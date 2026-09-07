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newstream.cz Trhy Zlato ztrácí investory. Trh se začíná bát dalšího růstu sazeb

Zlato ztrácí investory. Trh se začíná bát dalšího růstu sazeb

zlato
iStock
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Zlato dál oslabuje a jeho cena se dostala i pod 4 400 dolarů za unci. Silnější americký trh práce zvýšil sázky na to, že Fed zvedne sazby už příští týden, zatímco napětí na Blízkém východě žene vzhůru cenu ropy a zvyšuje inflační obavy. Podle agentury Bloomberg teď bude pro další směr zlata klíčová především inflace v USA.

Cena zlata pokračuje v poklesu. Během obchodování ztratila až jedno procento a dostala se pod hranici 4 400 dolarů za unci. Akuálně se pohybuje kolem této hodnoty. Podle agentury Bloomberg na drahý kov doléhá kombinace silných dat z amerického trhu práce, rostoucích očekávání vyšších sazeb a nového napětí na Blízkém východě. To všechno zhoršuje krátkodobý výhled zlata, které samo o sobě žádný úrok nenese a při vyšších sazbách tak ztrácí část své atraktivity.

Hlavním impulzem byla překvapivě silná srpnová data z amerického trhu práce. Firmy vytvořily více nových pracovních míst, než se čekalo, a nezaměstnanost přitom zůstala beze změny. Investoři proto zvýšili sázky na to, že americká centrální banka zvedne úrokové sazby už na zasedání 15. a 16. září. Pravděpodobnost takového kroku trh podle Bloombergu nyní odhaduje přibližně na 60 procent. Vyšší sazby obvykle zlatu škodí, protože zvyšují atraktivitu úročených aktiv a zároveň podporují dolar.

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Právě silnější americká měna byla dalším tlakem na cenu zlata. Dolarový index v pátek rostl, takže zlato denominované v dolarech zdražilo pro investory mimo Spojené státy. K tomu se přidaly rostoucí výnosy amerických státních dluhopisů a také prudký růst cen ropy. Brent se dostal nad 97 dolarů za barel poté, co Írán oznámil útoky na tři ropné tankery v Hormuzském průlivu a další plavidla napojená na Spojené státy.

Zlato

Aktuální cena 4 406,39 USD ≈ 91 700 Kč XAU/USD · trojská unce 7. 9. 2026 · orientační spotová cena · přepočet kurzem USD/CZK 20,814

Vývoj ceny zlata od začátku roku

USD za trojskou unci · vybrané hodnoty roku 2026

XAU/USD
5 700 5 300 4 900 4 500 4 100 3 800 5 595,62 3 942,20 4 406,39 start maximum leden únor březen duben květen minimum srpen nyní
Od začátku roku +2,1 % proti lednovému otevření 4 315,12 USD
Od letošního maxima −21,3 % proti lednovému vrcholu 5 595,62 USD
Přepočet do korun ≈ 91 700 Kč za trojskou unci při kurzu USD/CZK 20,814
Zdroj: TradingView, Reuters, StatMuse, Investing.com a ČNB. Aktuální cena i korunový přepočet jsou orientační; zlato se obchoduje průběžně a hodnota se může měnit. Nejde o investiční doporučení.

Makroekonomická bouře

Napětí v regionu znovu otevřelo otázku bezpečnosti dodávek energií z Blízkého východu. Vyšší ceny ropy přitom zároveň znamenají další inflační riziko, které může Fed tlačit k přísnější měnové politice. „Zlato je znovu vtahováno do centra makroekonomické bouře,“ uvedla pro Bloomberg Hebe Chenová z Vantage Markets. Podle ní se nyní proti zlatu spojují tři hlavní faktory: drahá ropa, vysoké výnosy dluhopisů a sílící argumenty pro další růst sazeb.

Zlato se přitom od červencového minima kolem 4 000 dolarů za unci drželo v poměrně úzkém pásmu. Minulý týden opakovaně oscilovalo kolem úrovně 4 400 dolarů, protože investoři přehodnocovali další kroky Fedu. Klíčové teď budou údaje o americké inflaci, které mají vyjít později tento týden. Pokud budou silnější, mohou podle analytiků podpořit scénář dalšího zpřísňování měnové politiky a cenu zlata stlačit ještě níž.

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Evropské centrální banky začínají přehodnocovat, kde drží své zlaté rezervy. Nizozemsko přesunulo desítky tun zlata z USA a Kanady do Londýna, Francie část rezerv vrátila domů a podobný krok už dříve udělalo Německo. Nejde o předzvěst kolapsu, ale o snahu být lépe připraven na geopolitické a finanční otřesy, píše BBC.

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Dlouhodobější výhled ale zůstává smíšenější. Část velkých investorů stále sází na to, že se zlato vrátí k růstu díky nákupům centrálních bank a své tradiční roli ochrany proti znehodnocování měn a fiskálním rizikům. Goldman Sachs například očekává cenu 4 900 dolarů za unci do konce roku. „Zlato nabízí důležité možnosti diverzifikace a cíleného zajištění,“ uvedl Daan Struyven z Goldman Sachs v rozhovoru pro Bloomberg TV.

Spotové zlato se v pondělí ráno obchodovalo kolem 4 400 dolarů za unci, což znamenalo pokles o 0,8 procenta. Stříbro ztrácelo 0,7 procenta na 65,75 dolaru za unci. Platina rovněž oslabovala, zatímco palladium rostlo.

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