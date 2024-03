JTI odměňuje muže a ženy rovně, je teprve třetí takovou organizací v Česku

Japan Tobacco International oficiálně odměňuje muže a ženy rovně a spravedlivě. Firma jako teprve třetí v historii České republiky získala potvrzení o tom, že mužům a ženám vyplácí stejné mzdy. V průměru přitom ženy v České republice vydělávají téměř o pětinu míň než muži na stejné pozici a se stejnými zkušenostmi a rozdíly jejich mezd se dlouhodobě nezmenšují.

„Není to jenom o prostém finančním narovnání rozdílu mezi mzdami žen a mužů. Zásadní je zajistit takové řízení společnosti, které zabrání tomu, aby rozdíly v odměňování vznikly znovu kvůli nerovným podmínkám ve firemních procesech. To zahrnuje posílení postavení žen, zlepšení řízení talentů a zdokonalení postupů při náboru zaměstnanců. Věřím, že jsme za poslední tři roky v našem klastru s politikou diverzity a inkluze výrazně pokročil,“ říká Yelena Yugová, ředitelka People & Culture JTI pro Česko, Maďarsko a Slovensko a upozorňuje, že JTI certifikaci získala pro všechny tři země, jejíchž vedení sídlí v Praze, tedy pro Česko, Maďarsko i Slovensko.

Certifikaci EQUAL-SALARY uděluje švýcarská organizace EQUAL-SALARY Foundation na základě detailního auditu odměňování, který provedla poradenská společnost PwC Česká republika. Po světě má certifikaci 200 společností.

Audit hodnotí celkové nastavení odměňování mužů a žen. Certifikovaná společnost musí v prvé řadě prokázat, že má nižší než pětiprocentní rozdíl v odměňování obou pohlaví na stejných pozicích. Do hodnocení vstupuje také náročnost a komplexnost dané práce nebo délka pracovního poměru zaměstnance.

„Za všechna naše opatření bych vybrala pravidla pro rodičovskou dovolenou, kdy i druhý rodič může využít šest měsíců plně placeného volna. Je to o rovnosti mezi muži a ženami, ale taky je to skvělá příležitost k odstranění předsudků během náboru a při řízení talentů. Asi si dovedete představit situaci, kdy při pohovoru s mladou ženou proletí v hlavě myšlenka, že možná půjde na mateřskou a bude potřeba znovu hledat dalšího člověka, takže možná bude jednodušší nabrat muže. Tohle díky našim pravidlům mizí, takže nejenom umožňujeme ženám a mužům strávit kvalitní čas s rodinou, ale také odstraňujeme nevědomou diskriminaci žen při náboru a při jejich dalším profesním růstu,“ dodává Yelena Yugová.

Konkrétně celý proces sestává z detailní analýzy anonymizovaných dat o odměňování ve firmě. Na základě úspěšného splnění definovaných kritérií se následně v rámci druhé fáze provádí hloubkové rozhovory se zaměstnanci a zástupci managementu. Auditoři PwC zkoumali nastavení firemních procesů ohledně odměňování několik měsíců.

„Certifikace Equal Salary už dávno není vnímána jako „něco navíc“. Jedná se o nezávisle ověřenou informaci nejen pro firmu, její zaměstnance a potenciální uchazeče, ale i pro úřady. Spravedlivé a rovné odměňování a informování o něm bude již brzy vyžadovat i úprava zákona na základě evropské Směrnice o transparentním odměňování, kterou připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s dalšími úřady,” vysvětluje expertka PwC Česká republika na rovné odměňování Andrea Linhartová Palánová, která audit JTI vedla.

Rozdíl mezi odměňováním mužů a žen je jednou z významných brzd lokálního i globálního ekonomického rozvoje. Průměrný pay gap, tedy rozdíl mezi mediánovým odměňováním žen a mužů v zemích OECD, podle nejnovější studie PwC Women in Work 2024 činí 13,5 procenta. Česká republika je na tom ještě hůře s pay gapem 17,4 procenta. Smutnou realitou je, že se v posledních letech tento rozdíl v zemích OECD snižuje jen pomalu, v Česku vůbec.

„Pokud by pokračovalo snižování pay gapu v zemích OECD stejným tempem jako dosud, dočkali bychom se rovného odměňování v praxi až za přibližně padesát let. Je proto důležité, že firmy jako je JTI k problematice přistupují proaktivně a svou měrou se o změnu k lepšímu zasazují. Máme radost z toho, že JTI otevřelo dveře našim auditorům, prokázalo svůj závazek k rovnému odměňování a můžeme společnosti jako teprve třetí v České republice udělit ocenění Equal Salary Certification,“ říká Lisa Rubli, spoluředitelka nadace EQUAL-SALARY Foundation.