Putin: Použití dalekonosných zbraní vůči Rusku bude znamenat válku s NATO

Pokud Západ povolí Ukrajině útočit dalekonosnými zbraněmi na cíle hluboko na ruském území, bude to znamenat, že země Severoatlantické aliance jsou ve válce s Ruskem, uvedl podle agentury TASS ruský prezident Vladimir Putin. Kyjev už měsíce naléhá zejména na Spojené státy, aby zrušily omezení týkající se použití amerických zbraní poskytnutých Ukrajincům.

Pokud podle Putina toto omezení padne, „nebude to znamenat nic menšího než přímé zapojení zemí NATO do války na Ukrajině“. „Znamenalo by to, že země NATO jsou ve válce s Ruskem,“ prohlásil šéf Kremlu. Upozornil, že na základě hrozeb, kterým bude čelit, hodlá Rusko přijímat „odpovídající řešení“.

Spojené státy kvůli obavám z eskalace konfliktu dosud odmítaly souhlasit, aby jimi dodávané dalekonosné zbraně Ukrajina použila k útokům proti cílům v ruském vnitrozemí. Stanovisko Washingtonu v této věci se však v poslední době mění a prezident Joe Biden tento týden řekl, že USA pracují na zrušení restrikcí. V pátek chce o věci jednat s britským premiérem Keirem Starmerem.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i někteří západní politici připomínají, že z letišť v ruském týlu startují bombardéry, které odpalují střely proti civilním cílům na Ukrajině. Rusko zahájilo válku proti sousední zemi v únoru 2022.

