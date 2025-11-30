Recenze: Šampaňské s diamanty De Beers, odpolední čaj s Diorem
Luxusní hotely posouvají gastronomii k designu a zážitkům. Vypravili jsme se do Londýna i Prahy, abychom na vlastní kůži zažili dva z nejvýraznějších projektů sezóny – Dior Afternoon Tea a pop-up bar De Beers.
Luxusní hotely dnes neprodávají jen komfort nebo perfektní servis. Čím dál víc sází na spolupráci s módními domy a šperkařskými značkami, které dodávají jejich gastronomii nový rozměr – estetický, příběhový, instagramověsdílitelný. Gastroscéna tak přestává být jen o jídle a stává se spíše o zážitku, stylu a značkách, které určují tón doby.
V Paříži si Louis Vuitton navrhuje vlastní cukrárnu, v Harrods vznikl Prada Caffè a londýnský Claridge’s pravidelně mění vánoční výzdobu podle ikonických britských módních domů. Do tohoto celosvětového trendu letos patří i dvě zkušenosti, které jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži – a které stojí za pozornost nejen kvůli chutím, ale i emocím, které dokážou vyvolat.
Londýn: Ruinart, kaviár a diamantová estetika v MandarinOriental
První zastávkou byl Mandarin Oriental Hyde Park a jeho nová spolupráce s De Beers London. Lobby hotelu se pro sezonu proměnila v The Enchanted Lotus Bar, elegantní kruhový bar inspirovaný motivem lotosu – ikonickou kolekcí De Beers. Jemné zlaté linie a ruch Knightsbridge za okny vytvářejí atmosféru, která působí spíše jako moderní šperkařský salon než hotelový bar.
Usadíte se k mramoru a objednáte si sklenku RuinartBlanc de Blancs, rázem jste součástí scény, která kombinuje francouzské šampaňské, britský luxus a jihoafrickou diamantovou estetiku. K šampaňskému tu patří kaviár – Oscietra nebo Beluga. Zkusili jsme všechny nabízené kanapky, od wagyushortrib s kaviárem až po delikátně křupavé bramborové kostky s jemnou emulzí z ústřic Fine de Claire.
Je to pop-up bar, ale působí jako plnohodnotný projekt. Bar funguje i bez rezervace a během odpoledne se sem chodí nejen na sklenku, ale i prostě nadechnout atmosféry.
Praha: Dior Afternoon Tea ve FourSeasons. Couture ve formě dezertu
O pár dní později jsme seděli v úplně jiném světě – v lobby pražského hotelu Four Seasons, kde nás vítá vánoční strom s ozdobami Dior. Vypadá to, že tu jsme správně na Dior Afternoon Tea. Zatímco londýnský Mandarin Oriental pracuje s diamantovým motivem, Dior v Praze přináší couture eleganci a francouzskou okázalost v komornějším, intimním prostředí.
U rezervovaného stolku na nás čekal Dior porcelán s jemným zlatým vzorem, vyšívané ubrousky a pro začátek sklenka Ruinartu. Varianta se šampaňským za 2200 korun zahrnuje i čerstvou ústřici, která výborně nastaví tón celého čaje – lehký luxus, který nepůsobí přepjatě.
Slaná část menu je promyšlená a kreativní: nabízí například celerovou minibábovku, sendvič s humrem a černým lanýžem, pralinku s foie grasnebo rolku s uzeným lososem. Na sladko naopak potěší tartaletka Mont Blanc s kaštanovým krémem, lískooříškový dort, choux s ganachez hořké čokolády a samozřejmě klasické scones s clottedcream a jahodovým džemem.Vše sladěné s estetikou Dioru, včetně výběru knih a dekorací rozmístěných po lounge.
Dva světy, jeden trend
Ačkoliv jsou oba zážitky odlišné – londýnský pop-up je spíše o šampaňském a kaviáru, zatímco pražský Dior Afternoon Tea o eleganci a patisserii – spojuje je jedno: luxusní hospitality už není jen o servisu, ale o kurátorství zážitku.
Hotely získávají nový vizuální jazyk a příběh, značky zase atmosféru, kde mohou své hodnoty vyprávět jinak než kampaní. Host je tak najednou součástí kolaborace, nikoli pouze konzumentem.
