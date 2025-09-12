Vyberte si z našich newsletterů

Chybí uran. Obnova zájmu o jadernou energii zvyšuje poptávku

Jaderná elektrárna Dukovany
ČTK
ČTK
ČTK

Obnova zájmu o jadernou energii znovu přitahuje pozornost k uranu, který je důležitým palivem pro jaderné elektrárny. Podle nedávné zprávy Světové jaderné asociace (WNA) se očekává, že poptávka po uranu do roku 2030 vzroste téměř o třetinu na zhruba 86 tisíc tun a do roku 2040 až na 150 tisíc tun.

V poslední době roste potřeba velkých a spolehlivých dodávek energie, které by podpořily rozkvět umělé inteligence (AI), a jaderná energie se tak po letech skepticismu po havárii ve Fukušimě v roce 2011 opět dostává do centra pozornosti. A s ní i palivo palivo pro ni potřebné.

Produkce z existujících dolů by přitom mezi lety 2030 a 2040 mohla klesnout na polovinu, což vytvoří významný deficit mezi potřebami jaderných reaktorů a dostupnou zásobou, uvedl server zpravodajské televize CNBC.

Experti upozorňují, že kromě obrovského množství kapitálu potřebného k realizaci jaderných ambicí bude uspokojení poptávky vyžadovat také rychlejší povolovací procesy, nové těžební technologie a rozšíření průzkumu uranu. "Signály poptávky jsou jasné," uvedl zakladatel poradenské společnosti Old Economy Mahesh Goenka. Podle něj by výraznější nárůst mohl přijít, pokud Západ začne plánovat a stavět nové jaderné reaktory. "Pokud by Západ skutečně dokázal vybudovat velký počet projektů reaktorů, znamenalo by to, že poptávka po uranu poroste mnohem rychleji, než uvádí současný scénář," řekl CNBC.

Trh s uranem je silně ovlivněn geopolitickými napětími kvůli zdrojům dodávek. Největším producentem je Kazachstán s podílem 40 procent na celosvětové produkci, z toho polovinu vlastní přímo stát. Rusko pak disponuje přibližně 40 procenty světových kapacit na obohacování uranu.

Podle odborníků nyní trh s uranem zažívá největší oživení za několik desetiletí. Hodnota trhu je sedm až deset miliard eur (170,5 miliardy až 243,5 miliardy Kč) a zaznamenává stabilní roční růst o jedno až dvě procenta.

Analytici z Old Economy varují, že zásoby uranu z existujících projektů mohou ve druhé polovině 30. let výrazně klesnout kvůli vyčerpání ložisek. Aby byla budoucí nabídka zajištěna, je nutné nyní zahájit průzkum nových zdrojů, přesněji poznat existující ložiska a spustit licenční a povolovací procesy. Uran navíc jako komodita postrádá pokročilé systémy řízení cenového rizika, tedy strategie a opatření, která mají ochránit firmu nebo investora před nepředvídatelnými výkyvy cen komodity na trhu. To zvyšuje náročnost plánování a rozvoje nových těžebních projektů.

Trh s uranem se dlouho potýkal s tím, že se s ním obchoduje jen velmi málo a obtížně. Chicago Mercantile Exchange (CME) již v roce 2007 zkoušela termínové kontrakty pro uran, ale projekt nebyl úspěšný. Loni vznikla platforma uranium.io využívající technologii blockchain, která umožňuje obchodování s uranem jako s digitálními tokeny. Snaží se tak otevřít trh, který je tradičně ovládán institucionálními investory, i pro menší investory.

Nové způsoby investic do uranu podle vedoucího aplikací v uranium.io Bena Elvidge přitahují zájem nejen obchodníků s kryptoměnami, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio, ale i od tradičních investorů, například hedgeových fondů či fondů spravujících majetek bohatých rodin. Tito investoři oceňují, že mohou investovat do uranu bez složitého a náročného obchodování s fyzickým materiálem.

Generální ředitel firmy zaměřené na obohacování uranu Urenco Boris Schucht ale varuje před příliš rychlým zapojením technologií do trhu s jádrem. Podle něj je třeba současného oživení trhu využít ve spolupráci s vládami a zachovat tradiční postupy jaderné energetiky, které vyžadují čas kvůli bezpečnosti, plánování a návrhu reaktorů.

Luxusní značky hledají nový vítr. Dior, Prada i LVMH čelí zpomalení. Svět dobývá čínský fenomén Labubu

Módní ulice v Tokiu
Profimedia.cz
Michal Nosek
nos

Luxusní móda zažívá turbulentní období. Zatímco giganti jako LVMH či Chanel řeší pokles tržeb a střídání kreativních ředitelů, jiné značky, například Prada s mladší sestrou Miu Miu, slaví růst. Do hry navíc vstupují nečekaní hráči z Číny. Fenomén Labubu, sběratelská figurka od společnosti Pop Mart, se stal kulturním symbolem, který už pronikl i do světa luxusu a kolaborací s velkými módními domy.

LVMH, největší skupina v luxusním segmentu, oznámila v první polovině roku 2025 pokles zisku o 22 procent. Nejvíce klesl klíčový segment módy a koženého zboží, a to o osm procent. Přestože Dior či Louis Vuitton stále patří mezi nejžádanější značky, poptávka v Číně – dlouho hlavním tahounovi růstu – ochabla. Stabilnější výsledky zatím nabízí Japonsko, kam LVMH přesouvá část svých investic.

Luxusní průmysl je pod tlakem od roku 2022, kdy boom v době covidu vystřídala střídmost. Bank of America ve zprávě z roku 2022 uvedla, že tržby a růst sektoru v budoucnu budou určovat tři faktory: zdvojnásobením celkového adresného trhu s novými produkty; rostoucí kulturní přesah výrobků a reinvesticemi do značek s cílem zvýšit jejich atraktivitu.

Tyto kategorie rozšiřují nabídku a zvyšují kulturní relevanci výrobků,“ uvedla pro CNBC Ashley Wallace, výkonná ředitelka pro evropské spotřebitelské právo v Bank of America  a jedna z autorek zprávy. Mezi další příklady nových luxusních kategorií patří obuv, brýle, parfémy a drobné kožené zboží.

Senioři na jachtě

Chudí čeští důchodci? Ale kdeže, jezdí i za exotikou

Money

Čeští důchodci rozhodně nepatří k těm nejchudším ve společnosti. Stále více z nich pravidelně cestuje, a to i na drahé zájezdy do luxusních exotických destinací. Cestující senioři se tak pro cestovní kanceláře stávají stále významnější skupinou klientů. Slevy zatím pro ně ale všude nemají. Přečtěte si, kde vám v seniorském věku nabídnou speciální slevový program, kdo je u nás nejstarší cestovatel a kam míří turisté v seniorském věku nejčastěji.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Vývoj posledních měsíců jasně ukazuje, že luxusní značky čeká zásadní přerod. Nestačí už jen vysoká kvalita a ikonické logo. Zákazníci chtějí autenticitu, emoce, komunitu a zážitky – ať už jde o návrat ke kořenům značek, experimentální módní show, nebo limitované spolupráce s fenomény, jakým je právě Labubu.

Luxus dnes už není jen zboží. Je to kulturní kapitál, který se musí neustále obnovovat, aby zůstal žádoucí. A kdo dokáže nejlépe propojit tradici s novými trendy, ten si udrží pozici i v době, kdy se celý módní svět mění rychleji než kdy dřív.

Například Prada Group ukazuje, že i v těžších časech lze růst. Značka Miu Miu, která cílí na mladší zákaznice, zaznamenala meziroční růst tržeb o více než 90 procent. Tento úspěch pomohl celé skupině udržet pozitivní trend a potvrdil, že mladší publikum hledá hravější a odvážnější luxus.

Kreatiita na přehlídkových molech

Luxusní domy zároveň sázejí na nové tváře v čele kreativních týmů. U Dioru, Gucci či Givenchy se střídají kreativní ředitelé s nadějí, že přinesou svěží energii. Jenže experti varují. Samotná výměna nestačí. Luxusní trh se mění a zákazníci chtějí víc než jen další kolekci – očekávají příběh, autenticitu a propojení tradice s moderními trendy. I proto se návrháři stále častěji vracejí k archivům a ikonickým symbolům, které značkám dávají jejich identitu.

Kolaborace, a hra na exkluzivitu

Novým zlatým pravidlem se stávají limitované spolupráce. Luxusní značky spojují síly s pop-kulturními fenomény, sneakers komunitou i umělci. Důvod je jasný: mladší generace touží po produktech, které nejsou jen luxusní, ale také unikátní a sdílené v komunitě. Scarcity – tedy umělé omezení nabídky – funguje jako motor poptávky a vytváří kolem značek kultovní status.

Labubu: čínská figurka, která dobývá svět luxusu

Největší překvapení přichází z Číny. Figurky Labubu od společnosti Pop Mart, prodávané v blind boxech, způsobily celosvětový rozruch. To, co začalo jako sběratelská hračka, se rychle stalo pop-kulturním symbolem, který se objvuje v rukou celebrit i v kolaboracích s luxusními značkami. Labubu reprezentuje přesně to, co dnešní zákazníci hledají: hravost, limitovanost a komunitní zážitek.

Úspěch Pop Mart ukazuje, že luxusní svět už není výsadou tradičních evropských módních domů. Noví hráči z Asie dokážou vytvořit globální trend, který míchá hranice mezi módou, hračkou a životním stylem. Není náhodou, že některé čínské banky musely dokonce zastavit používání Labubu figurek jako marketingového bonusu – zájem byl tak obrovský, že přerostl původní záměr.

