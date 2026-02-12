České dráhy investovaly do modernizace vlaků 60 miliard. Omlazují flotilu a chystají další nákupy
České dráhy v posledních čtyřech letech výrazně zrychlily obnovu svého vozového parku. Do nových vlaků, modernizací i zabezpečovací techniky investovaly přibližně 60 miliard korun. Dopravce tak reaguje na rostoucí požadavky krajů, státu i cestujících na komfort, bezpečnost a spolehlivost železniční dopravy.
Od roku 2022 pořídily České dráhy zhruba 700 nových vozidel. Pro srovnání: mezi lety 2011 a 2021 jich bylo jen asi 140. Zrychlené investice se už promítají do stáří flotily. Zatímco v roce 2022 činil průměr 34 let, nyní je to přibližně 31 let. Do roku 2035 chce dopravce stáří snížit až na 20 let.
Letos mají České dráhy převzít zbývající objednané soupravy ComfortJet a lokomotivy Vectron. V příštím roce počítají s dodávkami dalších bateriových vlaků. Současně běží výběrová řízení například na příměstské jednotky pro Prahu a Středočeský kraj, až 120 bateriových vlaků či nové soupravy pro dálkové linky.
Miliardy do zabezpečení
Zhruba pět miliard korun z celkové investice směřovalo do instalace evropského zabezpečovacího systému ETCS do starších vozidel. Část nákladů pokryly evropské dotace, přesto jde o finančně náročný proces. V některých případech je cena technologie vyšší než hodnota samotné lokomotivy.
Každý typ vozidla navíc vyžaduje vlastní prototyp instalace, jehož pořízení stojí kolem 100 milionů korun. ETCS je dnes povinný na tratích s výhradním provozem o délce 622 kilometrů, další úseky budou přibývat. Po roce 2030 má být systém na téměř 5200 kilometrech tratí, do roku 2040 pak i na většině zbývající sítě.
Vedlejší tratě mohou zpomalit
Kvůli rozpočtovým omezením Státního fondu dopravní infrastruktury může Správa železnic zpomalit přípravu ETCS na méně vytížených tratích. Podle vedení Českých drah je takový postup rozumný, aby se železniční doprava nestala finančně nedostupnou.
Test satelitního internetu
Novinkou je také testování satelitního internetu Starlink. Pilotní provoz podle dopravce překonal očekávání, a to jak objemem přenesených dat, tak reakcemi cestujících. Technologie má však slabiny v hustě zalesněných úsecích či pod zastřešenými nástupišti.
Vyhodnocení testu plánují České dráhy na konec dubna. Pokud se projekt osvědčí a bude ekonomicky přijatelný, objeví se nejprve v dálkových vlacích, později případně i v regionálních spojích.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.