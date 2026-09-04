Babišův Hartenberg rekordně roste. Skupuje kliniky a e-shopy
Šest koupených firem během jediného roku pomohlo Hartenbergu k rekordním výsledkům. Investiční skupina, která spravuje investice premiéra Andreje Babiše (ANO), loni utržila téměř 23 miliard korun. Přesto skončila účetně ve ztrátě, za níž stojí především odpisy investic.
Investiční skupina Hartenberg Holding má za sebou dosud nejlepší rok. Skupině, která spravuje investice premiéra Andreje Babiše, loni vzrostly tržby o 13 procent na 940 milionů eur, tedy přibližně 22,7 miliardy korun. Zisk před úroky, daněmi a odpisy EBITDA se zvýšil o 15 procent na 130 milionů eur, v přepočtu asi 3,1 miliardy korun.
O výsledcích jako první informovaly Seznam Zprávy. Hartenberg je následně zveřejnil také na svém webu.
„Byl to rekordní rok. Stojí za tím kombinace organického růstu a akvizic,“ řekl Seznam Zprávám Jozef Janov, řídící partner společnosti Hartenberg Capital, která investice holdingu spravuje.
Server Politico upozorňuje, že podnikání českého premiéra Andrej Babiš sahá daleko za hranice holdingu Agrofert. Přes investiční fond Hartenberg Holding vede stopa k jedné z největších evropských sítí klinik umělého oplodnění, k internetovému prodeji spodního prádla i k síti květinářství.
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Server Politico upozorňuje, že podnikání českého premiéra Andrej Babiš sahá daleko za hranice holdingu Agrofert. Přes investiční fond Hartenberg Holding vede stopa k jedné z největších evropských sítí klinik umělého oplodnění, k internetovému prodeji spodního prádla i k síti květinářství.
Šest nákupů za jediný rok
Akvizice jsou pro růst Hartenbergu stále důležitější. Jen v minulém roce skupina koupila šest společností – tři z oblasti internetového obchodu a tři zdravotnické firmy.
Právě nákupy nových podniků byly podle Janova hlavním důvodem rychlého růstu.
V e-commerce Hartenberg prostřednictvím skupiny enterstore investoval například do švédského výrobce a prodejce spodního prádla Miss Mary of Sweden, prodejce dětských potřeb 4Kraft a české společnosti ČistéDřevo.cz.
Ještě výraznější expanzi ale předvádí ve zdravotnictví.
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Hartenberg buduje evropské impérium reprodukčních klinik
V minulém roce skupina převzala tureckou Bahçeci Group, která provozuje kliniky nejen v Turecku, ale také v dalších zemích Balkánu. K tomu přidala rumunskou Clinica Autentica a britské centrum Herts & Essex Fertility Centre.
Všechny tři investice spojuje asistovaná reprodukce. Právě v tomto oboru Hartenberg systematicky buduje skupinu FutureLife, která už sdružuje více než 60 klinik v patnácti evropských zemích.
Vedle zdravotnictví a e-commerce investuje Hartenberg také do farmacie, potravinářství, módy, obchodu s květinami nebo realitních projektů.
Rekordní provoz, ale účetně ztráta
Silný růst tržeb a EBITDA má jeden na první pohled překvapivý protipól. Celkově Hartenberg Holding loni vykázal ztrátu 368 milionů korun.
„Jde o účetní veličinu, protože dokud firmy neprodáme, tak vykazujeme ztrátu,“ vysvětlil Seznam Zprávám.
Za ztrátou stojí především odpisy investic. Při nákupu firem totiž Hartenberg často platí více, než činí jejich účetní vlastní kapitál. Rozdíl se vykazuje jako takzvaný goodwill a postupně se odepisuje. Tyto odpisy pak snižují účetní výsledek, přestože samy o sobě nepředstavují skutečný peněžní výdaj.
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Plánované divestice
Hartenberg počítá s růstem také letos, struktura skupiny se však dál mění.
„Tento rok počítám s mírným růstem, protože prodáváme letecké opravny v Srbsku a ve Slovinsku,“ uvedl Janov.
Právě odchod z leteckého segmentu má podle něj snížit letošní tržby přibližně o 1,5 miliardy korun. Hartenberg prodává slovinskou společnost Adria Tehnika britským aerolinkám easyJet a zbavuje se také srbské JAT Tehniky. Z tohoto oboru se tak skupina postupně stahuje.
Babiš drží téměř 88 procent
Hartenberg začal investovat peníze Andreje Babiše v roce 2013, první transakce následovaly o rok později.
Babiš dnes prostřednictvím společnosti SynBiol drží v Hartenberg Holdingu podíl 87,75 procenta. Dalších 9,75 procenta patří Jozefu Janovovi a zbývající podíl šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi.
Na rozdíl od Agrofertu Babiš Hartenberg do svěřenského fondu nepřevedl.
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