Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem České dráhy investovaly do modernizace vlaků 60 miliard. Omlazují flotilu a chystají další nákupy

České dráhy investovaly do modernizace vlaků 60 miliard. Omlazují flotilu a chystají další nákupy

České dráhy modernizují svou flotilu
iStock
nst
nst

České dráhy v posledních čtyřech letech výrazně zrychlily obnovu svého vozového parku. Do nových vlaků, modernizací i zabezpečovací techniky investovaly přibližně 60 miliard korun. Dopravce tak reaguje na rostoucí požadavky krajů, státu i cestujících na komfort, bezpečnost a spolehlivost železniční dopravy.

Od roku 2022 pořídily České dráhy zhruba 700 nových vozidel. Pro srovnání: mezi lety 2011 a 2021 jich bylo jen asi 140. Zrychlené investice se už promítají do stáří flotily. Zatímco v roce 2022 činil průměr 34 let, nyní je to přibližně 31 let. Do roku 2035 chce dopravce stáří snížit až na 20 let.

Letos mají České dráhy převzít zbývající objednané soupravy ComfortJet a lokomotivy Vectron. V příštím roce počítají s dodávkami dalších bateriových vlaků. Současně běží výběrová řízení například na příměstské jednotky pro Prahu a Středočeský kraj, až 120 bateriových vlaků či nové soupravy pro dálkové linky.

Miliardy do zabezpečení

Zhruba pět miliard korun z celkové investice směřovalo do instalace evropského zabezpečovacího systému ETCS do starších vozidel. Část nákladů pokryly evropské dotace, přesto jde o finančně náročný proces. V některých případech je cena technologie vyšší než hodnota samotné lokomotivy.

Každý typ vozidla navíc vyžaduje vlastní prototyp instalace, jehož pořízení stojí kolem 100 milionů korun. ETCS je dnes povinný na tratích s výhradním provozem o délce 622 kilometrů, další úseky budou přibývat. Po roce 2030 má být systém na téměř 5200 kilometrech tratí, do roku 2040 pak i na většině zbývající sítě.

Vedlejší tratě mohou zpomalit

Kvůli rozpočtovým omezením Státního fondu dopravní infrastruktury může Správa železnic zpomalit přípravu ETCS na méně vytížených tratích. Podle vedení Českých drah je takový postup rozumný, aby se železniční doprava nestala finančně nedostupnou.

Test satelitního internetu

Novinkou je také testování satelitního internetu Starlink. Pilotní provoz podle dopravce překonal očekávání, a to jak objemem přenesených dat, tak reakcemi cestujících. Technologie má však slabiny v hustě zalesněných úsecích či pod zastřešenými nástupišti.

Vyhodnocení testu plánují České dráhy na konec dubna. Pokud se projekt osvědčí a bude ekonomicky přijatelný, objeví se nejprve v dálkových vlacích, později případně i v regionálních spojích.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Britney Spears prodala práva na svoji hudbu za čtyři miliardy

Britney Spears
ČTK
ČTK
ČTK

Americká popová zpěvačka Britney Spears prodala práva na veškerou svou hudební produkci nezávislému hudebnímu vydavatelství Primary Wave za zhruba 200 milionů dolarů (asi čtyři miliardy korun). Informoval o tom server BBC. Prodej se podle serveru uskutečnil již koncem loňského roku, podrobnosti ohledně transakce a přesná cena však nebyly zveřejněny.

Britney Spears začátkem roku 2024 uvedla, že se již nikdy nehodlá vrátit do hudebního průmyslu. Její poslední hudební nahrávkou je duet s britským zpěvákem Eltonem Johnem z roku 2022, připomíná BBC.

Čtyřiačtyřicetiletá Britney Spears patří mezi komerčně nejúspěšnější zpěvačky na světě s více než 150 miliony prodaných desek po celém světě. Mezi její nejznámější hity patří písně Oops!... I Did It Again, Baby One More Time, Toxic a Gimme More.

Spears zažila ve svém životě strmou cestu na vrchol slávy, stala se idolem teenagerů a vysloužila si přezdívku „princezna popu“. Úspěšné období však následovala dekáda plná zvratů, debaklů i pokusů o návrat. V roce 2011 soud ukončil téměř 14 let trvající opatrovnictví týkající se jejího majetku i soukromých záležitostí. Opatrovnictví bylo zavedeno kvůli zpěvaččinými dřívějším psychickým obtížím.

Bad Bunny představil show během Super Bowlu

Nový král popu. Bad Bunny vládne globálnímu éteru

Enjoy

Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Stanislav Šulc: Motoristické dilema aneb Jak podpořit obří schodek a zůstat rozpočtově zodpovědný

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vysvětluje rozpočet ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé obě)
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Nová vláda předkládá Poslanecké sněmovně rozpočet, který je dílem „realistický“, dílem ale také má mimořádný schodek. Ačkoli mají vládní strany mezi poslanci jasnou většinu, a rozpočet tak nejspíš hladce projde, přinejmenším pro členy Motoristů Sobě by to mělo představovat poměrně kardinální problém. Vyrovnají se s tím nějak?

Možná to není úplně fér, ale přesto se to musí udělat. Je zcela namístě konfrontovat sliby stran dnešní vlády s tím, co ve skutečnosti dělají. A pravděpodobně největší problém před sebou nyní mají Motoristé.

Ti se do sněmovny dostali i díky slibům návratu k vyrovnaným rozpočtům. Právě tím získali část voličů dávné ODS, fanoušky malého státu, nulových daní a v podstatě jakési polidštěné verze anarcho-kapitalismu (i té nepolidštěné). Samozřejmě je nelze kritizovat za to, že vyrovnaný rozpočet nezajistili už nyní, což si nejspíš část jejich voličů představovala. Nicméně hlasovat pro rozpočet, který „slibuje“ schodek ve výši 310 miliard v době hospodářského růstu, by mělo vzbudit nejedno nesouhlasné zvýšení obočí, možná i dvě tři nesouhlasné vlnovky.

Petr Macinka

Dalibor Martínek: Macinka si vyvztekal vedlejší kolej

Názory

Petr Macinka ve své svaté válce za Turka před pár dny prohlásil, že jeho ministerstvo zahraničí bude ignorovat prezidenta republiky Petra Pavla. Nyní se Pavel s Babišem dohodli, že naopak oni dva budou určovat zahraniční politiku.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Když kapříka chytají

Samozřejmě platí, že aktuální rozpočet nešlo sestavit na nulu, protože mandatorní výdaje i mezinárodní závazky dávají poměrně úzké mantinely pro kreativitu. A také platí to, že Motoristé jsou ze všech sněmovních stran v podstatě jako jediní bez viny na tom současném stavu, protože poslaneckou, natož vládní zodpovědnost nikdy neměli, tedy minimálně formálně, byť personálně to už tak bez poskvrny není.

Jenomže stav věcí Motoristé velmi dobře znali i před volbami, kdy vyrovnané rozpočty vesele sliboval nejeden billboard. A bez uzardění a pravděpodobně s jakousi tajemnou expertízou, kterou jiné strany nemají. A za to dostali Motoristé hlasy od části voličů.

Nyní se láme příslovečný chleba a Motoristé mohou ukázat, jak vážně svůj nejdůležitější programový bod myslí. Pokud rozpočet hladce projde, což je velmi pravděpodobné, ukážou, že sliby jsou v předvolební kampani jen taková prázdná a falešná slovíčka, která jsou v podstatě tak živá jako žížala na háčku při lovení kapříků.

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Názory

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Bojovníci v kulturních válkách

Ostatně i jejich ideový guru, exprezident Václav Klaus v jednom komentáři ještě před koncem roku upozornil, že to bude tragický omyl, pokud se vláda rozhodne pokračovat v obřích rozpočtových deficitech.

„Mnozí jsme nemohli vydýchat obří deficit rozpočtu, který provozoval po čtyři roky svého vládnutí kabinet Petra Fialy. A očekávali jsme, že se nová vláda Andreje Babiše, okořeněná Petrem Macinkou a Tomiem Okamurou, bude chovat úplně jinak. Teď toto nadějné očekávání ztrácíme. Zdá se, že chce Babišova vláda Fialův deficit na rok 2026 ještě zvýšit. To je tragický omyl,“ uvedl doslova.

Vyslyší některý z motoristů tato slova? Pokud ne, je poměrně pravděpodobné, že to v dalších volbách s jejich výsledkem už tak slavné nebude. Velmi pravděpodobně totiž ztratí voliče, kteří motoristy volili kvůli ekonomickým billboardům. A zůstanou jim jen věrní bojovníci v kulturních válkách. Bude to stačit?

Filip Turek a Petr Macinka

Dalibor Martínek: Metoda Macinka. Provokovat, vykrádat mediální prostor

Názory

Macinka a Turek denně plní titulky. Ne řešeními, ale konflikty a gesty. Skutečná agenda státu se ztrácí v hluku. A Babišovi to vyhovuje.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Tomio Okamura a Andrej Babiš

David Ondráčka: Loajalita, nebo kariéra? Úředníci čekají, kam se vláda Babiše vydá

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Doporučujeme