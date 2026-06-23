Češi utíkají před vedrem do kanceláří. Doma často nemají klimatizaci
Horké letní dny ukazují limity práce z domova. Podle průzkumu značky Sencor už 36 procent Čechů někdy zvolilo kancelář nebo jiné pracoviště místo domova, protože tam panovaly příjemnější podmínky. Většina lidí přitom doma v místnosti, kde nejčastěji pracuje, klimatizaci nemá.
Práce z domova se v posledních letech stala běžnou součástí pracovního života. V létě ale do rozhodování zaměstnanců stále více vstupuje i kvalita domácího prostředí. Pokud se byt přes den přehřeje a člověk v něm má několik hodin pracovat u počítače, nejde už jen o pohodlí, ale také o schopnost soustředit se a udržet pracovní výkon.
Podle průzkumu značky Sencor mezi 1000 respondenty už 36 procent Čechů někdy v horkém dni zvolilo raději kancelář nebo pracoviště, protože tam byly příjemnější podmínky než doma. Pravidelně tak podle průzkumu v horkých dnech postupuje 23 procent lidí.
Společnost M2C nabízí komplexní řešení HVAC pro vytápění, větrání a klimatizaci budov. Systém má správcům a developerům pomoci snížit provozní náklady, zlepšit kvalitu vnitřního prostředí a splnit náročnější požadavky investorů na ESG a certifikace typu LEED, BREEAM nebo WELL.
Chytré větrání má budovám snižovat účty za energie. M2C sází na řízení podle obsazenosti
Zprávy z firem
Společnost M2C nabízí komplexní řešení HVAC pro vytápění, větrání a klimatizaci budov. Systém má správcům a developerům pomoci snížit provozní náklady, zlepšit kvalitu vnitřního prostředí a splnit náročnější požadavky investorů na ESG a certifikace typu LEED, BREEAM nebo WELL.
Kancelář se tak v létě pro část zaměstnanců mění z povinného pracoviště na praktické klimatizované zázemí. Home office, který je obvykle vnímaný obvykle jako benefit a symbol flexibility, nemusí být v době veder automaticky nejkomfortnější možností.
Přehřátá pracovna zhoršuje soustředění
Vyšší teploty se podle odborných analýz negativně promítají do soustředění i pracovního výkonu. Lidem se nejlépe pracuje zhruba při teplotě kolem 21 až 22 stupňů Celsia. Jakmile teplota stoupá nad 23 až 24 stupňů, výkon začíná klesat. Při 30 stupních může být téměř o desetinu nižší než za optimálních podmínek.
V přehřáté domácí pracovně tak lidé nebojují pouze s pocitem horka. Vedro může zhoršovat pozornost, zpomalovat reakce a zvyšovat únavu. To je problém zejména u profesí, které vyžadují dlouhodobé soustředění, práci s daty, psaní, komunikaci nebo rozhodování.
Chytrá domácnost už nemusí znamenat desítky aplikací a složité nastavování. Moderní systémy dokážou samy řídit stínění, světla i teplotu a vracet do bydlení to nejcennější: klid.
Domov, který myslí za vás. Chytré bydlení už není jen hračka pro nadšence
Zprávy z firem
Chytrá domácnost už nemusí znamenat desítky aplikací a složité nastavování. Moderní systémy dokážou samy řídit stínění, světla i teplotu a vracet do bydlení to nejcennější: klid.
„Horké dny ukazují, že flexibilita práce by neměla končit u možnosti pracovat z domova. Zaměstnavatelé by měli lidem nabídnout takové podmínky, aby mohli práci zvládnout i ve chvíli, kdy jim vedro komplikuje spánek, soustředění nebo běžný pracovní rytmus,“ říká Lucie Hauk, vedoucí náboru v poradenské skupině Moore Czech Republic.
Podle ní u kancelářských profesí často nejde o zásadní provozní překážky, ale spíše o ochotu nastavit práci praktičtěji. Firmy mohou podle Hauk například nabídnout klimatizovanou kancelář jako zázemí, upravit začátek a konec pracovní doby, přesunout náročnější úkoly na chladnější část dne nebo omezit zbytečně dlouhé porady.
Klimatizaci v pracovně má jen menšina lidí
Průzkum zároveň ukazuje, že domácí pracovní prostředí mnoha lidí na horké dny připravené není. V místnosti, kde nejčastěji pracují, nemá klimatizaci 58 procent respondentů. Pevnou nebo mobilní klimatizaci má doma v pracovní místnosti pouze 19 procent lidí.
Dalších 23 procent respondentů používá v místnosti, kde nejčastěji pracuje, pouze ventilátor. Ten sice rozhýbe vzduch a může přinést okamžitou úlevu, samotnou teplotu v místnosti ale nesnižuje. Celkem 35 procent lidí podle průzkumu nemá v domácí pracovně žádné aktivní chlazení.
„Home office se stal běžnou součástí pracovního života, ale v létě se ukazuje jeho limit. Pokud člověk pracuje několik hodin denně v přehřáté místnosti, ventilátor často nestačí,“ říká Radim Klepetko, vedoucí vývoje značky Sencor. Klimatizace podle něj pro část domácností už není jen otázkou pohodlí, ale také způsobem, jak si vytvořit stabilnější prostředí pro práci i odpočinek.
Firmy mohou v létě nabídnout větší volnost
Letní režim práce tak nemusí znamenat plošný návrat do kanceláří ani bezvýhradné trvání na práci z domova. Podstatná může být možnost volby podle aktuálních podmínek. Někdy může být pohodlnější domov, jindy klimatizovaná kancelář.
Pro zaměstnavatele se tím otevírá i širší téma pracovního komfortu a wellbeingu. Vedle technického vybavení, ergonomie nebo kvality připojení k internetu se v létě dostává do popředí i tepelný komfort. Ten může ovlivnit nejen subjektivní pohodlí zaměstnanců, ale také jejich výkon během pracovního dne.
Chladit je potřeba s rozumem
Odborníci zároveň upozorňují, že cílem chlazení nemá být příliš studená místnost, ale stabilní a příjemné prostředí. Příliš velký rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou nemusí být komfortní, zejména pokud člověk během dne opakovaně přechází ven a zpět.
Pomoci mohou i jednoduchá opatření. Přes den je vhodné bránit přímému slunci, zavřít okna ve chvíli, kdy je venku tepleji než uvnitř, a větrat hlavně brzy ráno, večer nebo v noci. Smysl má také omezit zdroje tepla v místnosti, například dlouho běžící elektroniku, intenzivní vaření nebo zbytečně zapnutá světla.
Sběr dat průzkumu proběhl prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na vzorku 1000 respondentů.
Z budov ve východním Japonsku loni ve velkém mizely venkovní klimatizace, které zloději kradli kvůli vedrům nebo cenným součástkám. Napsal to web deníku Asahi šimbun. V celém Japonsku bylo loni odcizeno 3397 chladicích jednotek.
Vedra k padnutí dělají z lidí zloděje. V Japonsku zmizí ročně tisíce klimatizací
Enjoy
Z budov ve východním Japonsku loni ve velkém mizely venkovní klimatizace, které zloději kradli kvůli vedrům nebo cenným součástkám. Napsal to web deníku Asahi šimbun. V celém Japonsku bylo loni odcizeno 3397 chladicích jednotek.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.