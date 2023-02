Čipovou dietu pomůže řešit fabrika Infineonu u Drážďan za pět miliard eur

Německá společnost Infineon dostala povolení postavit v Drážďanech za pět miliard eur (118,4 miliard korun) závod na výrobu čipů. Se zahájením výroby se počítá od roku 2026. Výrobce čipů používaných v automobilech a datových centrech uvedl, že půjde o největší jednorázovou investici v jeho historii.

Společnost usiluje o to, aby jednu miliardu eur na výstavbu továrny získala z veřejných zdrojů. Továrna podle ní vytvoří kolem jednoho tisíce pracovních míst. Při plné kapacitě bude generovat roční tržby zhruba ve stejné výši, jako je investice.

Německé ministerstvo hospodářství schválilo předčasné zahájení projektu. Tento krok umožňuje zahájit výstavbu dříve, než Evropská komise (EK) dokončí právní posouzení dotací.

Evropa se obává, že americký zákon o snížení inflace (IRA), který počítá s masivními subvencemi amerického průmyslu, by mohl z Evropy odlákat firmy. Brusel se proto snaží výrobu polovodičů posílit.

EK do roku 2030 vyčlenila celkem 15 miliard eur (355,2 miliardy korun) na veřejné a soukromé projekty v oblasti polovodičů. Cílem je, aby EU do konce desetiletí zvýšila podíl na světovém trhu s polovodiči z nynějších deseti procent nejméně na 20.