Student je nejlepší nájemník, říká šéf Century 21 Tomáš Jelínek
Blíží se začátek semestru na vysokých školách a studenti hledají ubytování v univerzitních městech. To je určující okamžik pro vývoj nájmů během celého roku. „Je to standardní peak celé sezóny nájmů,“ říká Tomáš Jelínek, generální ředitel realitní společnosti Century 21.
S příchodem nového semestru začíná na nájemním trhu každoroční přetahovaná o byty. Ty mizí rychleji než během zbytku roku.
Řada studentů si podle Jelínka neuvědomuje, že je třeba si nájem zajistit již během léta, ne až v září. „Velmi razantně nám klesá doba nabídky nájmu,“ říká šéf české Century 21.
O jeden pražský byt se uchází až sto lidí
Obecně platí, že doba nabídky nájmu se pohybuje kolem třiceti dní. Nyní klesá k devatenácti dnům. Na standardní byt 2+kk je nyní v Praze až sto zájemců. V tomto počtu hrají velkou roli právě studenti.
Situace je do značné míry dána také nedostatkem studentských kolejí. Podle Jelínka v tomto ohledu vyniká Brno. Zároveň studenti vyžadují vyšší standard než třeba před třiceti lety.
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Britská královská rodina si zakládá na ekologii a sociálním poslání. Jak ale říká biblické poslání, „po ovoci poznáte je“. V podnikání královských vévodství, která pronajímají půdu i bydlení, však výše zmíněné principy nejsou vždy patrné. Deník The Guardian například ukazuje, že život v královských nájmech je mnohdy pravým opakem života v paláci.
Kolejí je málo, studenti chtějí vyšší standard
„V Brně je přibližně šedesát tisíc studentů, ale jenom dvacet tisíc lůžek,“ popisuje situaci. I v případě, že by třetina studentů pocházela z Brna či okolí a dojížděla, stále by to znamenalo deficit dvaceti tisíc lůžek.
Taková situace se samozřejmě promítá do cen ubytování a nájmů. A přináší nové trendy.
Spolubydlení sílí, studenti berou i celé domy
Garsonka v Praze nyní vyjde na přibližně patnáct tisíc korun měsíčně. Takových bytů je však málo. Studenti proto situaci řeší tak, že se přes sociální sítě domluví na spolubydlení a pronajímají si větší byty.
„Spolubydlení vnímáme jako silný trend,“ říká Jelínek. Lůžko podle něj klidně může stát čtrnáct tisíc korun. Zbytek bytu je sdílený.
Jde o trend nejen český, ale světový. Podle Jelínka se chytří studenti spojují do komunit, které jsou schopné si pronajmout i celý rodinný dům.
„V Roztokách u Prahy jsme řešili pronájem za šedesát tisíc korun a pronajali si ho studenti.“ Pokud se na takovém pronájmu dohodne parta třeba deseti lidí, vyjde to každého levněji než ubytování na koleji.
Ceny ubytování na vysokoškolských kolejích v Praze před začátkem akademického roku 2026/2027 dále rostou. Většinou nejde o skokové zdražení, ale spíše o pokračování několikaletého trendu. Také kolejné se postupně vzdaluje někdejší představě téměř symbolicky levného studentského bydlení.
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Názory
Ceny ubytování na vysokoškolských kolejích v Praze před začátkem akademického roku 2026/2027 dále rostou. Většinou nejde o skokové zdražení, ale spíše o pokračování několikaletého trendu. Také kolejné se postupně vzdaluje někdejší představě téměř symbolicky levného studentského bydlení.
Právně je takové studentské bydlení často řešeno způsobem, kdy je smlouva napsaná na jednoho nájemníka, kterému potom ostatní platí svůj podíl.
„Lze to ošetřit i podpodnájemními smlouvami. Jeden má hlavní smlouvu, ostatní mají podpodnájemní smlouvy.“
Do Česka přichází model studentských bytů
V Česku podle Jelínka nyní úplně poprvé vznikl model, který je ve světě standardní, tedy bydlení určené přímo pro studenty. Jde o Atrium Petřiny, což je výstavba cíleně zaměřená na studentské bydlení.
„Jde o kompletně vybavené byty. Rodič může takový byt koupit za odpovídající cenu. Filozofie je ta, že místo placení koleje lze takový byt po pěti letech prodat se ziskem,“ vysvětluje Jelínek.
Ve světě je podle něj tato cesta zcela běžná a řada investorů se na tento způsob studentského bydlení zaměřuje.
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Jsem pod minulým územním plánem podepsaný, pomohl jsem ho prosadit, ale mentálně jsem s ním nikdy nesouzněl, říká Jan Kasl, bývalý primátor Prahy, za jehož působení byl předchozí územní plán schválen. Aktuálně je Kasl předsedou České komory architektů, která má ke vzniku nových norem co říci. „Nový územní plán je jistě cestou dopředu, je však jasné, že se bude měnit,“ říká Kasl.
Student je nejlepší nájemník
Studenti jsou podle Jelínka nejlepší nájemníci na trhu. „Za každým studentem stojí rodič. Máte jako majitel bytu mnohem větší jistotu, že dostanete své nájemné než u běžných nájemníků,“ říká.
Tomáš Jelínek ze Century 21 byl hostem podcastové série Realitní Club. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. Hezký poslech.
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