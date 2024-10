Zelenskyj žádá Spojené státy o střely Tomahawk

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žádal Spojené státy o střely s plochou dráhou letu Tomahawk s doletem 2500 kilometrů, což je sedmkrát více než již dodané americké rakety, napsal americký list The New York Times (NYT) o tajné části Zelenského plánu řešení války s Ruskem. Deník se odvolal na nejmenovaného vysoce postaveného amerického představitele, který Zelenského požadavek označil za naprosto nerealistický.

Šéf Kremlu Vladimir Putin minulý měsíc varoval, že případný souhlas západních spojenců Ukrajiny použít západní zbraně k úderům na cíle v hloubi Ruska bude považovat za přímé zapojení zemí NATO do války. Putin také uvedl, že Rusko pracuje na způsobech, jak by zareagovalo, připomněl list Ukrajinska pravda v souvislosti s článkem NYT.

Rozhořčení nad plánem vítězství

„Američtí představitelé soukromě vyjádřili určité rozhořčení nad Zelenského plánem vítězství a označili ho za nerealistický a téměř zcela závislý na západní pomoci. O citlivých vojenských záležitostech hovořili pod podmínkou anonymity. Například v jedné části, která nebyla zveřejněna, Zelenskij navrhl 'balíček nejaderného odstrašení', ve kterém by Ukrajina dostala střely Tomahawk, což je naprosto neuskutečnitelný požadavek, uvedl vysoký představitel USA. Tomahawk má dolet 1500 mil, což je více než sedmkrát větší dosah, než mají rakety ATACMS, které Ukrajina letos získala. A Spojené státy jich poslaly jen omezený počet, uvedli vysocí američtí představitelé,“ napsal NYT.

Zelenskyj už týdny naléhá na západní vůdce, aby podpořili jeho takzvaný plán vítězství, o kterém tvrdí, že příští rok ukončí válku s Ruskem, ale podle deníku se mu dostalo jen vlažné podpory. Žádná země nesouhlasila s tím, aby Ukrajina směla odpalovat západní střely dlouhého doletu na vojenské cíle v hloubi Ruska, a žádná velká mocnost také veřejně nepodpořila pozvání Ukrajiny do Severoatlantické aliance, zatímco zuří válka, poznamenal NYT.

Z tohoto hlediska by se Zelenského cesta po USA a západní Evropě dala pokládat za neúspěch, ale někteří analytici a diplomaté soudí, že skutečný adresát Zelenského plánu může být doma, na Ukrajině: Zelenskyj může ukázat Ukrajincům, že udělal vše, co mohl, a tak je připravit na možnost, že Ukrajina možná bude muset přistoupit na dohodu, a také jim poskytnout vhodného obětního beránka v podobě Západu. Se slábnoucí podporou Západu, ztrátami na východní frontě a s blížícími se americkými volbami, které by mohly znamenat drasticky odlišnou politiku vůči Ukrajině, může mít Zelenskyj jen málo dalších možností, napsal NYT.

„Alespoň (Zelenskyj) může říct, že to zkusil. Vyčerpal možnosti,“ řekl deníku profesor mezinárodních vztahů Michael John Williams.

