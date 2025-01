Rekordní rok pro České dráhy. Dopravce uvedl do provozu vlaky za 19 miliard

Národní dopravce České dráhy (ČD) v loňském roce do provozu uvedl 144 nových vlaků za téměř 19 miliard korun, uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Z hlediska modernizace vozového parku jde o rekordní rok. Pro dálkové linky dráhy převzaly osm vlaků ComfortJet, na regionálních trasách dráhy začaly provozovat nové RegioPantery a RegioFoxy. Letos dráhy do konce roku plánují nasadit do provozu 14 z 20 objednaných ComfortJetů pro dálkovou dopravu.

„Na koleje přibylo se 144 novými vlaky dohromady 22 tisíc sedaček,“ doplnil předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec. Dráhy loni na koleje poslaly 54 souprav RegioPanter, 56 vlaků RegioFox, 22 lokomotiv Siemens Vectron, osm ComfortJetů a také bateriové RegioPantery, které mohou na trasách, kde nejsou v celé délce troleje, jet pouze na elektřinu. Další bateriové vozy se na kolejích začnou objevovat od prosince 2026, doplnil Krapinec.

Do servisního zázemí pro údržbu a opravy vlaků České dráhy loni investovaly 1,1 miliardy korun, od loňska do roku 2028 se investice mají vyšplhat na zhruba deset miliard. K loni zahájeným stavbám nových opravárenských hal v Chebu a Havlíčkově Brodě se letos přidá výstavba servisní haly v depu v Českých Budějovicích a začne i rekonstrukce servisního zázemí v Olomouci.

Podle jízdního řádu jelo v loňském roce 87,6 procenta vlaků Českých drah, číslo je podobné jako v roce 2023. Kupka poukázal na to, že údaj zahrnuje také zpoždění, která nevznikla na straně dopravce.

