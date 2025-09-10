Brněnský Seyfor chce být do pěti let globálním jednorožcem

Vyberte si z našich newsletterů

Brněnská společnost Seyfor, která se zabývá vývojem firemního softwaru, loni zvýšila tržby o více než 600 milionů korun na 4,7 miliardy korun. Dosáhla toho jak řadou akvizic, tak organickým růstem, který zajišťují především cloudové služby. Zisk firmy se loni zvýšil o polovinu na 318 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.

Do roku 2030 se společnost chce stát tzv. jednorožcem, tedy firmou, jejíž hodnota bude vyšší než jedna miliarda dolarů (téměř 21 miliardy korun).

Firma v posledních letech pokračuje v intenzivním akvizičním tempu a neopustila je ani letos. Loni si upevnila pozici v jihovýchodní Evropě, koupila například firmu v Srbsku, ale nakupovala i v Česku. Jejím cílem je budovat systém z firem, který umožní řešit všechny podnikové procesy ve firmách všech velikostí.

Vyvíjí a spravuje ERP systémy (integrují klíčové podnikové systémy), účetní a fakturační systémy, mzdové a personální systémy, pokladní systémy pro maloobchod a restaurace, marketingová řešení, cloudové služby, IT infrastrukturu, datovou analytiku či systémy pro sledování a správu vozového parku. Intenzivně pracuje i s umělou inteligencí, kterou využívá tam, kde může zjednodušit a zrychlit některé procesy. Využívá se v prediktivní analytice či v automatizaci rutinních úkolů.

Firma pomáhá podnikům nejen se samotnou digitalizací, ale s celkovou transformací, která jim umožní přizpůsobovat se aktuálnímu stavu ve vývoji technologií a využívat je. Zákazníky má v současnosti ve 42 zemích světa a zaměstnanců měla na konci loňského roku 1850, což byl meziroční nárůst o více než 300. Většinovým trhem zatím zůstává Česko, z něhož plynuly tržby ve výši 2,6 miliardy korun.

Největší příležitosti k růstu aktuálně firma vidí na východ od Česka. „Vidíme, jaké výzvy tento trh čekají a chceme v tomto regionu patřit mezi tři největší výrobce softwaru,“ uvedl ve zprávě generální ředitel a zakladatel firmy Martin Cígler. Jeho společnost vznikla v roce 1990 jako Cígler Software.

Martin Cígler

Český Footshop hlásí vyšší zisk i ambice. Chystá expanzi na západní trhy

Peter Hajduček, zakladatel Footshop a Václav Staněk, majitel firmy Botas.
Profimedia.cz
Zdeněk Pečený
pez

Český Footshop má za sebou silné pololetí, navýšil tržby i zisk a chystá expanzi do západní Evropy. Ještě letos chce otevřít první obchod ve Francii, v hledáčku má Paříž, Lyon a Marseille.

V první polovině letošního roku Footshop, jehož akcie se obchodují na pražské burze, výrazně zvedl provozní zisk – a to i přes silnější korunu a investice do růstu. Zisk EBITDA před odpisy a zdaněním dosáhl letos v prvním pololetí 71 milionů korun, což je asi třetinový nárůst oproti stejnému období roku 2024. Tržby prodejce volnočasové obuvi a oblečení vzrostly v pololetí o 38 procent na 891 milionů korun.

„Výsledky potvrzují, že kombinace expanze, práce s marží a lepší operativy zvyšuje naši ziskovost i odolnost,“ říká finanční ředitel Leoš Brabec. Firma zároveň drží celoroční cíl: tržby mezi 1,8 až 2 miliardami korun a provozní zisk mezi 150 až 180 miliony korun.

Pozitivní růst v letošním prvním pololetí podpořilo podle zástupců firmy zejména navýšení počtu objednávek, a to o 41 procent proti stejnému období loňského roku. Za uplynulých 12 měsíců odbavil Footshop více než milion objednávek.

Footshop

Streetwearu se daří. Footshopu meziročně vzrostly tržby o 34 procent

Zprávy z firem

Prodejce streetwearové obuvi Footshop loni meziročně zvýšil tržby o 34 procent na 1,43 miliardy korun. Zisk EBITDA před započtením úroků, daní a odpisů vzrostl zhruba dvojnásobně na 117 milionů korun. Pro letošní rok skupina plánuje růst tržeb na 1,7 až 1,9 miliardy korun a zisk EBITDA chce zvýšit na 140 až 160 milionů korun.

ČTK

Přečíst článek

Pro rozvoj firmy bylo významné i rozšiřování produktového porftolia, zejména ve sportovních kategoriích, a expanze do zahraničí. V loňském roce například více než tři čtvrtiny tržeb pocházely z prodejů mimo ČR.

„První polovina roku 2025 představovala pro skupinu Footshop přelomové období, které bylo charakterizováno především mezinárodní expanzí do deseti nových zemí. Díky tomu jsme dosáhli téměř úplného pokrytí Evropy,“ řekl Peter Hajduček, CEO a zakladatel skupiny Footshop.

Po upevnění pozic ve střední a východní Evropě, společnost má nyní v regionu CEE šest kamenných prodejen, se Footshop zaměří i na západní trhy. „Chceme ukázat, že česká značka se může prosadit i v Paříži. Aktivně jednáme o prostorech v Paříži a Lyonu, sledujeme také Marseille. Do konce roku bychom rádi otevřeli alespoň jeden obchod,“ dodal Hajduček.

Vít Staněk, zachránce Botas

Vít Staněk: Do každého návrhu botasek dávám kus sebe

Zprávy z firem

Sourozenci Staňkovi oživují na Zlínsku Baťovskou tradici. Starší z bratrů Václav má vlastní, úspěšnou značku obuvi Vasky a mladší Vít od minulého roku šéfuje značce Botas, kterou před rokem společnost Vasky koupila. Společnými silami se tak snaží vzkřísit brand se 75letou historií. Jak jim společné podnikání šlape a co dělají pro to, aby společný byznys nebyl předmětem rodinných svárů a neskončil rozkolem, jako tomu bylo v případě bratrů Baťových, prozradil mladší z bratrů Vít v rozhovoru pro server mistoprodeje.cz.

nst

Přečíst článek

Dalšími metropolemi, kam skupina míří svou pozornost, jsou Sofie nebo Atény. „Důležitou se pro nás stává i Ukrajina, kde jsme v prvním pololetí zaznamenali rychlý a trvalý nárůst on-line prodeje, navzdory náročným podmínkám. Po pouhém roce činnosti je tak Ukrajina naším pátým největším trhem,“ dodal Hajduček.

Cílem je získat výraznější viditelnost u globálních značek i nových zákazníků a propojit retail s online prodejem, který dnes tvoří většinu tržeb.

Od sneakers ke sportu

Růst Footshopu táhne nová sportovní kategorie – běh, outdoor a trénink –, pomáhá v tom i spolupráce s AC Sparta Praha a adidasem. Třetí sada dresů se stala nejúspěšnějším „dropem“ v historii klubu a posílila dosah Footshopu mimo klasickou sneakers komunitu. Současně běží robotizace pražského skladu, která má do začátku roku 2026 přinést nižší mzdové náklady a rychlejší expedici.

Cíl pro rok 2029

Ambice jsou jasné. Do čtyř let míří Footshop na tržby mezi 2,8 až 3,1 miliardami korun a na provozní zisk v pásmu 220 až 260 milionů korun, což odpovídá průměrnému ročnímu růstu o deset až 14 procent. „Chceme stabilně růst tempem kolem deseti až třinácti procent ročně a zároveň zůstat efektivní. Investujeme tam, kde to urychlí škálování – do skladové automatizace, obsahu a retailu na klíčových adresách,“ uzavřel Brabec.

Společnost Footshop založil v roce 2012 v Praze Peter Hajduček. Firma distribuuje prémiové řady obuvi i oblečení značek Adidas, Nike, Converse či Vans. V červnu roku 2023 firma WOOD SPAC One ze skupiny Wood & Company oznámila, že ve skupině Footshop za 445 milionů korun odkoupila podíl 48,5 procenta. Od předloňského srpna jsou také akcie Footshopu veřejně obchodovatelné na trhu Start pražské burzy.

