Ztráty zaměstnání se obává víc než polovina Čechů

Více než polovina českých zaměstnanců se obává toho, že v příštím roce ztratí práci. Většina z nich se přitom domnívá, že najít nové místo bude obtížné. Zároveň ale 56,1 procenta Čechů zvažuje, že příští rok změní zaměstnání z vlastní iniciativy, hlavním důvodem pro takový krok by bylo finanční ohodnocení, uvádí průzkum personální společnosti Randstad ČR.

Obavu ze ztráty zaměstnání v příštím roce vyjádřilo 54,4 procenta lidí. „Míra nezaměstnanosti v České republice patří dlouhodobě k nejnižším v rámci Evropské unie a ani v roce 2024 se dramaticky nemění. Obavy ze ztráty zaměstnání tak vycházejí zejména z turbulentního vývoje ekonomiky v posledních letech, které poznamenala covidová pandemie a vysoké ceny energií,“ uvedl generální ředitel Randstad ČR Martin Jánský. V říjnu byla nezaměstnanost v Česku 3,8 procenta, analytici očekávají, že na přelomu roku přesáhne čtyři procenta, ale dál dramaticky neporoste.

Podle Jánského jsou obavy části zaměstnanců spojené i s technologickými změnami či s vývojem v zahraničí. „Další zaměstnanci se cítí ohroženi bouřlivým rozvojem technologií a nástupem umělé inteligence. V části odvětví, nejvýrazněji v sektoru automotive, potom obavy souvisejí s možným negativním vývojem v zahraničí, především v Německu,“ uvedl.

Většina zvažuje změnu práce

Zároveň většina českých zaměstnanců zvažuje v příštím roce změnu práce. Určitě to chce učinit 43,5 procenta lidí, dalších 12,6 procenta takový krok zvažuje. Hlavním důvodem pro změnu zaměstnání je pro 39,9 procenta lidí nízké finanční ohodnocení, 28,7 procenta zaměstnanců hledá větší rovnováhu mezi osobním a pracovním životem a 11,2 procenta postrádá u současného zaměstnavatele možnost kariérního růstu.

„Chtějí-li firmy kvalitní zaměstnance udržet, měly by se zaměřit na odpovídající finanční ohodnocení, rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a na vytvoření prostoru pro kariérní růst zaměstnanců odpovídající personální politikou a programem zvyšování kvalifikace,“ uzavřel Jánský.

