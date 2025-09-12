Chybí uran. Obnova zájmu o jadernou energii zvyšuje poptávku
Obnova zájmu o jadernou energii znovu přitahuje pozornost k uranu, který je důležitým palivem pro jaderné elektrárny. Podle nedávné zprávy Světové jaderné asociace (WNA) se očekává, že poptávka po uranu do roku 2030 vzroste téměř o třetinu na zhruba 86 tisíc tun a do roku 2040 až na 150 tisíc tun.
V poslední době roste potřeba velkých a spolehlivých dodávek energie, které by podpořily rozkvět umělé inteligence (AI), a jaderná energie se tak po letech skepticismu po havárii ve Fukušimě v roce 2011 opět dostává do centra pozornosti. A s ní i palivo palivo pro ni potřebné.
Produkce z existujících dolů by přitom mezi lety 2030 a 2040 mohla klesnout na polovinu, což vytvoří významný deficit mezi potřebami jaderných reaktorů a dostupnou zásobou, uvedl server zpravodajské televize CNBC.
Experti upozorňují, že kromě obrovského množství kapitálu potřebného k realizaci jaderných ambicí bude uspokojení poptávky vyžadovat také rychlejší povolovací procesy, nové těžební technologie a rozšíření průzkumu uranu. "Signály poptávky jsou jasné," uvedl zakladatel poradenské společnosti Old Economy Mahesh Goenka. Podle něj by výraznější nárůst mohl přijít, pokud Západ začne plánovat a stavět nové jaderné reaktory. "Pokud by Západ skutečně dokázal vybudovat velký počet projektů reaktorů, znamenalo by to, že poptávka po uranu poroste mnohem rychleji, než uvádí současný scénář," řekl CNBC.
Trh s uranem je silně ovlivněn geopolitickými napětími kvůli zdrojům dodávek. Největším producentem je Kazachstán s podílem 40 procent na celosvětové produkci, z toho polovinu vlastní přímo stát. Rusko pak disponuje přibližně 40 procenty světových kapacit na obohacování uranu.
Podle odborníků nyní trh s uranem zažívá největší oživení za několik desetiletí. Hodnota trhu je sedm až deset miliard eur (170,5 miliardy až 243,5 miliardy Kč) a zaznamenává stabilní roční růst o jedno až dvě procenta.
Miliardář Michal Strnad, majitel strojírensko-technologického gigantu CSG, prodal za nezveřejněnou sumu letecké opravny Job Air Technic. Po firmě Elton Hodinářská, která vyrábí hodinky Prim, je to druhá firma z portfolia skupiny, které se Strnad zbavil.
Strnad prodal další civilní provoz. Opravny Job Air Technic získali Litevci
Zprávy z firem
Miliardář Michal Strnad, majitel strojírensko-technologického gigantu CSG, prodal za nezveřejněnou sumu letecké opravny Job Air Technic. Po firmě Elton Hodinářská, která vyrábí hodinky Prim, je to druhá firma z portfolia skupiny, které se Strnad zbavil.
Analytici z Old Economy varují, že zásoby uranu z existujících projektů mohou ve druhé polovině 30. let výrazně klesnout kvůli vyčerpání ložisek. Aby byla budoucí nabídka zajištěna, je nutné nyní zahájit průzkum nových zdrojů, přesněji poznat existující ložiska a spustit licenční a povolovací procesy. Uran navíc jako komodita postrádá pokročilé systémy řízení cenového rizika, tedy strategie a opatření, která mají ochránit firmu nebo investora před nepředvídatelnými výkyvy cen komodity na trhu. To zvyšuje náročnost plánování a rozvoje nových těžebních projektů.
Trh s uranem se dlouho potýkal s tím, že se s ním obchoduje jen velmi málo a obtížně. Chicago Mercantile Exchange (CME) již v roce 2007 zkoušela termínové kontrakty pro uran, ale projekt nebyl úspěšný. Loni vznikla platforma uranium.io využívající technologii blockchain, která umožňuje obchodování s uranem jako s digitálními tokeny. Snaží se tak otevřít trh, který je tradičně ovládán institucionálními investory, i pro menší investory.
Nové způsoby investic do uranu podle vedoucího aplikací v uranium.io Bena Elvidge přitahují zájem nejen obchodníků s kryptoměnami, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio, ale i od tradičních investorů, například hedgeových fondů či fondů spravujících majetek bohatých rodin. Tito investoři oceňují, že mohou investovat do uranu bez složitého a náročného obchodování s fyzickým materiálem.
Generální ředitel firmy zaměřené na obohacování uranu Urenco Boris Schucht ale varuje před příliš rychlým zapojením technologií do trhu s jádrem. Podle něj je třeba současného oživení trhu využít ve spolupráci s vládami a zachovat tradiční postupy jaderné energetiky, které vyžadují čas kvůli bezpečnosti, plánování a návrhu reaktorů.
Do energetiky chce investovat 57 procent českých a slovenských dolarových milionářů. Globální spotřeba elektřiny má totiž v dalších letech výrazně růst, za čímž stojí krom jiného například výstavba nových datových center. Budou potřeba díky rozvoji umělé inteligence a využívání cloudových služeb. Vyplývá to z dat, které novinářům představili zástupci investiční společnosti a banky J&T. Na zájem investorů reaguje založením nového investičního fondu, který se zaměří na energetiku.
J&T zakládá nový fond. Zaměří se na energetiku
Money
Do energetiky chce investovat 57 procent českých a slovenských dolarových milionářů. Globální spotřeba elektřiny má totiž v dalších letech výrazně růst, za čímž stojí krom jiného například výstavba nových datových center. Budou potřeba díky rozvoji umělé inteligence a využívání cloudových služeb. Vyplývá to z dat, které novinářům představili zástupci investiční společnosti a banky J&T. Na zájem investorů reaguje založením nového investičního fondu, který se zaměří na energetiku.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.