Rusové očekávají zásilku balistických raket z Íránu. Je to alarmující, varují Spojené státy

Jakékoliv přesuny balistických střel z Íránu do Ruska by představovaly výraznou eskalaci v ruské válce proti Ukrajině. Varovaly před tím podle agentury Reuters Spojené státy poté, co některá média s odvoláním na nejmenované zdroje přinesla zprávy o prohloubení vztahů mezi oběma zeměmi, doprovázeném právě přesunem zbraní. Rusko, které už od února 2022 vede útočnou válku proti sousední Ukrajině, využívalo dosud například íránských dronů k útokům na ukrajinskou infrastrukturu.

Agentura Reuters už v srpnu napsala, že Rusko očekává v nejbližší době dodávku stovek balistických raket krátkého doletu Fath-360 z Íránu a že desítky ruských vojáků podstupují v Íránu výcvik na těchto satelitem naváděných zbraních.

Střely krátkého doletu nyní Írán Rusku začal dodávat, napsal v pátek deník The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele.

Dramatická eskalace

„Varujeme před prohlubujícím se bezpečnostním partnerstvím mezi Ruskem a Íránem od počátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu a jsme těmito zprávami znepokojeni,“ reagoval bezpečnostní mluvčí Bílého domu Sean Savett. „Jakýkoli íránský transfer balistických střel do Ruska by představoval dramatickou eskalaci v íránské podpoře ruské agresivní válce proti Ukrajině,“ dodal.

Jiný americký představitel Reuters řekl, že USA pozorně sledují potenciální přesuny raket z Íránu do Ruska.

Spojené státy a jejich partneři v poslední době varovali, že takový krok by se setkal s následky. Západní země v posledních měsících se zvýšeným znepokojením sledují prohlubování vztahů mezi Íránem a Ruskem, připomínají agentury.

Íránské zastoupení při OSN v New Yorku v pátek uvedlo, že postoj Teheránu vůči konfliktu na Ukrajině se nezměnil. „Írán považuje poskytování vojenské pomoci stranám zapojeným do konfliktu - což vede ke zvýšeným lidským obětem, ničení infrastruktury a vzdalování se od jednání o příměří - za nehumánní,“ cituje Reuters diplomatickou misi. „Írán se tudíž takových kroků nejenže neúčastní, ale také vyzývá ostatní státy, aby přestaly dodávat zbraně stranám zapojeným do konfliktu,“ dodala mise. V Íránu vyvinuté bezpilotní stroje Šáhed 131/136 však ukrajinská protivzdušná obrana opakovaně sestřeluje při ruských vzdušných útocích.