobně fungují i další zásahy, nejsou schované, ale nejsou ani okázalé.

Současné technologie se v domě ukrývají pod starými povrchy. Pod historickými dlažbami je podlahové topení, za křivými omítkami nové instalace. Nové protipožární dveře vznikly na míru z masivního jasanu jako současná interpretace kazetových dveří. Okna mají klasické dělení a profilaci, ale tam, kde bylo potřeba, jsou autorsky upravená.

Největší debatu vedli architekti kvůli uliční fasádě. V devadesátých letech přišla o profilaci a působila nevyváženě. Původní podobu se dlouho nedařilo dohledat, protože dům se na historických fotografiích ulice téměř nevyskytoval. Nakonec se podařilo najít fragment, podle kterého autoři pochopili původní kompozici. 

Jízdárna v areálu zámku Karlova Koruna před rekonstrukcí

Kdysi ruina, dnes znovu hrdý zámek. Rod Kinských dal Borgo mu dává nový život

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Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.

Petra Nehasilová

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Pivo jako program

Stejně důležité jako architektura bylo vymyslet, co se starým domem dál. Aby opravený objekt nebyl jen soukromou investicí nebo víkendovým útočištěm, potřeboval veřejný program. Volba ve městě spojeném s chmelem nakonec směřovala k pivu. V domě vznikl řemeslný výčep navázaný na létající pivovar Falkon. Součástí domu je také ubytování, apartmán se zahradou nebo pokoj v bývalé prádelně. Majitelé sami dům využívají jako rekreační zázemí.

Název webu projektu Pivo a peřina tak přesně vystihuje jeho provozní logiku. Není to hotel v klasickém smyslu, ani jen hospoda. Je to dům, který kombinuje místní příběh, architekturu, nocleh a zážitek z místa. 

Rekonstrukce trvala dlouho i proto, že autoři postupně naráželi na limity současného stavebního řemesla. U vápenných omítek si některé postupy museli sami vyzkoušet, aby dokázali řemeslníkům vysvětlit, co přesně chtějí. Na stavbě se vystřídala řada firem. Některé nároky neustály, jiné se přizpůsobily tomu, že starý dům nemá být rovný, svislý a dokonalý.

Chata Jizerka

Tady se bouralo do posledního trámu. Z horské ruiny v Jizerkách je chalupa se saunou a výhledem za milion

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Roubení rozebrali, žulové zdi očistili a tak v drsné krajině osady Jizerka vznikl dům, který spojuje horskou historii s odvážnou současností.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Peaq míří do prodeje. Největší elektromobil Škody bude stát od 1,15 milionu

Peaq míří do prodeje. Největší elektromobil Škody bude stát od 1,15 milionu
Škoda Auto / užito se svolením
ČTK
ČTK

Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.

Cena nového největšího modelu automobilky Škoda Auto, vozu Peaq, bude na českém trhu začínat na 1,15 milionu korun. To je o 135 tisíc korun více než u dosud nejdražšího Enyaqu a o 155 tisíc korun více než u sesterského spalovacího modelu Kodiaq.

sedmimístný elektromobil o délce 4,9 metru si mohou zájemci začít objednávat ode dneška. K prvním zákazníkům se dostane na přelomu roku. Vyplývá to z informací Škody Auto v tiskové zprávě.

10 fotografií v galerii

Podíl Škody na českém trhu přesahuje jednu třetinu a mezi elektromobily dosahuje 35 až 40 procent. Automobilka si tento podíl chce díky Peaqu a nedávno představenému malému vozu Epiq udržet i v rostoucí konkurenci, v níž se stále více prosazují také čínské značky.

Škoda začne v létě vyrábět svůj největší vůz, sedmimístný elektromobil Peaq
Aktualizováno

OBRAZEM: Škoda ukázala svůj největší model. Nahlédněte do útrob sedmimístného elektromobilu Peaq

Zprávy z firem

Škoda ukázala největší vůz své historie. Elektrické SUV Peaq nabídne sedm míst, dojezd přes 630 kilometrů a ambici stát se bateriovou alternativou ke Kodiaqu. Na české silnice má dorazit ještě letos.

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Základ nabídne dojezd 450 kilometrů a víc

Vůz Peaq 60 za základní cenu ve výbavovém stupni Selection disponuje baterií o kapacitě 63 kilowatthodin, výkonem 150 kW a dojezdem 450 kilometrů.

Výkonnější varianta Peaq 90 s výkonem 210 kW a větší baterií o kapacitě 91 kilowatthodin, která umožňuje dojezd 630 kilometrů, vyjde na 1,325 milionu korun.

Varianta Sportline se prodává za cenu od 1,45 milionu korun a vůz ve vrcholné výbavě Exclusive Selection s adaptivním podvozkem, tepelným čerpadlem nebo audiosystémem Sonos začíná na 1,525 milionu korun.

Peaq vytvoří nový segment

Podle vedoucího českého zastoupení Škody Jiřího Maláčka vytváří největší model Škody zcela nový segment elektromobilů.

„Jsem přesvědčen, že tímto převratným modelem oslovíme mnoho domácích zákazníků, včetně těch zcela nových. Ve spojení s naší početnou sítí autorizovaných prodejců a s nabídkou záruk i servisních služeb ještě více posílíme roli nejžádanější značky Škoda jak celkově, tak v rychle rostoucí kategorii elektrických vozů,“ uvedl.

Výroba začne v Mladé Boleslavi

Škoda Peaq se během několika týdnů začne vyrábět na lince v Mladé Boleslavi. Doplní tak rodinu elektromobilů, kterou vedle Epiqu tvoří modely Enyaq a loni nejprodávanější Elroq.

Škoda loni v Česku zvýšila odbyt o 7,4 procenta na 83 890 vozů, což podle Maláčka znamenalo návrat k předcovidovým prodejům. Získala tak podíl 34 procent trhu. Automobilka zároveň na domácím trhu prodala 5259 elektromobilů, což představovalo podíl 38 procent.

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