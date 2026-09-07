Revoluce na pražské burze. Nový fond pro drobné investory bude kopírovat vývoj indexu PX
Na pražské burze se začal obchodovat první ETF fond, který pasivně kopíruje vývoj hlavního indexu burzy. Fond vznikl ve spolupráci obchodníka s cennými papíry Wood & Company a Burzy cenných papírů Praha. Fond investuje do podkladových aktiv, tedy akcií firem kotovaných na pražské burze, v poměru odpovídajícím složení indexu.
Pražská burza má poprvé ve své historii ETF, které kopíruje její hlavní index PX. Investor tak jediným nákupem získá podíl na vývoji největších českých burzovních titulů od ČEZ přes Erste až po Komerční banku. Fond od Wood & Company má roční náklady 0,2 procenta a přes Portu do něj lze investovat už od 100 korun.
„Pro pražskou burzu jde o milník, na který jsme čekali prakticky dvě dekády. Věřím, že své místo si najde i v rámci investičního režimu DIP nebo v portfoliích penzijních fondů,“ uvedl generální ředitel pražské burzy Petr Koblic.
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Burza chce přitáhnout nové investory
Cílem je zjednodušení investování. Investoři při nákupu fondu nemusejí sledovat vývoj jednotlivých titulů, zajistí si tak výnos na úrovni růstu celé burzy. Ten v posledních sedmi letech dosahoval 14,5 procenta.
Fond investuje do akcií pražské burzy v poměru, který zaručí kopírování indexu PX. Největší váhu v něm mají Erste Group Bank a ČEZ, každá po 20 procentech, následované Komerční bankou se 17,8 procenty. Následují VIG, Moneta Money Bank, CSG, Colt CZ, Philip Morris ČR, Doosan Škoda Power a Kofola.
Burza chce přitáhnout nové investory
Cílem vzniku fondu je přitáhnout investory na český kapitálový trh. Rozhýbat ho. A tím zároveň přesvědčit další emitenty, aby si na pražskou burzu šli pro peníze. Velmi důležitým aspektem fondu jsou nízké náklady na jeho řízení, které tvoří 0,2 procenta ročně.
„Od prvního obchodního dne je fond dostupný retailovým investorům také prostřednictvím investiční platformy Portu. Na ní investorům umožníme frakční obchodování, takže mohou investovat už od 100 korun," sdělil zakladatel a šéf Portu Radim Krejčí.
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Trhy
Akcioví investoři v prvním pololetí letošního roku prožívají nepříliš standardní situaci. Zatímco americkým firmám se dařilo solidně, evropské nabízejí skvělé zisky. To se pak projevuje také na akciích a dluhopisech firem na evropském kontinentu.
Jednoduché řešení pro každého
Wood PX ETF je akumulační. To znamená, že dividendové výnosy společností v portfoliu se investorům nevyplácejí, ale fond je automaticky reinvestuje. ETF se obchoduje v českých korunách a investice tak nenese kurzové riziko. Fond je možné nakoupit prostřednictvím většiny licencovaných obchodníků s cennými papíry.
Společnost Wood & Company, která patří mezi zakládající členy pražské burzy, podle partnera a generálního ředitele Vladimíra Jaroše reaguje vznikem ETF na dlouhodobou poptávku investorů po jednoduchém nástroji pro investování do českého akciového trhu.
„Nejnáročnější byla technická stránka obchodování a vypořádání cenných papírů. Jsem přesvědčen, že výsledkem je produkt, který má potenciál oživit český kapitálový trh a přivést na něj nové investory,“ uvedl Jaroš.
„Wood PX ETF významně rozšiřuje nabídku investičních nástrojů a věříme, že má potenciál přivést k nám na burzu nové investory jak z řad retailu, tak zahraničních institucí. Jde o jednoduchou možnost, jak získat expozici na český akciový trh a zároveň rozložit riziko mezi více titulů prostřednictvím jedné investice místo nákupu jednotlivých titulů,“ uvedl Koblic.
Pražská burza je jednou z neúspěšnějších burz v Evropě. Umístit na ní akcii své firmy se skutečně vyplatí. Ačkoliv o tom není moc slyšel, lze na ní vložit podíl velmi velké firmy, na české poměry, a velmi na tom vydělat. V současnosti se například mluví o vstupu Rohlíku na pražskou burzu. Zároveň je tématem úvah, kam se nyní, při vládnutí Donalda Trumpa, přesouvá světový kapitál, A jak se to dotýká pražské burzy. „Trh reaguje na nejistotu. Nemá ji rád,“ říká šéf pražské burzy Petr Koblic.
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Leaders
Pražská burza je jednou z neúspěšnějších burz v Evropě. Umístit na ní akcii své firmy se skutečně vyplatí. Ačkoliv o tom není moc slyšel, lze na ní vložit podíl velmi velké firmy, na české poměry, a velmi na tom vydělat. V současnosti se například mluví o vstupu Rohlíku na pražskou burzu. Zároveň je tématem úvah, kam se nyní, při vládnutí Donalda Trumpa, přesouvá světový kapitál, A jak se to dotýká pražské burzy. „Trh reaguje na nejistotu. Nemá ji rád,“ říká šéf pražské burzy Petr Koblic.