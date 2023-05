Čipová soběstačnost. Applied Materials chce v Silicon Valley investovat čtyři miliardy do výzkumného centra

Společnost Applied Materials, která je největším světovým producentem nástrojů používaných při výrobě čipů, hodlá investovat až čtyři miliardy dolarů, tedy zhruba 88 miliard korun, do výzkumného centra v Silicon Valley v Kalifornii. Cílem investice je urychlit pokrok ve výrobě polovodičů.

Nové centrum by mělo být uvedeno do provozu v roce 2026 a vytvořit přibližně 2000 pracovních míst, oznámila Applied Materials. Stalo se tak v době, kdy se Spojené státy snaží obnovit výrobu vyspělých polovodičů. Loni země pro tento cíl schválila opatření za 52 miliard dolarů.

Firma Applied Materials uvedla, že centrum se bude nazývat Equipment and Process Innovation and Commercialization (EPIC) Center a bude mít rozlohu více než tří hřišť na americký fotbal. Má přivést dohromady pracovníky výzkumných univerzit a výrobců čipů. Applied doufá, že se díky tomu, že univerzity a výrobci čipů budou pod jednou střechou, podaří téměř o třetinu zkrátit dobu, kdy jsou nápady od výzkumných týmů univerzit uvedené do provozu.

Investor usiluje o vládní dotace

Na investici plánuje společnost získat dotace od vlády prostřednictvím zákona CHIPS a zákona o vědě. Agentura Reuters s odvoláním na vysoké vládní úředníky uvedla, že americké ministerstvo obchodu obdrželo už více než 300 předběžných žádostí o získání pobídek podle zákona CHIPS celkem za 39 miliard dolarů.

