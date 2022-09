Čínské akcie na Wall Street to mají nahnuté. Tencent spěchá na burzu v Hongkongu

Deset let vedou Peking s Washingtonem spor o přístup k auditu čínských firem obchodovaných na americké burze. A riziko, že tyto firmy budou muset americký parket opustit, stále přetrvává. Čínské podniky tak aktivují záložní plány, vstupují na asijské burzy. To je i případ společnosti Tencent, která své akcie uvede na burze v Hongkongu příští týden.

Čínská společnost Tencent Music Entertainment Group uvede příští týden své akcie na burzu v Hongkongu. Půjde o sekundární nabídku akcií, informovala dnes agentura Reuters. V současné době se akcie firmy obchodují na burze v New Yorku, kvůli diplomatickému napětí mezi oběma zeměmi ale hrozí, že akcie budou muset burzu opustit.

Tencent uvedl, že New York zůstane pro akcie firmy primárním trhem. Akcie na burzách v New Yorku a Hongkongu budou totožné a plně zastupitelné.

Tencent Music se stal zatím poslední čínskou firmou s akciemi ve Spojených státech, které se rozhodly uvést akcie i na burzu v Hongkongu. Snaží se tak vyvážit riziko, že americké regulační orgány jejich akcie z burz v USA vyřadí kvůli sporu o přístup k auditu, který spolu vedou Peking s Washingtonem.

Spojené státy a Čína mezitím uzavřely dohodu, která deset let trvající spor o audit ukončí. Američtí představitelé by měli zanedlouho přijet do Hongkongu a začít zkoumat skutečný stav čínských firem, které své akcie umístily na burzách v USA.

Zatímco některé čínské firmy s akciemi ve Spojených státech se rozhodly v Hongkongu získat nový kapitál, jiné jdou na burzu v Hongkongu, aniž tam plánují získat další peníze nebo vydat další akcie.

Tencent Music v srpnu oznámil, že tržby z předplatného za prodej hudby ve druhém čtvrtletí vzrostly o 18 procent.

Kvůli negativní náladě kolem čínských technologických firem v souvislosti s přísnější regulací akcie Tencentu od začátku letošního roku oslabily zhruba o 30 procent, čímž tržní hodnota firmy klesla na 8,1 miliardy dolarů (zhruba 198 miliard korun). Na začátku loňského roku byla asi pětkrát vyšší.

