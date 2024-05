Polsko dál zbrojí. Nakoupí střely dlouhého dosahu vzduch-země JASSM-ER

Polsko koupí americké střely dlouhého dosahu vzduch-země JASSM-ER. Hodnota této smlouvy o nákupu nové výzbroje pro polské bitevní letouny, kterou dnes podepíší zástupci polské a americké vlády, bude 735 milionů dolarů (16,7 miliardy korun). Televize TVN24 na svých internetových stránkách uvádí, že střely JASSM-ER mají oproti těm využívaným v letounech F-16 v současnosti trojnásobný dosah.

Podle polského ministerstva obrany „válka na Ukrajině ukázala, jak důležitá je schopnost ničení cílů nacházejících se i velmi daleko od frontové linie“. Nákup střel JASSM-ER se doplňuje se systémem balonů včasné výstrahy s podvěšenými radary. Smlouvu o koupi čtyř těchto aerostatů podepsalo Polsko s USA před několika dny.

„To, co objeví kromě jiného aerostaty Barbara, bude moci být zasaženo s nasazením střel vzduch-země JASSM-ER,“ uvedl polský resort obrany. Tyto řízené střely s plochou dráhou letu mají dosah okolo 1000 kilometrů. Vyrábí je zbrojařský koncern Lockheed Martin a Polsku je dodá v letech 2026 až 2030.

Polsko v posledních letech investuje velké sumy do posílení své obranyschopnosti. Tempo přezbrojování polských vojsk se výrazně zvýšilo poté, co Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině. Varšava zároveň patří k předním spojencům Kyjeva. Polsko, které sousedí s nejzápadnějším ruským územím, Kaliningradskou oblastí, a s Běloruskem coby ruským spojencem, se obává, že by se mohlo stát příštím cílem ruské agrese. Na obranu vynakládá okolo čtyř procent hrubého domácího produktu, nejvíce z členských zemí NATO.

