Češi staví evropská impéria. Akvizicím kraluje energetika
Sev.en nakupuje v Texasu, EPH ve Francii a Agrofert rozšiřuje své evropské aktivity. České firmy stále častěji využívají akvizice k expanzi za hranice a budování regionálních skupin. Ve druhém čtvrtletí bylo oznámeno 92 transakcí s českou stopou a přeshraniční obchody už druhý kvartál po sobě převýšily čistě domácí transakce. Vyplývá to z Deloitte M&A Indexu.
České firmy přestávají hrát jen na domácím hřišti. Přes akvizice stále častěji expandují do zahraničí, posilují své pozice v Evropě a budují celé regionální platformy. Nejvíc obchodů se ve druhém čtvrtletí odehrálo v energetice, ukazuje Deloitte M&A Index.
Celkem ve druhém čtvrtletí změnilo majitele 62 českých společností. Ve 44 případech je získal jiný tuzemský vlastník, dalších 18 převzali investoři ze zahraničí.
Ještě výrazněji je ale vidět pohyb opačným směrem. Čeští investoři získali podíly v 25 zahraničních společnostech, zatímco v šesti případech zahraniční aktiva prodávali.
Česká investiční skupina Sev.en Global Investment, která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, vstupuje do těžby ropy a plynu ve Spojených státech. V Texasu koupila ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Cenu transakce nezveřejnila.
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Zprávy z firem
Česká investiční skupina Sev.en Global Investment, která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, vstupuje do těžby ropy a plynu ve Spojených státech. V Texasu koupila ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Cenu transakce nezveřejnila.
Češi už nechtějí jen růst doma
Podle Deloitte se mění samotná logika českých akvizic. Firmy už nekupují jednotlivé společnosti pouze kvůli rychlému růstu, ale stále častěji skládají širší regionální skupiny.
„České skupiny vstupují do nové etapy svého rozvoje. M&A transakce jim už neslouží pouze k růstu, ale stále častěji také k budování regionálních platforem,“ říká Jan Vomáčka, partner v oddělení transakčních služeb Deloitte Česká republika.
Energetický a průmyslový holding podnikatele Daniela Křetínského loni výrazně posílil své výsledky. Provozní zisk (EBITDA) dosáhl 3,7 miliardy eur (zhruba 90,7 miliardy korun), zatímco o rok dříve činil 2,6 miliardy eur. K růstu přispěly zejména nové akvizice, strategická partnerství i investice do nových zdrojů.
Křetínského EPH roste. Táhnou ho akvizice i nové projekty
Zprávy z firem
Energetický a průmyslový holding podnikatele Daniela Křetínského loni výrazně posílil své výsledky. Provozní zisk (EBITDA) dosáhl 3,7 miliardy eur (zhruba 90,7 miliardy korun), zatímco o rok dříve činil 2,6 miliardy eur. K růstu přispěly zejména nové akvizice, strategická partnerství i investice do nových zdrojů.
Výhodou domácích investorů je podle firmy také dobrý přístup k bankovnímu financování. „Mnohdy využívají příležitosti, které přinášejí transakce související s generační obměnou vlastníků nebo s odchodem mezinárodních investorů z České republiky,“ doplňuje Petr Dědeček, partner Deloitte.
Energetika vede
Největší aktivitu českých investorů zaznamenala ve druhém čtvrtletí energetika, kde se uskutečnilo deset transakcí. Následoval zpracovatelský průmysl s osmi obchody a sektor služeb se šesti.
Mezi nejvýraznější transakce patří nákup ropných a plynových polí v Delawarské pánvi v západním Texasu skupinou Sev.en. Aktiva mají rozlohu 21 tisíc akrů a produkují 13 tisíc barelů ropného ekvivalentu denně.
EPH zase prostřednictvím společnosti GazelEnergie rozšiřuje své působení ve Francii nákupem dodavatele obnovitelné energie Ilek. Agrofert pak získává padesátiprocentní podíl ve výrobci dusíkatých hnojiv OCI Nitrogen.
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Evropa má méně obchodů, ale za více peněz
Evropský M&A trh mezitím zůstává navzdory geopolitické nejistotě relativně stabilní. Ve druhém čtvrtletí se podle dat S&P Global počet oznámených transakcí zvýšil mezičtvrtletně o čtyři procenta na 2786, meziročně jich však bylo o 14 procent méně.
Zajímavější je hodnota obchodů. Za posledních dvanáct měsíců vzrostla o 38,8 procenta na 983 miliard dolarů. Evropský trh se tak podle Deloitte posouvá k menšímu počtu, ale hodnotově významnějším transakcím.
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Worldee patří k úspěšným českým startupům, kterému se daří lákat globální klienty. Původní vizí byla sociální síť pro cestovatele, dnes jde o technologickou platformu nabízející individuální cestovatelské balíčky. „Canva umožnila každému stát se téměř profesionálním grafikem, my nabízíme možnost zažít to, co profesionální cestovatel,“ říká zakladatel a CEO Worldee Tomáš Zapletal.
Pro třetí čtvrtletí Deloitte očekává v EU a Británii zhruba 2750 oznámených obchodů. V optimističtějším scénáři by jejich počet mohl dosáhnout 3150.
Další příležitosti má v příštích letech přinášet také umělá inteligence. Vedle samotných AI společností Deloitte očekává vyšší zájem o datovou infrastrukturu, cloudové služby, energetické kapacity a další aktiva spojená s výstavbou a provozem datových center.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.