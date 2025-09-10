Brněnský Seyfor chce být do pěti let globálním jednorožcem
Brněnská společnost Seyfor, která se zabývá vývojem firemního softwaru, loni zvýšila tržby o více než 600 milionů korun na 4,7 miliardy korun. Dosáhla toho jak řadou akvizic, tak organickým růstem, který zajišťují především cloudové služby. Zisk firmy se loni zvýšil o polovinu na 318 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.
Do roku 2030 se společnost chce stát tzv. jednorožcem, tedy firmou, jejíž hodnota bude vyšší než jedna miliarda dolarů (téměř 21 miliardy korun).
Firma v posledních letech pokračuje v intenzivním akvizičním tempu a neopustila je ani letos. Loni si upevnila pozici v jihovýchodní Evropě, koupila například firmu v Srbsku, ale nakupovala i v Česku. Jejím cílem je budovat systém z firem, který umožní řešit všechny podnikové procesy ve firmách všech velikostí.
Vyvíjí a spravuje ERP systémy (integrují klíčové podnikové systémy), účetní a fakturační systémy, mzdové a personální systémy, pokladní systémy pro maloobchod a restaurace, marketingová řešení, cloudové služby, IT infrastrukturu, datovou analytiku či systémy pro sledování a správu vozového parku. Intenzivně pracuje i s umělou inteligencí, kterou využívá tam, kde může zjednodušit a zrychlit některé procesy. Využívá se v prediktivní analytice či v automatizaci rutinních úkolů.
Brněnská softwarová skupina Seyfor oznámila letos oznámila už druhou významnou akvizici. Za nižší stovky milionů korun koupila maďarskou IT firmu Revolution Software. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.
Brněnský Seyfor šlape do pedálů. Po Dotykačce kupuje i vývojáře z Maďarska
Zprávy z firem
Brněnská softwarová skupina Seyfor oznámila letos oznámila už druhou významnou akvizici. Za nižší stovky milionů korun koupila maďarskou IT firmu Revolution Software. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.
Firma pomáhá podnikům nejen se samotnou digitalizací, ale s celkovou transformací, která jim umožní přizpůsobovat se aktuálnímu stavu ve vývoji technologií a využívat je. Zákazníky má v současnosti ve 42 zemích světa a zaměstnanců měla na konci loňského roku 1850, což byl meziroční nárůst o více než 300. Většinovým trhem zatím zůstává Česko, z něhož plynuly tržby ve výši 2,6 miliardy korun.
Největší příležitosti k růstu aktuálně firma vidí na východ od Česka. „Vidíme, jaké výzvy tento trh čekají a chceme v tomto regionu patřit mezi tři největší výrobce softwaru,“ uvedl ve zprávě generální ředitel a zakladatel firmy Martin Cígler. Jeho společnost vznikla v roce 1990 jako Cígler Software.
Hned po sametové revoluci začal Martin Cígler podnikat, vytvořil svůj první účetní program pro firmy. Nyní je společnost Solitea, kterou založil a vede ji, hegemonem podnikového software ve střední Evropě. A dál roste. Její programy využívá přes čtvrt milionu firem v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Slovinsku a dalších zemích. Solitea v posledních letech kupuje ve spojení s investiční skupinou Sandberg jednu firmu za druhou a zvětšuje svůj dosah. Má Dotykačku, iDoklad a dalších víc než třicet produktů. Už kolem ní začaly kroužit nadnárodní IT koncerny. Cígler má našlápnuto stát se jedním z nejbohatších lidí v Česku.
Budoucí miliardář Cígler: Vizi prodat firmu nemám, zajímavé nabídce bych se ale nebránil
Leaders
Hned po sametové revoluci začal Martin Cígler podnikat, vytvořil svůj první účetní program pro firmy. Nyní je společnost Solitea, kterou založil a vede ji, hegemonem podnikového software ve střední Evropě. A dál roste. Její programy využívá přes čtvrt milionu firem v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Slovinsku a dalších zemích. Solitea v posledních letech kupuje ve spojení s investiční skupinou Sandberg jednu firmu za druhou a zvětšuje svůj dosah. Má Dotykačku, iDoklad a dalších víc než třicet produktů. Už kolem ní začaly kroužit nadnárodní IT koncerny. Cígler má našlápnuto stát se jedním z nejbohatších lidí v Česku.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.