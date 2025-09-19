Daimler Truck posiluje zbrojařské aktivity, bude spolupracovat na výrobě tanků
Německý výrobce užitkových automobilů Daimler Truck plánuje rozšiřovat své aktivity ve zbrojním průmyslu. Firma oznámila, že se dohodla na vytvoření strategického partnerství s americkou zbrojovkou General Dynamics Land Systems, která se zabývá výrobou tanků a dalších vojenských vozidel.
Cílem partnerství obou podniků je spolupráce při vývoji, výrobě a servisu vojenských vozidel na vybraných trzích. "S firmou General Dynamics Land Systems po boku chceme nabízet komplexní řešení pro armády po celém světě," uvedla šéfka divize společnosti Daimler Truck pro speciální vozidla Franziska Cusumanová.
Aktivity společnosti Daimler Truck ve zbrojním průmyslu jsou zatím relativně skromné. Na celkových tržbách firmy se podle mluvčí v současnosti podílejí zhruba jedním procentem, uvedla agentura DPA.
Japonská automobilka Toyota Motor a německý Daimler Truck Holding uzavřely předběžnou dohodu o spojení svých aktivit pro výrobu nákladních automobilů v Japonsku. Finanční podmínky transakce firmy zatím nezveřejnily.
Toyota a Daimler spojí síly. V Japonsku budou vyrábět nákladní auta
Zprávy z firem
Japonská automobilka Toyota Motor a německý Daimler Truck Holding uzavřely předběžnou dohodu o spojení svých aktivit pro výrobu nákladních automobilů v Japonsku. Finanční podmínky transakce firmy zatím nezveřejnily.
Firmy Daimler Truck a GDLS tvoří součást skupiny podniků, která vloni získala od kanadské armády kontrakt na více než 1500 terénních nákladních automobilů. "Naše úspěšná spolupráce na kanadském kontraktu ukázala potenciál tohoto partnerství," uvedla Cusumanová.
Dohoda o vytvoření strategického partnerství mez společnostmi Daimler Truck a GDLS přichází v době, kdy vlády po celém světě zvyšují výdaje na zbrojení, mimo jiné v souvislosti s vojenským konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou.
Společnost Daimler Truck se koncem roku 2021 oddělila od německého automobilového koncernu Daimler a vstoupila na burzu. Koncern Daimler se následně přejmenoval na Mercedes-Benz.
Výrobu loni omezovaly Volkswagen, General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW, Renault i Toyota. A problémy s dodavatelskými řetězci a nedostatek náhradních dílů ovlivní automobilky i letos. Toyota, světová automobilka, snížila celoroční výhled výroby - do konce března vyrobí o 500 tisíc vozů méně.
Automobilky i letos vyrobí méně vozů. Nedostatek náhradních dílů se dotýká Toyoty i Volkswagenu
Zprávy z firem
Výrobu loni omezovaly Volkswagen, General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW, Renault i Toyota. A problémy s dodavatelskými řetězci a nedostatek náhradních dílů ovlivní automobilky i letos. Toyota, světová automobilka, snížila celoroční výhled výroby - do konce března vyrobí o 500 tisíc vozů méně.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.