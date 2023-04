Karta se otočila, firmy ze Silicon Valley teď prosí o peníze v Perském zálivu

Ekonomické zpomalení v severní Americe a Evropě tlačí fondy rizikového kapitálu do bohatých zemí Blízkého východu, kde naopak díky vysokým cenám ropy neví, co s vydělanými penězi.

Je tu krize

Investoři ze Silicon Valley cestují po Blízkém východě a snaží se vybudovat dlouhodobé kontakty s tamními státními investičními fondy. Donutila je k tomu jedna z nejhorších finančních krizí pro firmy rizikového kapitálu (VC) za téměř deset let. Přední technologické společnosti jako Andreessen Horowitz, Tiger Global a IVP vyslaly v posledních týdnech do Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Kataru celé týmy manažerů, s odvoláním na zdroje obeznámené s těmito cestami o tom informuje deník Financial Times.

Už jezdí za námi

Cesty do bohatých zemí Perského zálivu přicházejí poté, co tradiční severoameričtí a evropští investoři zápasí s hospodářským poklesem, který je přinutil omezit soukromé investice. Venture kapitálové společnosti jsou naopak přímo povzbuzovány, aby přišly do regionu, protože představitelé Perského zálivu a mladí členové vládnoucích rodin se snaží diverzifikovat své ekonomiky a zbavit se závislosti na prodeji ropy pomocí investic do odvětví moderních technologií, jako je umělá inteligence.

Také to znamená, že některé VC firmy v tichosti otočily svá dřívější rozhodnutí odmítnout schůzky se Saúdskou Arábií nebo investice ze Saúdské Arábie kvůli obavám z tamní situace v oblasti lidských práv po vraždě novináře Džamála Chášukdžího v roce 2018. „Přijeli jsme je hledat do San Francisca v roce 2017. Teď oni přicházejí k nám,“ řekl Financial Times Ibrahim Ajami, šéf podniku Mubadala Capital, který patří do suverénního investičního fondu Abú Dhabí Mubadala Investment Company s majetkem 284 miliardy dolarů (6 bilionů korun). „Pokles cen akciových titulů technologických firem učinil jejich představitele pokornějšími,“ dodal Ajami.

Na Velkou cenu

Financial Times vyzpovídaly více než tucet VC společností ze Silicon Valley, řadu poradců a bankéřů a popisují nový románek mezi americkými rizikovými fondy a penězi z Blízkého východu. Například skupina předních manažerů ze Silicon Valley obdržela osobní pozvání od kanceláře Jasira al-Rumajana, guvernéra PIF, saúdskoarabského suverénního investičního fondu s majetkem 620 miliard dolarů, na Velkou cenu Saúdské Arábie ve formuli 1, která se minulý měsíc jela v Džiddě.

Mezi účastníky byl podle zdrojů britského deníku i Ben Horowitz, spoluzakladatel Andreessen Horowitz. Šlo již o druhou cestu veterána rizikového kapitálu do Saúdské Arábie za méně než šest měsíců. Andreessen Horowitz odmítla cestu na žádost Financial Times komentovat.

Není do čeho investovat

Sanabil, která je divizí rizikového kapitálu fondu PIF, nedávno zveřejnila svá partnerství s téměř 40 americkými VC společnostmi. Na seznamu jsou Andreessen Horowitz, Coatue Management, Craft Ventures, Insight Partners či 9Yards Capital, kde je vedoucím partnerem bývalý britský ministr financí George Osborne. Částky investované do firem nebyly zveřejněny.

Rizikový kapitál ale poslední dobou hůře hledá, do čeho investovat. Podle poskytovatele dat Crunchbase se objem investic, které VC firmy vkládají do start-upů, za posledních 12 měsíců propadl o více než 50 procent.