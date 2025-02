Smažené kuře z Kentucky je passé. KFC se stěhuje do Texasu, jsou tam nižší daně

Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením KFC se stěhuje z Kentucky do Texasu. Tento stát řízený republikánským guvernérem láká firmy na nižší daně a dobré podmínky pro podnikání. O stěhování sídla společnosti informoval mateřský podnik Yum Brands. Politování nad rozhodnutím vedení vyjádřil podle agentury AP guvernér státu Kentucky Andy Beshear. Připomněl, že firma dříve známá jako Kentucky Fried Chicken v Kentucky vznikla a je synonymem jejího kulturního dědictví.

Podnik se přestěhuje z Louisville v Kentucky do Plana v Texasu. Rozhodnutí společnosti Yum Brands je součástí plánu mít dvě sídla pro své hlavní značky - KFC a Pizza Hut budou sídlit v Planu, zatímco Taco Bell a Habit Burger & Grill zůstanou v Irvine v Kalifornii.

„Jsem tím rozhodnutím zklamán a věřím, že zakladatel společnosti by byl zklamán také,“ uvedl Beshear. „Název podniku začíná na Kentucky a při prodeji svých výrobků firma propagovala dědictví a kulturu našeho státu,“ uvedl guvernér Beshear, který je z Demokratické strany.

Počátky společnosti KFC v Kentucky sahají do třicátých let 20. století, kdy její zakladatel plukovník Harland Sanders začal prodávat smažené kuře na čerpací stanici v Corbinu. Dnes je Sandersova tvář vyobrazena na výlohách více než 24 tisíc restaurací KFC ve více než 145 zemích a teritoriích po celém světě včetně České republiky, kde firma začala působit v roce 1994.

