Samsungu klesl provozní zisk o 96 procent, firma omezí výrobu čipů

Jihokorejské společnosti Samsung Electronics klesl v prvním čtvrtletí provozní zisk o 96 procent na 600 miliard wonů (9,8 miliard korun), a dostal se tak na 14leté minimum. Firma to odhaduje v předběžných výsledcích hospodaření, popad zisku vyplynul z poklesu světového trhu s polovodiči. Samsung proto oznámil, že citelně sníží výrobu čipů, informovala agentura Reuters.

Společnost Refinitiv SmartEstimate dříve odhadla, že Samsung vykáže provozní zisk 873 miliard wonů. Kvartální provozní zisk byl nejnižší od prvního čtvrtletí 2009, kdy činil 590 miliard wonů. Tržby za letošní první čtvrtletí pravděpodobně klesly o 19 procent, uvedl Samsung.

"Poptávka po paměťových čipech se prudce snížila v důsledku makroekonomické situace a poklesu poptávky," uvedla společnost. "Výrazně snižujeme výrobu paměťových čipů," dodala. Rozsah snížení ale neupřesnila.

Vzhledem k tomu, že spotřebitelská poptávka po technologických zařízeních je kvůli rostoucí inflaci slabá, odběratelé polovodičů, včetně provozovatelů datových center a výrobců chytrých telefonů a osobních počítačů, upouštějí od nákupů nových čipů a spotřebovávají zásoby.

Analytici odhadují, že divize čipů utrpěla čtvrtletní ztrátu přes čtyři biliony wonů. Ceny paměťových čipů totiž klesly a hodnota jejích zásob se snížila. Šlo by o první čtvrtletní ztrátu čipové divize od prvního čtvrtletí roku 2009. Divize v lepších letech generuje Samsungu přibližně polovinu zisku.

Podrobné výsledky hospodaření včetně rozdělení na jednotlivé divize firma zveřejní koncem tohoto měsíce.